Le trafic de passagers de l'aéroport international de Zayed augmente de 33,5 % au premier semestre 2024

ABU DHABI, EAU, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Airports, l'opérateur des cinq aéroports de l'émirat, a publié les résultats du trafic de passagers pour le premier semestre 2024.

Entre janvier et juin 2024, le réseau des aéroports d'Abu Dhabi a franchi une étape impressionnante avec un trafic de près de 14 millions de passagers, soit une augmentation significative de 33,5 % par rapport à la même période l'année dernière.

Abu Dhabi Airports H1 Results Zayed International Airport in the night Zayed International Airport in the sunset

L'aéroport international Zayed (AUH) a accueilli à lui seul plus de 13,7 millions de passagers, soit une augmentation remarquable de 33,8 %. Cette croissance a été complétée par une augmentation de 24,3 % des mouvements aériens, soit 84 286 mouvements au cours du premier semestre 2024.

Outre l'augmentation du nombre de passagers, Abu Dhabi Airports a élargi sa clientèle en accueillant de nouvelles compagnies aériennes et en introduisant de nouveaux itinéraires. Notamment, US Bangla propose désormais des vols vers Chittagong et Dhaka, et British Airways a commencé à proposer des vols quotidiens vers Londres Heathrow. Le réseau de destinations continue de s'étendre, améliorant la connectivité et l'offre de services.

Le nouvel aéroport international Zayed rend hommage à la vision du père fondateur des Émirats arabes unis, feu le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Fondé sur la richesse de la culture émiratie et sur une base solide d'héritage arabe, il a été conçu pour réimaginer l'expérience aéroportuaire pour les passagers et les partenaires, et établit de nouvelles normes sur la manière dont un aéroport peut améliorer le voyage des voyageurs. L'aéroport jouera un rôle clé dans les plans d'Abu Dhabi visant à renforcer sa position en tant que destination de choix pour les visiteurs internationaux et en tant que centre stratégique pour le tourisme, le commerce et la connectivité.

Situé à seulement huit heures de vol des deux tiers de la population mondiale, le nouveau terminal de l'aéroport international Zayed est l'une des plus grandes structures de ce type au monde. Offrant une fusion époustouflante de matériaux modernes, de lumière naturelle et d'espace, le bâtiment est le dernier ajout à la ligne d'horizon emblématique d'Abou Dhabi et annonce une nouvelle ère ambitieuse pour les infrastructures de transport et d'aviation à Abou Dhabi et dans les Émirats arabes unis.

Le terminal a été conçu pour offrir l'expérience aéroportuaire la plus innovante, la plus sûre et la plus transparente, et répond aux normes les plus élevées de qualité et de service exigées par l'industrie aéronautique et les passagers. Il s'étend sur une surface bâtie de 742 000 mètres carrés et peut accueillir 79 avions et 11 000 passagers par heure, doublant ainsi la capacité des anciens terminaux pour gérer jusqu'à 45 millions de passagers par an. À partir de juin 2024, il permettra des correspondances vers plus de 120 destinations majeures dans le monde entier sur plus de 30 compagnies aériennes internationales.

Conçu par Kohn Pedersen Fox Associates, le bâtiment en forme de X améliore l'efficacité opérationnelle et le flux de passagers. Il comprend quatre jetées à thème, chacune inspirée par les paysages naturels d'Abu Dhabi : le désert, la mer, la ville et l'oasis. Chaque pilier pointe dans la direction du paysage correspondant.

Le changement de marque de l'aéroport international Zayed visait à célébrer l'héritage d'Abou Dhabi à travers des formes inspirées de son paysage élémentaire et de son histoire, ainsi que de l'aéroport lui-même : un boutre traditionnel, un palmier dattier, le soleil du désert, le fort Qasr Al Hosn et l'emblématique terminal se fondent dans le logo de l'aéroport, exprimant fièrement l'identité d'Abou Dhabi tout en invitant les passagers à écrire leur propre histoire.

Doté d'équipements de pointe, dont une technologie biométrique permettant de rationaliser les procédures de contrôle et d'embarquement, de 35 000 mètres carrés d'espace commercial et de restauration, et de 163 points de vente où les passagers peuvent faire leurs achats, se restaurer et se divertir, le nouveau terminal améliore l'expérience globale de tous les passagers, en particulier des visiteurs internationaux. Les passagers peuvent s'attendre à un voyage rapide, puisqu'ils peuvent aller du trottoir à la porte d'embarquement en seulement 12 minutes, ce qui minimise les temps d'attente et maximise l'efficacité.

L'aéroport abrite l'une des plus grandes œuvres d'art environnementales du Moyen-Orient, la Sana Al Nour, qui pèse environ 100 tonnes et comprend 1 632 panneaux de verre incurvés. La conception traditionnelle du barjeel dirige l'air et la lumière entre les niveaux de départ et d'arrivée, ce qui améliore l'éclairage naturel et permet d'économiser de l'énergie grâce aux techniques de ventilation naturelle.

Zayed International est le premier et le seul aéroport au monde à utiliser un système de reconnaissance faciale en neuf points, déployé à différents stades de l'expérience aéroportuaire, afin de réduire les temps d'attente et d'offrir un voyage sans tracas et sans rupture dans l'aéroport. Un système avancé de traitement des bagages peut traiter jusqu'à 19 200 bagages par heure. Trouver son chemin dans l'aéroport est plus facile grâce au Wayfinder en réalité augmentée, qui permet de naviguer en temps réel dans le terminal. C'est également le seul aéroport de la région, et l'un des 15 aéroports au monde, à offrir le pré-dédouanement du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP), ce qui permet aux voyageurs d'éviter les files d'inspection à leur arrivée aux États-Unis.

La durabilité est un élément central de Zayed International, un « bâtiment vert certifié » dans le cadre du PBRS avec 3 perles au stade de la conception. Plus de 90 % de l'acier et 82 % du bois utilisés dans la construction du nouveau terminal sont certifiés et proviennent de sources durables, ce qui réduit la quantité de matières premières utilisées et favorise l'économie circulaire. Plus de 70 % des plantes utilisées pour l'aménagement paysager du campus du terminal sont des espèces indigènes et adaptatives qui résistent à la sécheresse et à la salinité. Des appareils et accessoires économes en eau ont été installés dans l'ensemble de l'aéroport, ce qui a permis une amélioration de 45 % par rapport aux chiffres de référence d'Estidama.

Elena Sorlini, directrice générale et chef de la direction d'Abu Dhabi Airports, a déclaré : « Les résultats du premier semestre prouvent le succès continu d'Abu Dhabi Airports, qui attire un nombre croissant de compagnies aériennes et de passagers du monde entier. Les aéroports d'Abu Dhabi continueront d'investir dans leurs installations et leurs services afin d'améliorer l'expérience des passagers et d'élargir la proposition de valeur pour satisfaire les partenaires aériens existants et les clients communs, ainsi que pour en attirer de nouveaux. Grâce à ces bons résultats, le groupe aéroportuaire est bien positionné pour poursuivre sa croissance et son succès à l'avenir ».

