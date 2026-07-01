SIDANG KEMUNCAK KESIHATAN MITOKONDRIA GLOBAL 2026 MELETAKKAN KESIHATAN MITOKONDRIA SEBAGAI ASAS JANGKA HAYAT SIHAT

Acara di Sydney dan Kuala Lumpur menyatukan pakar terkemuka dunia ketika Kesihatan Mitokondria semakin diiktiraf sebagai pemacu utama dalam penuaan sihat dan jangka hayat sihat.

Penyelidik dan pengamal klinikal mengenal pasti Ubiquinol sebagai nutrien asas dalam kategori Mitoseutikal, menyokong fungsi mitokondria sepanjang hayat, dari peringkat sebelum pra-konsepsi sehingga penuaan sihat.

SYDNEY, 1 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Sidang Kemuncak Kesihatan Mitokondria Global yang julung kali diadakan ini menandakan satu pencapaian penting dalam bidang penjagaan kesihatan, dengan meletakkan Kesihatan Mitokondria di barisan hadapan gerakan yang semakin berkembang untuk memajukan jangka hayat sihat melalui sains yang bermula pada peringkat selular.

Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026, Sydney, Australia & Kuala Lumpur, Malaysia (Photo Credits: Nicole Anderson) Dr Kazunori Hosoe PhD, awarded ‘Lifetime Scientific Excellence in Ubiquinol Research’ on the eve of the Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026 in Sydney, Australia (left to right): Kazuki Takita, Assistant Manager, Marketing and Sales (APAC), Kaneka Ubiquinol™; Dr Kazunori Hosoe PhD, Chief Scientist, Kaneka Ubiquinol™; Tsuyoshi Takakuwa, Head of Marketing and Sales Team (APAC), Supplemental Nutrition Business Division, Kaneka Corporation (Photo Credits: Nicole Anderson)

Diadakan di Sydney (26 Jun), dengan acara satelit yang berlangsung serentak di Kuala Lumpur, Sidang Kemuncak ini menarik lebih 250 perwakilan daripada bidang perubatan pelengkap, pemakanan, farmasi, pendidikan dan penyelidikan, sekali gus mencerminkan minat yang semakin meningkat terhadap peranan fungsi mitokondria dalam menyokong kesihatan sepanjang hayat.

Sidang Kemuncak ini berlangsung pada detik penting dalam bidang penjagaan kesihatan. Ketika penduduk dunia semakin mencari strategi penuaan sihat, perbincangan kini beralih kepada mekanisme biologi asas yang mendasari kesihatan. Menjadi tumpuan perubahan ini ialah mitokondria – 'penjana sel' tubuh yang menghasilkan tenaga yang diperlukan oleh organ, tisu dan sistem biologi untuk berfungsi dengan berkesan.

Kesihatan mitokondria disokong oleh Ubiquinol, antioksidan larut lemak yang wujud secara semula jadi yang membantu mengurangkan kerosakan selular serta menyokong kesejahteraan sepanjang peringkat kehidupan bermula daripada pra-konsepsi hingga penuaan, termasuk kesihatan kardiovaskular, fungsi kognitif, kesihatan wanita, tahap tenaga dan kesihatan umum. Namun begitu, paras Ubiquinol menurun secara semula jadi bermula seawal usia 20 tahun ke atas.

Merentasi pembentangan yang meliputi bidang kardiologi, kesihatan reproduktif, kesihatan wanita, perubatan pelengkap, farmasi dan pemakanan, satu tema umum telahpun muncul: masa depan penjagaan kesihatan akan dibentuk oleh pemahaman kita mengenai kesihatan peringkat subselular.

"Selama lebih empat dekad, Kaneka telah melabur bagi memajukan sains kesihatan mitokondria kerana kami percaya ia merupakan teras utama kepada kesejahteraan manusia," kata Tsuyoshi Takakuwa, Ketua Pasukan Pemasaran dan Jualan (APAC), Bahagian Perniagaan Pemakanan Tambahan, Kaneka Corporation.

"Kami percaya era 'mitoseutikal' telah bermula, dan kesihatan mitokondria akan menjadi salah satu perbincangan bidang penjagaan kesihatan yang utama sepanjang dekad akan datang," tambah Takakuwa.

Sebagai penaja utama Sidang Kemuncak tersebut, Kaneka Ubiquinol™ terus mengukuhkan kedudukannya di barisan hadapan sektor kesihatan mitokondria.

SOROTAN UTAMA

Perubahan Huluan – merentasi bidang kardiologi, kesihatan wanita, kesihatan reproduktif dan penuaan sihat, tema berulang yang muncul ialah peningkatan minat saintifik terhadap peranan fungsi sebagai asas kepada pelbagai aspek kesihatan. Penyelidikan terus menyumbang kepada pemahaman tentang bagaimana biologi mitokondria mungkin terlibat dalam laluan fisiologi, sekali gus menyokong kajian berterusan mengenai kaitannya dengan amalan klinikal.

merentasi bidang kardiologi, kesihatan wanita, kesihatan reproduktif dan penuaan sihat, tema berulang yang muncul ialah peningkatan minat saintifik terhadap peranan fungsi sebagai asas kepada pelbagai aspek kesihatan. Penyelidikan terus menyumbang kepada pemahaman tentang bagaimana biologi mitokondria mungkin terlibat dalam laluan fisiologi, sekali gus menyokong kajian berterusan mengenai kaitannya dengan amalan klinikal. Paksi Usus-Mitokondria – bukti awal menunjukkan komunikasi yang kompleks antara mikrobiom usus dan fungsi mitokondria, mendedahkan implikasi berpotensi terhadap kesihatan metabolik, pengawalan sistem imun, keradangan dan penghasilan tenaga.

– bukti awal menunjukkan komunikasi yang kompleks antara mikrobiom usus dan fungsi mitokondria, mendedahkan implikasi berpotensi terhadap kesihatan metabolik, pengawalan sistem imun, keradangan dan penghasilan tenaga. 'Era Mitoseutikal' – nutrien penting untuk penghasilan tenaga mitokondria, termasuk Ubiquinol, diiktiraf sebagai komponen asas dalam strategi untuk menyokong jangka hayat sihat untuk sokongan mitokondria, daya hidup, daya tahan dan penuaan sihat menerusi pendekatan pemakanan dan klinikal bersasar.

– nutrien penting untuk penghasilan tenaga mitokondria, termasuk Ubiquinol, diiktiraf sebagai komponen asas dalam strategi untuk menyokong jangka hayat sihat untuk sokongan mitokondria, daya hidup, daya tahan dan penuaan sihat menerusi pendekatan pemakanan dan klinikal bersasar. Anugerah Kecemerlangan Saintifik Sepanjang Hayat dalam Penyelidikan Ubiquinol dianugerahkan kepada Dr Kazunori Hosoe PhD, Ketua Saintis Kaneka Ubiquinol™, atas penyelidikan beliau dalam CoQ10 dan Ubiquinol selama lebih 50 tahun. Sumbangan beliau membantu membina asas saintifik yang terus membentuk penyelidikan mitokondria dan amalan klinikal di peringkat global.

LATAR BELAKANG SIDANG KEMUNCAK KESIHATAN MITOKONDRIA GLOBAL 2026

Sebuah platform pendidikan profesional penjagaan kesihatan antarabangsa yang dikhususkan untuk memajukan pemahaman saintifik dan aplikasi klinikal berkaitan kesihatan mitokondria, kesihatan sel dan penuaan sihat.

Fakulti melibatkan pakar-pakar yang disegani di peringkat antarabangsa iaitu Dr Olivia Lesslar, Dr Ross Walker, Dr Christabelle Yeoh, Dr Denise Furness PhD, Dr Leah Hechtman PhD, Rhiannon Hardingham, Gerald Quigley, Bobby Mehta dan Prof. Dr Mogana Sundari Rajagopal yang mencerminkan sifat sains mitokondria yang semakin berbilang disiplin.

LATAR BELAKANG KANEKA UBIQUINOL™

Kaneka Corporation merupakan satu-satunya pengeluar global yang inovatif bagi Ubiquinol bioidentikal yang dikaji secara klinikal dan dikeluarkan melalui proses penapaian semula jadi Jepun yang memenangi anugerah. Disokong oleh lebih daripada 100 kajian saintifik, lebih 80 paten dan lebih 45 tahun penyelidikan, Ubiquinol aktif-antioksidan menyokong kesihatan mitokondria, kesihatan kardiovaskular, fungsi kognitif, kesihatan wanita, kesihatan reproduktif, tenaga dan juga kesejahteraan. Tersenarai di lebih 50 negara dalam lebih 1,000 jenama nutraseutikal sejak 2006, dengan pensijilan termasuk HALAL, GRAS, HACCP, NDI, KOSHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, Non-GMO dan OSHMS.

Semua penceramah mengisytiharkan penerimaan honorarium daripada Kaneka Ubiquinol™ APAC bagi penyediaan dan penyampaian pembentangan sempena Sidang Kemuncak Kesihatan Mitokondria 2026. Kandungan pembentangan merupakan hasil kerja penceramah sendiri dan telah dibangunkan secara bebas tanpa pengaruh komersial.

Rujukan disediakan atas permintaan.

SOURCE Kaneka Corporation