Le test rapide de détection d'antigènes du SARS-COV-2 de JOYSBIO permet de détecter le variant OMICRON

JOYSBIO, l'un des principaux fabricants mondiaux de tests de dépistage de la COVID-19, a annoncé que ses produits sont offerts partout dans le monde et permettent d'identifier les nouveaux variants dangereux.

TIANJIN, Chine, 30 novembre 2021 /PRNewswire/ -- JOYSBIO, l'un des principaux fabricants mondiaux de tests rapides qui utilisent la technologie de flux latéral, est fier d'annoncer la disponibilité de ses produits partout dans le monde. De plus, l'entreprise a pu démontrer que son test permet de détecter le nouveau variant Omicron (B.1.1.529). Ce variant a récemment fait l'objet d'une réunion d'urgence de l'OMS et est à l'origine de l'interdiction de voyager décrétée par de nombreux pays.

Le kit de test rapide de détection d'antigènes du SARS-COV-2 de JOYSBIO peut détecter les variants du SARS-COV-2, notamment les variants B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Bêta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gamma) et B.1.1.529 (Omicron). De plus amples informations sont disponibles à https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

« Le variant Omicron est encore un peu mystérieux. Il semble plus facilement transmissible, a déclaré Rick Zhang, directeur du développement des affaires de JOYSBIO. Selon les données de séquençage du nouveau variant, le domaine protéique cible de notre kit de test n'est pas affecté. Par conséquent, les kits de test rapide de détection d'antigènes du SARS-COV-2 de JOYSBIO ont la capacité de détecter le variant Omicron. »

Un rapport de l'OMS datant de quelques jours seulement contient des indications troublantes. « Ce variant présente un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes. Les données préliminaires indiquent un risque accru de nouvelle infection avec ce variant, comparativement à d'autres variants préoccupants.

« Nous rappelons aux gens de prendre des mesures pour réduire leur risque de contracter la COVID-19, y compris de respecter les mesures de santé publique et mesures sociales éprouvées comme porter un masque bien ajusté, se laver les mains, pratiquer la distanciation physique, améliorer la ventilation des espaces intérieurs, éviter les endroits achalandés et se faire vacciner. » - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

Le kit de test rapide de détection d'antigènes de la COVID-19 de JOYSBIO donne des résultats en seulement 15 minutes.

Le test de JOYSBIO est très précis. « Selon l'analyse clinique de 492 échantillons, la sensibilité de détection est de 98,13 % et la précision est de 99,22 %. » ( https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ ) Il a été utilisé et testé en fonction des variants du SRAS-COV-2, et s'est avéré tout aussi réactif, précis et rapide.

-- « Chez JOYSBIO, nous sommes déterminés à évoluer au rythme de tous les variants du SARS-COV-2, a déclaré Rick Zhang. Nous continuerons d'améliorer nos tests existants, et nous en mettrons au point de nouveaux, au besoin. Le plus tôt on détecte la maladie, le plus tôt on peut prendre des mesures proactives pour prévenir la propagation et prendre soin de soi. »

M. Zhang a ajouté que JOYSBIO vise à protéger des vies tous les jours.

Pour en savoir plus : https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

À propos de JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. est une société chinoise de biotechnologie axée sur la R&D qui développe, fabrique et fournit des kits de tests rapides de diagnostic in vitro (IVD) de haute qualité ainsi que des kits de réactifs révolutionnaires et personnalisés dans le monde entier. JOYSBIO a été fondée par une équipe de professionnels possédant de nombreuses années d'expertise technique, marketing/vente, opérationnelle et de fabrication dans ce secteur.

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.