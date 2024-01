Le tout nouveau SPARK 20 Pro+ de TECNO propose de nombreuses fonctionnalités inédites dans sa gamme de prix

« Le SPARK 20 Pro+ est le reflet de notre engagement à mettre à la disposition d'un public plus large une technologie d'appareil photo de haut niveau et un design élégant, a déclaré Jack Guo, directeur général de TECNO. Cette évolution sans précédent de la populaire série SPARK 20 fait de ce nouvel appareil un leader parmi les smartphones économiques, qui redéfinit ce qui est possible dans sa catégorie de prix et crée de nouvelles façons pour les consommateurs de la génération Z d'être à l'avant-garde. »

Faites preuve d'une précision incroyable grâce à un puissant système d'appareil photo de 108 Mpx et 32 Mpx

Quel que soit le scénario ou l'environnement, le SPARK 20 Pro+ permet aux utilisateurs de saisir des moments magiques avec des détails à couper le souffle. L'appareil photo principal ultra-sensible de 108 Mpx avec zoom 3x sans perte et zoom numérique 10x produit des photos incroyablement détaillées, que ce soit de près ou de loin. Un capteur ultra-large de 1/1,67" et une ouverture F/1,75 permettent à l'appareil photo de s'adapter à toutes les conditions de luminosité, tandis que la fonction HDR Multi-Frame Fusion équilibre les ombres et les lumières grâce à des compositions intelligentes. De son côté, l'appareil photo Glowing Selfie Camera de 32 MP, doté d'un système de restauration de portrait par IA et d'une lentille dorée de 88,9°, prend de superbes autoportraits et photos de groupe éclatantes.

De plus, la technologie 9-en-1 Adaptive Pixel de TECNO offre une sensibilité à la lumière jusqu'à 900 % supérieure avec un pixel ultra-large de 1,92 µm pour une clarté stupéfiante. Au-delà du matériel, le mode Super Night du SPARK 20 Pro+ trouve le juste équilibre entre le bruit et les détails, tandis que l'algorithme Super Flash Light et le double flash offrent aux utilisateurs un éclairage professionnel où qu'ils se trouvent.

Vloguez sur le vif grâce à des fonctions vidéo amusantes

Alors que les photos illustrent un moment précis, les vidéos permettent aux utilisateurs de revivre des souvenirs pour toute une vie. Avec le SPARK 20 Pro+, ils peuvent capturer des moments spéciaux et des vlogs captivants avec une clarté fantastique en 2K. Pour des résultats plus cinématographiques, un bokeh automatique peut être appliqué pour faire ressortir encore plus le protagoniste de la prise de vue, l'algorithme de nuit minimise le bruit pour donner plus de vie à la nuit, et le ralenti qui prend en charge jusqu'à 720p@240fps rend éternels les moments merveilleux. Par ailleurs, la stabilisation vidéo supérieure garantit des séquences fluides et la technologie de double mise au point s'adapte intelligemment à divers scénarios pour obtenir les meilleurs résultats. Le SPARK 20 Pro+ apporte également une nouvelle perspective au vlogging grâce à la fonction Dual View, qui intègre les vues des caméras avant et arrière pour ouvrir un monde de possibilités.

Démarquez-vous avec un design élégant et sophistiqué

Le SPARK 20 Pro+ a été minutieusement conçu et affiné pour créer un appareil d'une élégance unique. Le design ergonomique à double courbure de 56,5° a été développé à partir de la base de données ergonomiques multiethniques de TECNO. Il en résulte une courbure précise et accrocheuse qui allie élégance et confort pour un poids de 190 g et une épaisseur de 7,55 mm seulement. Au dos, le module de caméra Quadrant Star Array du SPARK 20 Pro+ crée une esthétique symétrique tout en offrant une clarté inégalée. Cet appareil est également équipé d'un verre de qualité supérieure pour assurer une durabilité extrême contre les rayures et les chutes, tout en bénéficiant de la certification IP53 pour une tranquillité d'esprit à l'épreuve de l'eau et de la poussière.

L'apparence du SPARK 20 Pro+ vous transporte dans une autre galaxie grâce à l'esthétique Sparkle Sand Pattern de TECNO. Le dos de l'appareil, semblable à du verre brillant, est disponible en trois couleurs : Lunar Frost, Temporal Orbits et Radiant Starstream. Le SPARK 20 Pro+ est également disponible dans une quatrième couleur, Magic Skin 2.0 Green, avec la technologie Magic Skin améliorée de TECNO, qui ajoute une touche luxueuse et une durabilité extrême tout en étant plus respectueuse de l'environnement.

Des performances de haut niveau pour une mise en route et un démarrage en douceur

Le nouveau SPARK 20 Pro+ offre une expérience utilisateur bien au-delà de sa catégorie de prix grâce à des performances exceptionnelles. Équipé du processeur Helio G99 Ultimate de MediaTek, le SPARK 20 Pro+ garantit des performances extrêmement fluides, une efficacité exceptionnelle et une consommation de batterie réduite pour les jeux, la navigation, la visualisation et l'utilisation quotidienne de haut niveau.

Outre le processeur, le SPARK 20 Pro+ est doté d'une énorme mémoire de 256 Go de ROM et de 16 Go de RAM (8 Go + 8 Go étendus), ce qui permet des interactions transparentes et permet aux utilisateurs de sauvegarder encore plus de contenus qui leur tiennent à cœur. L'appareil est également doté d'une énorme super batterie de 5 000 mAh avec une super charge de 33 W, ce qui lui confère une endurance exceptionnelle pendant près d'une journée entière avec seulement une heure de charge.

Marre d'attendre le chargement de votre jeu ? Le SPARK 20 Pro+ élimine les temps de chargement interminables grâce au moteur Aurora doté d'une intelligence artificielle. Il booste le taux de lancement des jeux majeurs de 85 % et des applications populaires de 95 %, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent faire en sorte que chaque seconde compte. En outre, le SPARK 20 Pro+ est doté du moteur Darwin, qui améliore l'expérience de jeu grâce à des taux de rafraîchissement multipliés par 8 et à une réduction minimale de 4°C de l'augmentation moyenne de la température, pour un jeu sans décalage et un échauffement minimal.

Un régal audiovisuel

Le SPARK 20 Pro+ offre des images inoubliables qui permettent aux utilisateurs de vivre une véritable expérience cinématographique, qu'il s'agisse de regarder des films en déplacement, de passer des appels vidéo avec des amis ou de parcourir les réseaux sociaux. L'écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces du SPARK 20 Pro+ présente un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une gamme de couleurs P3 et une luminosité de pointe de 1 000 nits pour faire ressortir l'éclat des images, même en plein soleil. Le taux d'échantillonnage tactile instantané de 1 500 Hz et le Smart Refresh 3.1 permettent un balayage encore plus fluide pour un plus grand plaisir.

Outre des images impressionnantes, le SPARK 20 Pro+ procure une expérience complète grâce à des performances audio convaincantes. Le son stéréo à deux haut-parleurs DTS offre un son immersif 200 % plus fort que le haut-parleur unique, tandis que les algorithmes Volume Plus augmentent le volume jusqu'à 400 % pendant les appels.

Une façon plus conviviale de jouer

Le SPARK 20 Pro+ offre une large gamme de fonctions plus intelligentes et plus interactives qui apportent plus de plaisir et de commodité dans la vie de tous les jours. Pour donner aux appels vidéo un nouveau look, Social Turbo propose des fonctions de beauté pendant les appels, des avatars en réalité augmentée, des changements de voix et bien plus, tandis que Dynamic Port, développé par TECNO, délivre des messages d'une nouvelle manière intuitive. Pour une touche plus personnalisée, AOD 5.0 permet aux utilisateurs de créer leur écran parfait avec d'innombrables widgets ; AI Wallpaper permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur imagination grâce à l'IA ; et AI Tips donne aux utilisateurs leur propre assistant personnel amélioré par l'IA pour organiser les tâches, suggérer des rappels et bien plus.

Disponibilité

Le SPARK 20 Pro+ devrait être disponible à partir de janvier 2024 dans les principales régions, notamment en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Les prix varieront selon les régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309394/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309395/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309396/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2309397/4.jpg

