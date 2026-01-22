Le Telangana (Inde) affiche une ambition mondiale avec sa Politique de nouvelle génération en matière de sciences de la vie 2026-30

Positionner Telangana parmi les cinq principaux pôles mondiaux dans le domaine des sciences de la vie d'ici 2030

Objectif : 25 milliards de dollars d'investissements

L'accent n'est plus mis sur la fabrication à grande échelle, mais sur la création de valeur ajoutée axée sur l'innovation

DAVOS, Suisse, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le gouvernement de Telangana, en Inde, a dévoilé aujourd'hui sa Politique de nouvelle génération en matière de sciences de la vie 2026-30 au Forum économique mondial 2026 à Davos, indiquant l'intention de l'État de jouer un rôle beaucoup plus important dans l'élaboration de l'avenir de la santé mondiale, des thérapies avancées et de la biofabrication durable.

Left To Right: 1. Sri K Shashanka, IAS, Vice Chairman and Managing Director, Telangana Industrial Infrastructure Corporation (TGIIC), Government of Telangana; 2. Sri Shakthi M. Nagappan, Director, Life Sciences and Pharma and Chief Executive Officer, Telangana Life Sciences, Government of Telangana; 3. Sri Ponguleti Srinivas Reddy, Hon'ble Minister for Revenue, Housing, Information and Public Relations, Government of Telangana; 4. Sri A Revanth Reddy, The Hon'ble Chief Minister of Telangana; 5. Sri Duddilla Sridhar Babu, Hon'ble Minister for Information Technology, Electronics & Communications; Industries & Commerce and Legislative Affairs, Government of Telangana; 6. Sri Sanjay Kumar, IAS, Special Chief Secretary for Information Technology, Electronics & Communications; Industries & Commerce, Government of Telangana; 7. Sri Shyam Bishen, Head, Centre for Health and Healthcare; Member of the Executive Committee, World Economic Forum

Cette politique prévoit un passage décisif d'une fabrication sur les volumes à une croissance guidée par la valeur et l'innovation et fait du Telangana un centre des sciences de la vie mondialement intégré pour la découverte, le développement et la mise en œuvre. Avec l'ambition claire de se classer parmi les cinq premiers pôles mondiaux de sciences de la vie d'ici 2030, la politique vise 25 milliards de dollars d'investissements, la création de 500 000 emplois de haute qualité, et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales des sciences de la vie.

La profondeur industrielle est de plus en plus complétée par des activités de R&D et d'innovation à haute valeur ajoutée. Plusieurs organisations scientifiques mondiales, dont Amgen, Sanofi, Bristol Myers Squibb et Lilly, ont établi ou développé des centres de R&D, des centres numériques et des centres de compétences mondiaux à Hyderabad, ce qui témoigne de la confiance dans les talents scientifiques du Telangana et dans son infrastructure propice à l'innovation.

La Politique de nouvelle génération en matière de sciences de la vie 2026-30 représente une augmentation délibérée, conçue pour accélérer la transition du Telangana d'une situation d'indispensable aux chaînes d'approvisionnement mondiales à celle d'initiateur mondial de thérapies et de plateformes avancées. Cette politique a été dévoilée par le ministre en chef M. A. Revanth Reddy en présence du ministre des Technologies de l'information et des Industries, M. D. Sridhar Babu, du secrétaire en chef spécial M. Sanjay Kumar IAS, et du PDG de Telangana Lifesciences, M. Shakthi M. Nagappan.

« Nous construisons l'un des écosystèmes de biosciences les plus fiables et les plus transformateurs au monde, qui contribuera à l'amélioration de la santé mondiale depuis le Telangana. La présentation mondiale de cette politique à Davos reflète la conviction de Telangana que la prochaine phase de croissance dans le domaine des sciences de la vie sera stimulée par une collaboration transfrontalière, des capitaux mondiaux et des programmes d'innovation partagés. » déclare M. A Revanth Reddy, ministre en chef du Telangana, en Inde.

« La politique accorde la priorité à la science de pointe et aux plateformes de fabrication avancées, notamment les thérapies cellulaires et génétiques, les peptides, la fermentation de précision et d'autres modalités de la prochaine génération. Elle renforce l'écosystème plus large dans les domaines suivants : recherche clinique, services pharmaceutiques, diagnostics, électronique médicale et santé numérique- positionnant le Telangana comme une destination privilégiée pour les pôles mondiaux de sciences de la vie » M. D. Sridhar Babu, ministre des Technologies de l'information, de l'Électronique et des communications, et de l'Industrie, du gouvernement du Telangana.

La mise en œuvre de cette politique s'appuiera sur des infrastructures de référence mondiale, notamment la Green Pharma City, dix Pharma Villages, l'extension de la Genome Valley et le renforcement du Medical Devices Park.

Un fonds dédié à l'innovation dans le domaine des sciences de la vie, extensible jusqu'à 10 milliards de roupies indiennes (100 millions de dollars), catalysera l'innovation en phase de démarrage et de croissance, soutiendra les entreprises de haute technologie et rassemblera des capitaux privés et institutionnels. Cette initiative est soutenue par la création de l'école des sciences de la vie du Telangana, une université d'excellence mondiale axée sur la recherche, l'éducation et le développement de talents prêts pour l'avenir.

À propos de Telangana Life Sciences :

L'aspiration du Telangana est ancrée dans un écosystème mûr et connecté au monde entier, qui fonctionne déjà à grande échelle. Au cours des deux dernières décennies, l'État est passé d'une base manufacturière à un pôle de sciences de la vie à part entière, couvrant la recherche exploratoire, le développement clinique, la fabrication de pointe et les opérations mondiales.

Aujourd'hui, le Telangana accueille plus de 2 000 entreprises du secteur des sciences de la vie, héberge l'une des plus fortes concentrations au monde d'installations pharmaceutiques approuvées par l'USFDA, fournit un tiers de la demande mondiale de vaccins, et est un partenaire de confiance en matière de fabrication et de recherche et développement pour les principales entreprises mondiales du secteur des sciences de la vie. Les entreprises d'Hyderabad jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement mondiales en matière de santé, notamment concernant les vaccins, les produits génériques complexes, les produits biologiques et les biosimilaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2866545/Telengana.jpg