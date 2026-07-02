KTT KESEHATAN GLOBAL MITOCHONDRIAL 2026 TEGASKAN PERAN MITOKONDRIA SEBAGAI FONDASI MASA HIDUP SEHAT

Selain berlangsung di Sydney pada 26 Juni, ajang ini juga didukung oleh acara satelit yang digelar serentak di Kuala Lumpur. Ajang ini melibatkan lebih dari 250 peserta dari berbagai bidang, mulai dari terapi pelengkap, nutrisi, farmasi, hingga pendidikan dan penelitian. Antusiasme yang tinggi ini menunjukkan semakin besarnya perhatian publik terhadap peran mitokondria dalam menjaga kesehatan sepanjang hidup manusia.

Ajang ini digelar pada momen penting di sektor kesehatan global. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat global akan strategi penuaan sehat (healthy ageing), perhatian peneliti dan praktisi kesehatan mulai bergeser ke mekanisme biologis yang menjadi dasar kesehatan manusia. Fokus utamanya adalah agar mitokondria, si "pembangkit tenaga" sel, yang dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan organ, jaringan, dan berbagai sistem biologis bisa berfungsi secara optimal.

Kesehatan mitokondria didukung oleh Ubiquinol, antioksidan alami yang larut dalam lemak dan turut berperan mengurangi kerusakan sel. Senyawa ini juga mendukung kesehatan pada berbagai tahap kehidupan, mulai dari masa prakonsepsi hingga usia lanjut, termasuk kesehatan kardiovaskular, fungsi kognitif, kesehatan perempuan, tingkat energi, dan kesehatan secara umum. Namun, kadar Ubiquinol dalam tubuh mulai menurun secara alami setelah usia 20 tahun.

Berbagai pembahasan mengenai kardiologi, kesehatan reproduksi, kesehatan perempuan, terapi pendukung, farmasi, dan nutrisi menggarisbawahi satu pesan yang sama, yakni masa depan layanan kesehatan akan semakin ditentukan oleh pemahaman kita tentang kesehatan pada tingkat subseluler.

"Kaneka telah mengembangkan ilmu kesehatan mitokondria selama lebih dari empat dekade, karena kami percaya bahwa hal ini merupakan inti dari kesejahteraan manusia," ujar Tsuyoshi Takakuwa, Head, Marketing and Sales Team (APAC), Supplemental Nutrition Business Division, Kaneka Corporation.

"Kami percaya era mitoceuticals telah dimulai. Dalam 10 tahun ke depan, kesehatan mitokondria akan menjadi salah satu fokus utama di dunia kesehatan," lanjutnya.

Sebagai sponsor utama dalam penyelenggaraan ajang ini, Kaneka Ubiquinol™ semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pelopor dalam bidang kesehatan mitokondria.

SEJUMLAH PEMBAHASAN PENTING

Pergeseran Fokus ke Tingkat Sel – Dalam berbagai pembahasan mengenai kesehatan jantung, kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, dan penuaan sehat, para peserta menyoroti meningkatnya minat ilmiah terhadap peran fungsi mitokondria sebagai fondasi dalam berbagai aspek kesehatan. Berbagai penelitian terus memperluas pemahaman tentang peran biologi mitokondria dalam berbagai jalur fisiologis dan potensinya untuk diterapkan dalam praktik klinis.

Dalam berbagai pembahasan mengenai kesehatan jantung, kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, dan penuaan sehat, para peserta menyoroti meningkatnya minat ilmiah terhadap peran fungsi mitokondria sebagai fondasi dalam berbagai aspek kesehatan. Berbagai penelitian terus memperluas pemahaman tentang peran biologi mitokondria dalam berbagai jalur fisiologis dan potensinya untuk diterapkan dalam praktik klinis. Hubungan antara Usus dan Mitokondria – Temuan awal menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara mikrobioma usus dan fungsi mitokondria. Hubungan tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan metabolisme, regulasi sistem imun, inflamasi, serta produksi energi tubuh.

– Temuan awal menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara mikrobioma usus dan fungsi mitokondria. Hubungan tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan metabolisme, regulasi sistem imun, inflamasi, serta produksi energi tubuh. "Era Mitoceuticals" – Berbagai nutrisi penting dalam produksi energi mitokondria, termasuk Ubiquinol, semakin diakui sebagai komponen penting dalam strategi hidup sehat untuk mendukung mitokondria, vitalitas, ketahanan tubuh, serta penuaan sehat melalui pendekatan nutrisi dan klinis yang lebih terarah.

– Berbagai nutrisi penting dalam produksi energi mitokondria, termasuk Ubiquinol, semakin diakui sebagai komponen penting dalam strategi hidup sehat untuk mendukung mitokondria, vitalitas, ketahanan tubuh, serta penuaan sehat melalui pendekatan nutrisi dan klinis yang lebih terarah. Penghargaan atas Dedikasi Ilmiah Seumur Hidup dalam Riset Ubiquinol diberikan kepada Dr. Kazunori Hosoe PhD, Chief Scientist, Kaneka Ubiquinol™, yang telah berkontribusi selama lebih dari 50 tahun meneliti CoQ10 dan Ubiquinol. Karya risetnya turut membangun fondasi ilmiah yang hingga kini terus memengaruhi penelitian mitokondria dan praktik klinis di berbagai negara.

TENTANG GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026

Global Mitochondrial Health Summit 2026 merupakan platform edukasi internasional bagi para praktisi kesehatan untuk mengembangkan pemahaman ilmiah dan penerapan klinis terkait kesehatan mitokondria, kesehatan seluler, dan penuaan sehat (healthy ageing).

Ajang ini menghadirkan sejumlah pakar internasional, antara lain Dr. Olivia Lesslar, Dr. Ross Walker, Dr. Christabelle Yeoh, Dr. Denise Furness, PhD, Dr. Leah Hechtman, PhD, Rhiannon Hardingham, Gerald Quigley, Bobby Mehta, dan Prof. Dr. Mogana Sundari Rajagopal. Kehadiran para pembicara tersebut mencerminkan semakin luasnya kolaborasi berbagai disiplin ilmu dalam penelitian mitokondria.

TENTANG KANEKA UBIQUINOL™

Kaneka Corporation merupakan satu-satunya produsen inovatif global yang memproduksi Ubiquinol biodentik yang berbasis riset klinis, diproduksi melalui proses fermentasi alami asal Jepang yang telah meraih penghargaan. Didukung lebih dari 100 studi ilmiah, lebih dari 80 paten, dan lebih dari 45 tahun penelitian, Ubiquinol dengan antioksidan aktif yang turut mendukung kesehatan mitokondria, kesehatan jantung, fungsi kognitif, kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, tingkat energi, dan kondisi tubuh secara keseluruhan. Sejak tahun 2006, Ubiquinol telah digunakan di lebih dari 1.000 merek nutraceutical di lebih dari 50 negara. Produk ini juga telah memperoleh berbagai sertifikasi, termasuk HALAL, GRAS, HACCP, NDI, KOSHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, Non-GMO, dan OSHMS.

Seluruh pembicara menyatakan telah menerima honorarium dari Kaneka Ubiquinol™ APAC untuk mempersiapkan dan menyampaikan materi di ajang Mitochondrial Health Summit 2026. Seluruh materi presentasi merupakan karya masing-masing pembicara yang disusun secara independen tanpa dipengaruhi faktor bisnis.

Materi referensi penelitian tersedia berdasarkan permintaan.

SOURCE Kaneka Corporation