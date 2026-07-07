DER GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026 STELLT DIE GESUNDHEIT DER MITOCHONDRIEN ALS GRUNDLAGE FÜR EINE LANGE GESUNDHEITLICHE LEBENSDAUER IN DEN VORDERGRUND

Veranstaltungen in Sydney und Kuala Lumpur bringen weltweit führende Experten zusammen, da die mitochondriale Gesundheit zunehmend als entscheidender Faktor für gesundes Altern und eine lange Gesundheitsspanne anerkannt wird

Forscher und Ärzte stufen Ubiquinol als einen grundlegenden Nährstoff in der Kategorie der Mitoceuticals ein, der die Mitochondrienfunktion während des gesamten Lebens unterstützt – von der Zeit vor der Empfängnis bis hin zu einem gesunden Altern

SYDNEY, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Der erste weltweite „Mitochondrial Health Summit" hat einen Meilenstein im Gesundheitswesen gesetzt und die mitochondriale Gesundheit an die Spitze dieser wachsenden Bewegung gerückt: Förderung einer längeren gesunden Lebensspanne durch wissenschaftliche Forschung, beginnend auf zellulärer Ebene.

Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026, Sydney, Australia & Kuala Lumpur, Malaysia (Photo Credits: Nicole Anderson) Dr Kazunori Hosoe PhD, awarded ‘Lifetime Scientific Excellence in Ubiquinol Research’ on the eve of the Inaugural Mitochondrial Health Summit 2026 in Sydney, Australia (left to right): Kazuki Takita, Assistant Manager, Marketing and Sales (APAC), Kaneka Ubiquinol™; Dr Kazunori Hosoe PhD, Chief Scientist, Kaneka Ubiquinol™; Tsuyoshi Takakuwa, Head of Marketing and Sales Team (APAC), Supplemental Nutrition Business Division, Kaneka Corporation (Photo Credits: Nicole Anderson)

Der Gipfel fand am 26. Juni in Sydney statt, begleitet von einer parallelen Satellitenveranstaltung in Kuala Lumpur, und zog mehr als 250 Teilnehmer aus den Bereichen Komplementärmedizin, Ernährung, Pharmazie, Bildung und Forschung an, was das wachsende Interesse an der Rolle der Mitochondrienfunktion für die lebenslange Gesundheit widerspiegelt.

Der Gipfel findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Gesundheitswesen statt. Da die Menschen weltweit nach Strategien für ein gesundes Altern suchen, verlagert sich die Diskussion zunehmend auf die biologischen Mechanismen, die der Gesundheit zugrunde liegen. Im Mittelpunkt stehen die Mitochondrien – die „Kraftwerke der Zellen" des Körpers, die die Energie erzeugen, die für die effektive Funktion von Organen, Geweben und biologischen Systemen erforderlich ist.

Die Gesundheit der Mitochondrien wird durch Ubiquinol gefördert, ein natürlich vorkommendes, fettlösliches Antioxidans, das dazu beiträgt, Zellschäden zu reduzieren, und das Wohlbefinden in allen Lebensphasen – von der Zeit vor der Empfängnis bis ins hohe Alter – unterstützt, einschließlich der Herz-Kreislauf-Gesundheit, der kognitiven Fähigkeiten, der Frauengesundheit, des Energieniveaus und der allgemeinen Gesundheit. Allerdings sinken die Ubiquinol-Spiegel ab dem 20. Lebensjahr auf natürliche Weise.

In den Vorträgen zu den Themen Kardiologie, Reproduktionsmedizin, Frauengesundheit, Komplementärmedizin, Pharmazie und Ernährung kristallisierte sich ein gemeinsames Thema heraus: Die Zukunft des Gesundheitswesens wird von unserem Verständnis der subzellulären Gesundheit geprägt sein.

„Seit über vier Jahrzehnten investiert Kaneka in die Weiterentwicklung der Wissenschaft rund um die Gesundheit der Mitochondrien, da wir davon überzeugt sind, dass diese den Kern des menschlichen Wohlbefindens bildet", sagt Tsuyoshi Takakuwa, Leiter des Marketing- und Vertriebsteams (APAC) im Geschäftsbereich Nahrungsergänzungsmittel der Kaneka Corporation.

„Wir glauben, dass das Zeitalter der ‚Mitoceuticals' angebrochen ist und dass die Gesundheit der Mitochondrien zu einem der bestimmenden Themen im Gesundheitswesen des nächsten Jahrzehnts werden wird", fügte Takakuwa hinzu.

Als Hauptsponsor des Gipfels hat Kaneka Ubiquinol™ seine Position an der Spitze des Sektors für mitochondriale Gesundheit weiter gefestigt.

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

„The Upstream Shift – ": In den Bereichen Kardiologie, Frauengesundheit, reproduktive Gesundheit und gesundes Altern war ein wiederkehrendes Thema das wachsende wissenschaftliche Interesse an der grundlegenden Rolle der Mitochondrienfunktion in verschiedenen Gesundheitsbereichen. Die Forschung trägt dazu bei, besser zu verstehen, wie die Mitochondrienbiologie in physiologische Prozesse eingebunden sein könnte, und unterstützt damit die laufenden Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für die klinische Praxis.

": In den Bereichen Kardiologie, Frauengesundheit, reproduktive Gesundheit und gesundes Altern war ein wiederkehrendes Thema das wachsende wissenschaftliche Interesse an der grundlegenden Rolle der Mitochondrienfunktion in verschiedenen Gesundheitsbereichen. Die Forschung trägt dazu bei, besser zu verstehen, wie die Mitochondrienbiologie in physiologische Prozesse eingebunden sein könnte, und unterstützt damit die laufenden Untersuchungen zu ihrer Bedeutung für die klinische Praxis. Die Darm-Mitochondrien-Achse – Erste Erkenntnisse deuten auf eine komplexe Kommunikation zwischen dem Darmmikrobiom und der Mitochondrienfunktion hin, was potenzielle Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit, die Immunregulation, Entzündungsprozesse und die Energieproduktion aufzeigt.

– Erste Erkenntnisse deuten auf eine komplexe Kommunikation zwischen dem Darmmikrobiom und der Mitochondrienfunktion hin, was potenzielle Auswirkungen auf die Stoffwechselgesundheit, die Immunregulation, Entzündungsprozesse und die Energieproduktion aufzeigt. Das „Zeitalter der Mitoceuticals" – Nährstoffe, die für die Energieproduktion in den Mitochondrien entscheidend sind, darunter Ubiquinol, das als grundlegender Bestandteil von Strategien zur Verlängerung der Gesundheitsspanne (Healthspan) anerkannt ist, die auf die Unterstützung der Mitochondrien, Vitalität, Belastbarkeit und gesundes Altern durch gezielte ernährungsbezogene und klinische Ansätze abzielen.

– Nährstoffe, die für die Energieproduktion in den Mitochondrien entscheidend sind, darunter Ubiquinol, das als grundlegender Bestandteil von Strategien zur Verlängerung der Gesundheitsspanne (Healthspan) anerkannt ist, die auf die Unterstützung der Mitochondrien, Vitalität, Belastbarkeit und gesundes Altern durch gezielte ernährungsbezogene und klinische Ansätze abzielen. Der Preis für das Lebenswerk im Bereich der Ubiquinol-Forschung wurde an Dr. Kazunori Hosoe, PhD, Chefwissenschaftler bei Kaneka Ubiquinol™, für seine mehr als 50-jährige Forschungstätigkeit zu CoQ10 und Ubiquinol verliehen. Seine Beiträge haben dazu beigetragen, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen, die die Mitochondrienforschung und die klinische Praxis weltweit nach wie vor prägt.

ÜBER DEN GLOBAL MITOCHONDRIAL HEALTH SUMMIT 2026

Eine internationale Fortbildungsplattform für medizinisches Fachpersonal, die sich der Förderung des wissenschaftlichen Verständnisses und der klinischen Anwendung in den Bereichen mitochondriale Gesundheit, Zellgesundheit und gesundes Altern widmet.

Zu den Referenten gehörten die international anerkannten Experten Dr. Olivia Lesslar, Dr. Ross Walker, Dr. Christabelle Yeoh, Dr. Denise Furness, PhD, Dr. Leah Hechtman, PhD, Rhiannon Hardingham, Gerald Quigley, Bobby Mehta und Prof. Dr. Mogana Sundari Rajagopal, was den zunehmend interdisziplinären Charakter der Mitochondrienforschung widerspiegelt.

ÜBER KANEKA UBIQUINOL™

Die Kaneka Corporation ist der weltweit einzige innovative Hersteller von klinisch erforschtem bioidentischem Ubiquinol, das mit einem preisgekrönten japanischen natürlichen Fermentationsverfahren hergestellt wird. Gestützt auf über 100 wissenschaftliche Studien, über 80 Patente und mehr als 45 Jahre Forschung unterstützt das antioxidativ wirksame Ubiquinol von die Gesundheit der Mitochondrien , die Herz-Kreislauf-Gesundheit , die kognitiven Funktionen , die Frauengesundheit , die reproduktive Gesundheit , die Energieversorgung sowie das allgemeine Wohlbefinden . Seit 2006 in über 50 Ländern in mehr als 1.000 Nutrazeutika-Marken gelistet, mit Zertifizierungen wie HALAL, GRAS, HACCP, NDI, KOSHER, GMP, ISO 14001, ISO 22000, Non-GMO und OSHMS.

Alle Referenten erklären, dass sie von Kaneka Ubiquinol™ APAC ein Honorar für die Vorbereitung und Durchführung des Vortrags „Mitochondrial Health Summit 2026" erhalten haben. Der Inhalt stammt aus der Feder der Referenten und wurde unabhängig und ohne kommerzielle Einflussnahme erstellt.

Referenzen sind auf Anfrage erhältlich.

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