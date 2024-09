Le son rencontre la vision : Yaber et JBL s'unissent pour améliorer le divertissement à domicile avec la série K3

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Yaber, pionnier des projecteurs de divertissement, est ravi d'annoncer son partenariat renforcé avec JBL pour codévelopper un système audio personnalisé pour les projecteurs phares de la série K3 de Yaber. Cette collaboration renforcée établit une nouvelle référence en matière de divertissement audiovisuel, élargissant l'empreinte de JBL sur le marché du divertissement à domicile tout en offrant aux utilisateurs de Yaber une expérience audio plus riche.

Yaber K3/K3 Pro

S'appuyant sur le succès du célèbre système audiovisuel K2s, Yaber et JBL ont produit des solutions audio professionnelles et personnalisées pour la série K3 de Yaber. Les principales innovations sont les suivantes :

La solution audio adopte une unité à gamme complète Neo personnalisée, développée il y a peu et dédiée au projecteur K3.

L'amélioration des basses du module de haut-parleurs adopte un radiateur passif personnalisé, qui améliore considérablement l'efficacité des basses fréquences.

JBL possède une grande expérience et des connaissances approfondies en matière de réglage du son. Grâce au DSP audio, les paramètres audio tels que l'égalisation, le gain et la dynamique sont traités de manière raisonnable et précise. Pour l'extension des basses, la clarté des médiums et la délicatesse des aigus, etc., JBL peut réaliser un contrôle précis et une optimisation qui apportent aux utilisateurs un plaisir auditif naturel, intelligent et réaliste.

Les ingénieurs audio de JBL ont été associés au développement dès les premières phases pour examiner l'enceinte encastrée et s'assurer que la solution audio était la meilleure possible. Les ingénieurs de JBL se concentrent sur la conception de l'unité de transducteur et du boîtier de l'enceinte, ce qui nécessite des séries de simulations et de vérifications. Parallèlement, l'équipe de JBL a mené de nombreuses recherches et essais acoustiques afin d'étudier les différentes directions de rayonnement sonore et la réflexion de l'environnement. En outre, lors de l'écoute subjective, l'équipe JBL Golden Ear a procédé à une évaluation multidimensionnelle de l'effet sonore afin de rendre l'écoute subjective équilibrée, claire et naturelle.

À propos de Yaber

Créé en 2018, Yaber est un pionnier des projecteurs de divertissement, ayant vendu plus de deux millions d'unités à des passionnés dans plus de 120 pays et régions du monde. Yaber a reçu des prix prestigieux, dont le Red Dot Award, le Yanko Design Award et le CES Innovation Award 2024.

Yaber s'engage à repousser les limites de l'excellence visuelle et sonore. Chaque projecteur Yaber est conçu pour offrir des expériences exceptionnelles, incarnant la recherche de la perfection et offrant aux utilisateurs une qualité audiovisuelle exceptionnelle, ainsi qu'une expérience enrichissante de dépassement de soi permanent.

Pour les dernières mises à jour, consultez le site https://www.yaber.com/collections. Yaber continue de redéfinir l'excellence dans le domaine du divertissement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2496125/Yaber_X_JBL.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2348478/Yaber_Logo.jpg