Le THAD présente le pavillon chinois au Congrès mondial des architectes de l'UIA, mettant en avant la vision de la Chine en matière d'architecture contemporaine

Dialogue mondial : lors de la cérémonie d'ouverture, les invités ont prononcé des discours sur la prochaine étape de l'architecture chinoise

La présidente de l'UIA, Regina Gonthier, a salué cette exposition, la qualifiant d'« événement d'une ampleur sans précédent et d'une qualité remarquable ». Li Cundong, secrétaire général de la Société chinoise d'architecture, a souligné que le pavillon chinois était le premier pavillon chinois neutre en carbone de l'histoire du congrès de l'UIA. Xiu Long, président de la Société chinoise d'architecture, a annoncé que Pékin accueillerait à nouveau le congrès en 2029, ajoutant que la présence de près de 300 architectes chinois témoignait de la confiance de la profession architecturale chinoise. Liu Yulong, conservateur en chef du pavillon chinois, président, architecte en chef et conservateur en chef du THAD, a expliqué que l'exposition s'articule autour de sept thèmes principaux : la mémoire, la nature, l'humanité, le savoir-faire, l'harmonie, la patrie et l'innovation. L'académicien Cui Kai a invité des architectes du monde entier à se réunir à Pékin en 2029.

Pratiques variées : l'architecture chinoise contemporaine a réagi au monde de multiples façons

Plus de 350 œuvres exposées couvraient 11 catégories thématiques, parmi lesquelles l'urbanisme, les bâtiments publics, la culture et les arts, ainsi que la revitalisation rurale. L'exposition aborde des thèmes allant du bien-être public à la régénération urbaine et au développement durable et écologique, en passant par l'expansion internationale de l'architecture chinoise grâce à des collaborations à l'étranger. Les architectes participants présentent des points de vue tout aussi variés : certains s'intéressent aux climats régionaux et aux matériaux locaux, d'autres explorent l'innovation structurelle et la perception spatiale, tandis que d'autres encore mettent l'accent sur la vie publique urbaine. Ces œuvres brossent un portrait authentique, riche et multidimensionnel de l'architecture chinoise contemporaine.

Relais de pensées : plusieurs générations ont imaginé ensemble l'avenir de l'architecture

À l'occasion du congrès, le THAD a organisé une série d'événements universitaires au Pavillon de la Chine. Le forum d'ouverture, « La DVCA : le Relais de réflexion des architectes au Pavillon de la Chine » a réuni plus de vingt architectes. La génération des architectes chevronnés a débattu des stratégies relatives aux micro-interventions dans le cadre de la régénération urbaine, tandis que les jeunes architectes ont présenté des recherches de pointe dans les domaines de la construction à faible empreinte carbone et de la conception assistée par l'intelligence artificielle. Des événements tels que le dialogue sur les nouveaux talents « Dynamic Vision, Future Voices » se sont succédé. Les voix de plusieurs générations se sont réunies au Pavillon de la Chine, offrant au monde entier une image vivante et authentique du secteur architectural chinois.

Le premier pavillon neutre en carbone grâce aux technologies numériques : deux avancées majeures dans les domaines de la technologie et de la vision

Le pavillon chinois est le premier pavillon chinois à empreinte carbone nulle de l'histoire du congrès de l'UIA. L'ensemble de son empreinte carbone a été compensé grâce à des crédits carbone spécifiques et fait l'objet d'une certification internationale. La structure de l'exposition est constituée de panneaux composites recyclables, fabriqués à partir d'un mélange de fibres d'eucalyptus et de pin contenant du bois recyclé. Les technologies des médias numériques sont mises à profit pour présenter en permanence des œuvres et des pratiques architecturales chinoises exceptionnelles à travers des affichages visuels dynamiques. Une plateforme d'exposition en ligne développée en interne a également été lancée, permettant un accès simultané à l'échelle mondiale et le partage des réalisations architecturales et des pratiques innovantes de la Chine avec un public international.

Pas de réponses toutes faites : l'architecture chinoise tournée vers l'avenir

Selon Liu Yulong, la DVCA ne cherche pas à définir l'architecture chinoise, mais à montrer dans quelle direction elle évolue. « Il ne s'agit pas simplement d'une exposition, c'est aussi une manière de faire découvrir la façon dont les architectes chinois réfléchissent, réagissent à la réalité et envisagent l'avenir. »

Au cours du congrès, le pavillon chinois a accueilli plus de 6 000 visiteurs sur place, tandis que son exposition en ligne a attiré plus de 10 000 visiteurs virtuels provenant de dizaines de pays et de régions. Ce dialogue international continue de faire connaître au monde entier les idées et les pratiques qui façonnent l'architecture chinoise contemporaine.