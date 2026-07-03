THAD präsentiert den China-Pavillon auf dem UIA-Weltkongress der Architekten und stellt dabei Chinas Ansätze zur zeitgenössischen Architektur vor

Globaler Dialog: Gäste äußerten sich bei der Eröffnungsfeier zur nächsten Etappe der chinesischen Architektur

UIA-Präsidentin Regina Gonthier lobte die Ausstellung als „beispiellos in ihrem Umfang und bemerkenswert in ihrer Qualität". Li Cundong, Generalsekretär der Chinesischen Architektenvereinigung, wies darauf hin, dass der China-Pavillon der erste klimaneutrale China-Pavillon in der Geschichte des UIA-Kongresses ist. Xiu Long, Präsident der Chinesischen Architektenvereinigung, gab bekannt, dass Beijing den Kongress 2029 erneut ausrichten werde, und fügte hinzu, dass die Anwesenheit von fast 300 chinesischen Architekten das Selbstbewusstsein der chinesischen Architektenbranche widerspiegele. Liu Yulong, Chefkurator des China-Pavillons sowie Vorsitzender, Chefarchitekt und Chefkurator von THAD, stellte vor, dass die Ausstellung um sieben Schlüsselthemen herum organisiert ist: Erinnerung, Natur, Menschlichkeit, Handwerkskunst, Harmonie, Heimat und Innovation. Akademiemitglied Cui Kai lud Architekten aus aller Welt ein, sich 2029 wieder in Beijing zu versammeln.

Vielfältige Ansätze: Die zeitgenössische chinesische Architektur reagierte auf vielfältige Weise auf die Welt

Über 350 Exponate umfassten 11 thematische Kategorien, darunter Stadtplanung, öffentliche Gebäude, Kultur und Kunst sowie die Wiederbelebung des ländlichen Raums. Die Ausstellung behandelt Themen vom öffentlichen Wohlbefinden über Stadterneuerung und nachhaltige grüne Entwicklung bis hin zur internationalen Expansion der chinesischen Architektur durch Zusammenarbeit im Ausland. Die teilnehmenden Architekten zeigen ebenso vielfältige Perspektiven: Einige konzentrieren sich auf regionale Klimabedingungen und lokale Materialien; andere erforschen strukturelle Innovationen und räumliche Wahrnehmung; wieder andere legen den Schwerpunkt auf das öffentliche Stadtleben. Diese Werke zeichnen ein authentisches, facettenreiches und multidimensionales Bild der zeitgenössischen chinesischen Architektur.

Gedankenstaffel: Mehrere Generationen entwarfen gemeinsam die Zukunft der Architektur

Während des Kongresses organisierte die THAD eine Reihe von akademischen Veranstaltungen im China-Pavillon. Das Eröffnungsforum „DVCA: Die Veranstaltung „Gedankenstaffel der Architekten im China-Pavillon" brachte über zwanzig Architekten zusammen. Die Kerngeneration diskutierte Strategien für Mikrointerventionen in der Stadterneuerung, während jüngere Architekten bahnbrechende Erkundungen im Bereich des kohlenstoffarmen Bauens und des KI-gestützten Entwurfs vorstellten. Veranstaltungen wie der Nachwuchsdialog „Dynamic Vision, Future Voices" fanden nacheinander statt. Die Stimmen mehrerer Generationen trafen im China-Pavillon aufeinander und vermittelten der Welt ein lebendiges und authentisches Bild der chinesischen Architekturbranche.

Der erste klimaneutrale Pavillon, unterstützt durch digitale Technologie: Doppelte Durchbrüche in Technologie und Vision

Der China-Pavillon ist der erste klimaneutrale China-Pavillon in der Geschichte des UIA-Kongresses. Sein gesamter CO₂-Fußabdruck wurde durch spezielle Emissionszertifikate ausgeglichen und ist international zertifiziert. Die Ausstellungsstruktur besteht aus recycelbaren Verbundplatten aus einer Mischung aus Eukalyptus- und Kiefernfasern, die recyceltes Holz enthalten. Mithilfe digitaler Medientechnologien werden überragende chinesische Architekturwerke und -praktiken kontinuierlich durch dynamische visuelle Darstellungen präsentiert. Zudem wurde eine selbst entwickelte Cloud-Ausstellungsplattform ins Leben gerufen, die einen weltweiten Online-Zugriff ermöglicht und Chinas architektonische Errungenschaften sowie innovative Praktiken mit einem Publikum auf der ganzen Welt teilt.

Keine vorgefertigten Antworten: Die chinesische Architektur hat sich der Zukunft zugewandt

Laut Liu Yulong will die DVCA nicht die chinesische Architektur definieren, sondern zeigen, in welche Richtung sie sich entwickelt. „Dies ist nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Versuch, zu vermitteln, wie chinesische Architekten denken, auf die Realität reagieren und wie sie die Zukunft sehen."

Während des Kongresses empfing der China-Pavillon vor Ort mehr als 6.000 Besucher, während seine Online-Cloud-Ausstellung mehr als 10.000 virtuelle Besucher aus Dutzenden von Ländern und Regionen anzog. Dieser internationale Dialog trägt weiterhin dazu bei, der Welt die Ideen und Praktiken näherzubringen, die die zeitgenössische chinesische Architektur prägen.