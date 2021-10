VinFast, de allereerste Vietnamese autofabrikant, kiest voor de LA Auto Show® om de Noord-Amerikaanse markt te betreden

De eerste wereldwijde autofabrikant uit Vietnam maakt zijn debuut met gloednieuwe en emissievrije voertuigen op de AutoMobility LA® van 2021

LOS ANGELES, 15 oktober 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (of LA Auto Show®) is een toonaangevend auto- en lifestyle-evenement. Het kondigde vandaag aan dat de eerste wereldwijde autofabrikant uit Vietnam, VinFast, zijn merk en producten op AutoMobility LA® zal introduceren. Na de jaarlijkse industrie- en mediadagen van de LA Auto Show, zal het publiek de gelegenheid hebben om voor de eerste keer in Noord-Amerika de best verkopende voertuigen van Vietnam van dichtbij te bekijken en te ervaren.

De LA Auto Show wordt georganiseerd voor de belangrijkste markt voor autoaankopen en emissievrije voertuigen in de Verenigde Staten (volgens JD Power 2021). Het is nog altijd een ongeëvenaarde bestemming voor nieuwe autofabrikanten om hun merken en producten in Noord-Amerika te lanceren. AutoMobility LA en LA Auto Show blijven nieuwe en bestaande autofabrikanten handige en effectieve kanalen bieden om doelgroepen te bereiken, onder wie investeerders, influencers, media, beleidsmakers en shoppers. Elk nieuw merk dat de Noord-Amerikaanse markt betreedt, heeft gebruikgemaakt van autoshows. VinFast is de nieuwste in een geschiedenis van bekende merken die het platform van LA Auto Show gebruikt om producten bij het Amerikaanse publiek te introduceren.

"Los Angeles en de LA Auto Show hebben altijd het epicentrum gevormd van innovatie op het gebied van auto's en transport," aldus Lisa Kaz, directrice en eigenaar van de LA Auto Show. "Daarom hebben start-ups als Karma, Rivian en VinFast ons wereldwijde platform gekozen om hun merken te lanceren en het publiek creatief, effectief en experimenteel te betrekken. We blijven nieuwe en bestaande bedrijven de ideale kanalen bieden om hun nieuwste innovaties te onthullen, te presenteren en te demonstreren."

Naast VinFast zullen ook een aantal nieuwe autofabrikanten hun debuut maken op de LA Auto Show van november, waaronder het in Zuid-Californië gevestigde Fisker Inc., Mullen en SONDORS. De AutoMobility LA en de LA Auto Show zijn de ontwikkelingen steeds voor en plaatsen dit jaar vooral elektrische voertuigen in de schijnwerpers, de belangrijkste trend in de laatste honderd jaar om de wereldwijde auto-industrie te transformeren. De LA Auto Show erkent de groeiende belangstelling voor elektrische voertuigen bij lokale consumenten, maakt in 2021 proefritten op locatie mogelijk en beschikt bovendien over een gloednieuw EV-testcircuit van Electrify America.

Mevr. Le Thi Thu Thuy, vice-voorzitter van Vingroup, legt uit: "De wereldwijde vraag naar hoogwaardige EV's vormt de reden voor onze duurzame inspanningen om kwalitatief goede producten voor iedereen te maken. We hebben grote investeringen gedaan en uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd om hoogwaardige EV's te vervaardigen, die wereldwijd zullen voldoen aan de wensen van klanten. Doordat de LA Auto Show al vroeg de EV-markt ondersteunde en dankzij hun unieke vermogen om influencers en consumenten over elektrificatie te informeren, is het de juiste plek om ons merk op de Noord-Amerikaanse markt te introduceren."

Op de LA Auto Show van 2021, met 1 miljoen vierkante meter aan binnen- en buitenruimte, worden verschillende auto's, SUV's en vrachtwagens getoond, waaronder modellen die rijden op elektriciteit, gas of waterstof evenals hybride modellen, zodat liefhebbers, influencers en shoppers deze persoonlijk kunnen ontdekken, ervaren en uitproberen.

De LA Auto Show van 2021 opent zijn deuren voor het publiek in het Los Angeles Convention Center, van 19 t/m 28 november. Tickets zijn nu te koop en verkrijgbaar op www.laautoshow.com/tickets. Voordat de deuren opengaan voor het publiek, organiseert de LA Auto Show haar media- en industriedagen, oftewel AutoMobility LA, die ook plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, van 17 t/m 18 november.

Ga voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, inclusief media en referenties uit de branche, naar: AutoMobilityLA.com en LAAutoShow.com.

AutoMobility LA en de LA Auto Show zullen worden gehouden in volledige overeenstemming met alle veiligheidsprotocollen, vereist door het Los Angeles County Department of Public Health.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

opgericht in 1907. De show is elk jaar de eerste autoshow op de kalender in Noord-Amerika en wordt algemeen erkend als één van de meeste invloedrijke shows wereldwijd. De show weerspiegelt zijn locatie en viert de liefdesaffaire die Angelenos hebben met hun auto's en biedt een wereldwijd platform voor industriële technologie en innovatie, die synoniem staan met Californië. De show duurt 10 dagen gedurende de Thanksgiving-periode en is een niet te missen bestemming voor vele industrie-influencers, auto-enthousiastelingen en families die er een dagje op uit willen tijdens de vakantie. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollar bij tot de lokale economie, stimuleert de lokale jobmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 zullen de media- en industriedagen, AutoMobility LA, doorgaan op 17 en 18 november en deze zullen een aantal baanbrekende industrie-aankondigngen en onthullingen bevatten. De deuren gaan open voor het publiek van 19 to 28 november. LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Bedrijven die interesse hebben om deel te nemen aan de media- en industriedagen van de komende LA Auto Show of aan de consumentenshow, kunnen contact opnemen met Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show, via [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show