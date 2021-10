Le tout premier constructeur automobile vietnamien VinFast choisit le LA Auto Show® pour pénétrer le marché nord-américain

Le premier constructeur automobile mondial du Vietnam présentera ses tout nouveaux véhicules à émissions zéro à AutoMobility LA® 2021

LOS ANGELES, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), le principal événement en personne automobile et lifestyle, a annoncé aujourd'hui que VinFast, le premier constructeur automobile mondial du Vietnam, lancera sa marque et ses produits à AutoMobility LA®. Après le rassemblement annuel de l'industrie et des médias du LA Auto Show, le public aura l'occasion de découvrir et d'expérimenter de près les véhicules les plus vendus du Vietnam pour la toute première fois en Amérique du Nord.

Se déroulant sur le marché le plus important des États-Unis en matière d'achat de voitures et de véhicules à émission zéro (selon JD Power 2021), le LA Auto Show reste une destination inégalée pour les nouveaux constructeurs automobiles qui souhaitent lancer leurs marques et leurs produits en Amérique du Nord. AutoMobility LA et le LA Auto Show continuent de fournir aux constructeurs automobiles, qu'ils soient nouveaux ou anciens, des canaux pratiques et efficaces pour atteindre des publics cibles tels que les investisseurs, les influenceurs, les médias, les décideurs politiques et les acheteurs. Chaque nouvelle marque entrant sur le marché nord-américain a tiré parti des salons de l'automobile ; VinFast est la dernière en date d'une histoire de marques devenues célèbres à tirer parti de la plateforme du LA Auto Show pour présenter des produits au public américain.

« Los Angeles et le LA Auto Show ont toujours été à l'épicentre de l'innovation dans le domaine de l'automobile et des transports », a déclaré Lisa Kaz, PDG et propriétaire du LA Auto Show. « C'est pourquoi des startups comme Karma, Rivian, et maintenant VinFast, ont choisi notre plateforme mondiale pour lancer leurs marques et engager le public de manière créative, efficace et par l'expérience. Nous continuons à offrir aux entreprises nouvelles et anciennes les canaux idéaux pour qu'elles puissent dévoiler, présenter et faire la démonstration de leurs dernières innovations. »

Outre VinFast, plusieurs nouveaux constructeurs feront leurs débuts au salon de l'automobile de Los Angeles en novembre, notamment Fisker Inc. basé en Californie du Sud, Mullen et SONDORS. Toujours en avance sur leur temps, AutoMobility LA et le LA Auto Show de cette année mettront l'accent sur l'électrification, la plus grande tendance à transformer l'industrie automobile mondiale depuis plus d'un siècle. Reconnaissant l'intérêt croissant des consommateurs locaux pour les véhicules électriques, le LA Auto Show 2021 proposera des essais de conduite autour du site ainsi qu'une toute nouvelle piste d'essai intérieure pour les VE, alimentée par Electrify America.

Mme Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup, a déclaré : « La demande mondiale de VE de qualité motive nos efforts incessants pour créer des produits de haute qualité pour tous. Nous avons fait des investissements vigoureux et mené des études de marché approfondies pour créer des VE de qualité supérieure qui répondront aux désirs des clients du monde entier. Le soutien précoce du LA Auto Show au marché des VE et sa capacité unique à informer les influenceurs et les consommateurs sur l'électrification en font le lieu idéal pour présenter notre marque au marché nord-américain. »

S'étendant sur 92 903 mètres carrés d'espace intérieur et extérieur, le LA Auto Show 2021 présentera un mélange diversifié de voitures, de SUV et de camions - y compris des modèles électriques, à essence, hybrides et à hydrogène - que les enthousiastes, les influenceurs et les acheteurs pourront découvrir, expérimenter et tester en personne.

Le LA Auto Show 2021 ouvre ses portes au public du 19 au 28 novembre au Los Angeles Convention Center. Les tickets sont désormais en vente et peuvent être achetés sur www.laautoshow.com/tickets. Avant l'ouverture des portes au public, le LA Auto Show accueillera les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, qui se dérouleront également au Los Angeles Convention Center, du 17 au 18 novembre

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris les références des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.comet www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

