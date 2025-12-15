TM Forum wprowadza na rynek pakiet rozwiązań AN dla sieci rdzeniowych oferujący wysoką niezawodność, wyznaczając nowy paradygmat sieci autonomicznych

BANGKOK, 15 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas niedawnych warsztatów dla ekspertów w zakresie autonomicznych sieci (AN), Innovate Asia Autonomous Networks Masterclass, ekspert Huawei ds. rozwiązań dla sieci rdzeniowych, Michael Wang, zaproszony przez TM Forum (TMF), wziął udział w premierowej prezentacji pakietu rozwiązań AN do zarządzania awariami sieci rdzeniowych. Pakiet rozwiązań, skupiający się na kluczowych funkcjach zapewniających wysoką stabilność, wykorzystuje standardy IG1500 TM Forum, oferując gotowe do ponownego użycia szablony sieci autonomicznych, co oznacza początek komercyjnego wdrażania pakietu rozwiązań dla sieci rdzeniowych o wysokiej stabilności.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Budowanie fundamentów stabilności sieci rdzeniowej w siedmiu wymiarach

Pakiet rozwiązań obejmuje siedem wymiarów zapewniających stabilność sieci rdzeniowej: architekturę wdrożeniową o wysokiej stabilności, odzyskiwanie danych po awarii (DR) płaszczyzny sterowania, DR płaszczyzny użytkownika, DR infrastruktury, zdolność do przeciwdziałania skokom sygnalizacji, przewidywanie ryzyka oraz przywracanie usług po spadku jakości. W oparciu o funkcję analizy danych zarządzania (MDAF) zdefiniowaną w 3GPP TS 28.104, pakiet rozwiązań zapewnia systematyczną, kompleksową strukturę sieciową o wysokiej odporności. Wykorzystując technologię cyfrowych bliźniaków, umożliwia zarządzanie w obiegu zamkniętym, od przewidywania ryzyka po automatyczną optymalizację, znacznie zwiększając odporność sieci na ekstremalne scenariusze, takie jak burze sygnałowe.

Kluczową innowacją jest ocena ryzyka burzy sygnałowej. Dzięki modelowaniu cyfrowym bliźniakiem pakiet rozwiązań tworzy wirtualne środowisko sieciowe, które pozwala przewidywać ryzyko i wdrażać proaktywne środki obronne. Przed wystąpieniem burzy sygnałowej gromadzi statystyki ruchu, dane dotyczące połączeń węzłów i konfiguracje czasowe urządzeń, a następnie wykorzystuje mechanizm symulacji do generowania modeli wpływu. Proces ten pozwala na precyzyjną ocenę przepustowości sieci i pozwala uzyskać zalecenia dotyczące optymalizacji, pomagając operatorom zapobiegać potencjalnym awariom.

Standaryzacja przyspiesza wdrażanie w branży

Ten pakiet rozwiązań AN jest ściśle zgodny ze standardami IG1500 TM Forum i płynnie integruje się z istniejącymi systemami za pośrednictwem standardowych interfejsów API. W swoim przemówieniu Michael Wang podkreślił, że pakiet rozwiązań oferuje standardowy szablon wdrożenia technicznego i dodatkowo pokazuje jego przydatność w scenariuszach stabilizacji sieci rdzeniowej poprzez projekt Catalyst. Następnie wspomniał o praktykach optymalizacji stosowanych przez operatora w zakresie przywracania sprawności infrastruktury po awarii. Kluczowe procesy obejmują precyzyjną identyfikację użytkowników VIP, szybkie określenie ścieżek przywracania i szybkie generowanie rozwiązań w zakresie przywracania działania. Celem jest skrócenie czasu przywracania działania sieci dla użytkowników VIP z 30 minut do 1 minuty, przy jednoczesnym utrzymaniu 30-minutowego czasu przywracania działania dla zwykłych użytkowników. Dzięki zastosowaniu zróżnicowanych zasad zapewniania jakości usług rozwiązanie to zwiększa wrażenia użytkowników o wysokiej wartości związane z korzystaniem z sieci i skutecznie ogranicza straty ekonomiczne spowodowane odejściem użytkowników VIP.

Wraz z premierą pakietu rozwiązań AN zapewnienie stabilności sieci rdzeniowej zostało oficjalnie włączone do standardowych scenariuszy TM Forum. Powtarzalny i skalowalny model Huawei dotyczący budowy sieci zapewniającej wysoką stabilność to dla operatorów doskonałe narzędzie do zwiększenia odporności, które jednocześnie stanowi kluczowe wsparcie dla monetyzacji oceny sieci.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg