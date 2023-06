Le système d'imagerie de fluorescence 4K UHD de Scivita Medical présenté à l'EAES 2023

ROME, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 juin 2023 (CET), le 31e congrès international de l'Association européenne de chirurgie endoscopique (EAES 2023) s'est ouvert à Rome, en Italie. La société de technologie médicale Scivita Medical a participé à l'EAES 2023 et a présenté son système d'imagerie par fluorescence 4K UHD et son système de visualisation 3D (stand : E36), ce qui témoigne de la détermination de Scivita Medical à mettre en œuvre sa stratégie centrale de « mondialisation ».

Scivita Medical est une société mondiale de technologie médicale pour le diagnostic mini-invasif, qui a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. En outre, Scivita Medical a obtenu des certifications FDA/CE et PDMA pour ses produits et a déposé des brevets en Chine et à l'étranger. La société vise à augmenter la pénétration du marché avec d'excellents produits et à devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier grâce à l'amélioration continue de ses technologies de base.

Grâce à ses solides capacités internes en matière de R&D, Scivita Medical a construit une plateforme technologique unique basée sur cinq technologies de base synergiques : technologie d'imagerie médicale 4K UHD, technologie d'imagerie médicale par fluorescence, technologie d'imagerie médicale 3D, technologie d'imagerie endoscopique ultrafine et technologie endoscopique à usage unique. Avec son portefeuille complet de produits endoscopiques, Scivita Medical vise à couvrir tous les types de procédures endoscopiques et à répondre aux différents besoins médicaux dans ce domaine.

Le système d'imagerie par fluorescence 4K UHD présenté à l'EAES 2023 est développé grâce à la technologie d'imagerie médicale 4K UHD et la technologie d'imagerie médicale par fluorescence à partir de cette plateforme technologique unique. La fluorescence 4K UHD de Scivita Medical combinée à la technologie 3D permet d'obtenir des images 3D à ultra-haute définition avec effet de fluorescence, qui peuvent être utilisées en chirurgie hépatobiliaire, chirurgie thoracique, gynécologie, chirurgie gastro-intestinale et urologie, etc.

« Pour nous, l'accent est toujours mis sur les médecins et les patients, auxquels nous voulons fournir des soins optimaux. L'EAES 2023 offre à Scivita Medical une excellente occasion de s'entretenir directement avec des chirurgiens de renommée mondiale et d'en savoir plus sur les patients locaux, a déclaré Michael Li, vice-président du marketing et des ventes à l'international. « En outre, nous pensons que ce salon nous permettra de nous faire connaître et reconnaître par un plus grand nombre de chirurgiens locaux grâce à la haute qualité de nos produits ». M. Li poursuit.

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques, et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents départements cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

