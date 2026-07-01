LE SOMMET MONDIAL SUR LA SANTÉ MITOCHONDRIALE 2026 POSITIONNE LA SANTÉ MITOCHONDRIALE COMME UN PILIER DE LA LONGÉVITÉ EN BONNE SANTÉ

Organisés à Sydney et à Kuala Lumpur, ces événements ont réuni des experts de renommée mondiale autour d'un enjeu émergent : le rôle clé de la santé mitochondriale dans le vieillissement et l'espérance de vie en bonne santé.

Les chercheurs et les cliniciens considèrent l'ubiquinol comme un nutriment essentiel de la catégorie des « Mitoceuticals », qui soutient le fonctionnement des mitochondries tout au long de la vie, de la période précédant la conception jusqu'à un vieillissement en bonne santé.

SYDNEY, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le tout premier Sommet mondial sur la santé mitochondriale a marqué une étape décisive pour le secteur de la santé, en plaçant la santé mitochondriale au premier plan d'un mouvement en pleine expansion : promouvoir une vie en bonne santé grâce à la science, en commençant au niveau cellulaire.

Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026, Sydney, Australia & Kuala Lumpur, Malaysia (Photo Credits: Nicole Anderson) Dr Kazunori Hosoe PhD, awarded ‘Lifetime Scientific Excellence in Ubiquinol Research’ on the eve of the Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026 in Sydney, Australia (left to right): Kazuki Takita, Assistant Manager, Marketing and Sales (APAC), Kaneka Ubiquinol™; Dr Kazunori Hosoe PhD, Chief Scientist, Kaneka Ubiquinol™; Tsuyoshi Takakuwa, Head of Marketing and Sales Team (APAC), Supplemental Nutrition Business Division, Kaneka Corporation (Photo Credits: Nicole Anderson)

Organisé à Sydney (le 26 juin), et en simultané à Kuala Lumpur, ce sommet a réuni plus de 250 participants issus des domaines de la médecine complémentaire, de la nutrition, de la pharmacie, de l'éducation et de la recherche, ce qui témoigne de l'intérêt croissant pour le rôle de la fonction mitochondriale dans le maintien d'une bonne santé tout au long de la vie.

Ce sommet se tient à un moment charnière pour le secteur de la santé. Alors que les populations du monde entier recherchent des stratégies pour vieillir en bonne santé, le débat s'oriente désormais vers les mécanismes biologiques qui sous-tendent la santé. Au cœur de tout cela se trouvent les mitochondries, véritables « centrales énergétiques » de l'organisme, qui produisent l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des organes, des tissus et des systèmes biologiques.

L'ubiquinol, un antioxydant liposoluble présent à l'état naturel, contribue à la santé mitochondriale. Il aide à réduire les dommages cellulaires et favorise le bien-être à toutes les étapes de la vie, de la période précédant la conception jusqu'au vieillissement, notamment en ce qui concerne la santé cardiovasculaire, les fonctions cognitives, la santé des femmes, le niveau d'énergie et la santé générale. Cependant, les taux d'ubiquinol diminuent naturellement à partir de 20 ans.

Au fil des exposés portant sur la cardiologie, la santé reproductive, la santé des femmes, la médecine complémentaire, la pharmacie et la nutrition, un thème commun s'est dégagé : L'avenir des soins de santé dépendra de notre compréhension de la santé subcellulaire.

« Depuis plus de quatre décennies, Kaneka s'investit dans le développement de la science de la santé mitochondriale, car nous sommes convaincus qu'elle est au cœur même du bien-être humain », déclare Tsuyoshi Takakuwa, responsable de l'équipe marketing et ventes (APAC) au sein de la division Nutrition complémentaire de Kaneka Corporation.

« Nous pensons que l'ère des « mitoceutiques » est arrivée ; la santé mitochondriale deviendra l'un des thèmes phares du débat sur la santé au cours de la prochaine décennie », a ajouté Takakuwa.

En tant que partenaire principal du Sommet, Kaneka Ubiquinol™ a encore renforcé sa position de leader dans le secteur de la santé mitochondriale.

POINTS FORTS

Dans le cadre de l'initiative « The Upstream Shift – », qui couvre la cardiologie, la santé des femmes, la santé reproductive et le vieillissement en bonne santé, un thème récurrent a été l'intérêt scientifique croissant porté au rôle fondamental de la fonction mitochondriale dans de nombreux domaines de la santé. La recherche contribue à mieux comprendre le rôle que la biologie mitochondriale pourrait jouer dans les voies physiologiques, ce qui soutient les travaux en cours visant à évaluer son intérêt pour la pratique clinique.

», qui couvre la cardiologie, la santé des femmes, la santé reproductive et le vieillissement en bonne santé, un thème récurrent a été l'intérêt scientifique croissant porté au rôle fondamental de la fonction mitochondriale dans de nombreux domaines de la santé. La recherche contribue à mieux comprendre le rôle que la biologie mitochondriale pourrait jouer dans les voies physiologiques, ce qui soutient les travaux en cours visant à évaluer son intérêt pour la pratique clinique. L'axe intestin-mitochondrie – des données préliminaires suggèrent l'existence d'une communication complexe entre le microbiote intestinal et la fonction mitochondriale, ce qui pourrait avoir des implications pour la santé métabolique, la régulation immunitaire, l'inflammation et la production d'énergie.

– des données préliminaires suggèrent l'existence d'une communication complexe entre le microbiote intestinal et la fonction mitochondriale, ce qui pourrait avoir des implications pour la santé métabolique, la régulation immunitaire, l'inflammation et la production d'énergie. « L'ère des mitoceutiques » – des nutriments essentiels à la production d'énergie mitochondriale, notamment l'ubiquinol, reconnus comme des éléments fondamentaux des stratégies visant à prolonger la durée de vie en bonne santé, grâce à un soutien mitochondrial, à la vitalité, à la résilience et à un vieillissement en bonne santé, par le biais d'approches nutritionnelles et cliniques ciblées.

– des nutriments essentiels à la production d'énergie mitochondriale, notamment l'ubiquinol, reconnus comme des éléments fondamentaux des stratégies visant à prolonger la durée de vie en bonne santé, grâce à un soutien mitochondrial, à la vitalité, à la résilience et à un vieillissement en bonne santé, par le biais d'approches nutritionnelles et cliniques ciblées. Le prix récompensant l'excellence scientifique de toute une vie dans la recherche sur l'ubiquinol a été décerné au Dr Kazunori Hosoe, PhD, directeur scientifique chez Kaneka Ubiquinol™, pour plus de 50 ans de recherche sur la CoQ10 et l'ubiquinol. Ses contributions ont permis de jeter les bases scientifiques qui continuent d'orienter la recherche sur les mitochondries et la pratique clinique à l'échelle mondiale.

À PROPOS DU SOMMET MONDIAL SUR LA SANTÉ MITOCHONDRIALE 2026

Une plateforme internationale de formation destinée aux professionnels de santé, qui a pour objectif de faire progresser les connaissances scientifiques et les applications cliniques dans les domaines de la santé mitochondriale, de la santé cellulaire et du vieillissement en bonne santé.

Parmi les intervenants figuraient des experts de renommée internationale, notamment le Dr Olivia Lesslar, le Dr Ross Walker, le Dr Christabelle Yeoh, le Dr Denise Furness (titulaire d'un doctorat), le Dr Leah Hechtman (titulaire d'un doctorat), Rhiannon Hardingham, Gerald Quigley, Bobby Mehta et le professeur Mogana Sundari Rajagopal, ce qui témoigne de la nature de plus en plus multidisciplinaire de la science mitochondriale.

À PROPOS DE KANEKA UBIQUINOL™

Kaneka Corporation est le seul fabricant mondial innovant d'ubiquinol bio , issu de recherches cliniques et fabriqué selon un procédé de fermentation naturelle japonais breveté. S'appuyant sur plus de 100 études scientifiques, plus de 80 brevets et plus de 45 ans de recherche, l' -ubiquinol aux propriétés antioxydantes supprimer contribue à la santé mitochondriale , à la santé cardiovasculaire , aux fonctions cognitives , à la santé des femmes , à la santé reproductive , à l'énergie et au bien-être . Présent dans plus de 50 pays et au sein de plus de 1 000 marques de nutraceutiques depuis 2006, avec des certifications telles que HALAL, GRAS, HACCP, NDI, KOSHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, « sans OGM » et OSHMS.

Si tous les intervenants déclarent avoir perçu des honoraires de la part de Kaneka Ubiquinol™ APAC pour la préparation et la présentation de l'exposé intitulé « Mitochondrial Health Summit 2026 », le contenu est le fruit du travail des intervenants et a été élaboré de manière indépendante, sans aucune influence commerciale.

Références disponibles sur demande.

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