Passagieraufkommen am Zayed International Airport steigt in H1 2024 um 33,5%

ABU DHABI, VAE, 19. August 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Airports, der Betreiber der fünf Flughäfen des Emirats, hat die Ergebnisse des Passagierverkehrs für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht.

Zwischen Januar und Juni 2024 hat das Netzwerk der Flughäfen von Abu Dhabi einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Das Passagieraufkommen nähert sich der 14-Millionen-Grenze, was einem deutlichen Anstieg von 33,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Allein auf dem Zayed International Airport (AUH) wurden über 13,7 Millionen Passagiere abgefertigt, was einen bemerkenswerten Anstieg von 33,8 % bedeutet. Dieses Wachstum wurde durch einen Anstieg der Flugbewegungen um 24,3 % ergänzt, die im ersten Halbjahr 2024 84.286 Flugbewegungen verzeichneten.

Neben dem Anstieg der Passagierzahlen konnten die Flughäfen von Abu Dhabi ihren Kundenstamm durch die Aufnahme neuer Fluggesellschaften und die Einführung neuer Strecken erweitern. So bietet US Bangla jetzt Flüge nach Chittagong und Dhaka an, und British Airways hat tägliche Flüge nach London Heathrow aufgenommen. Das Netz von Reisezielen wird weiter ausgebaut und die Konnektivität und das Serviceangebot verbessert.

Der neu benannte Zayed International Airport ist eine Hommage an die Vision des Gründervaters der VAE, des verstorbenen Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Auf der Grundlage des Reichtums der emiratischen Kultur und des arabischen Erbes wurde der Flughafen entwickelt, um das Erlebnis für Passagiere und Partner neu zu gestalten, und er setzt neue Maßstäbe dafür, wie ein Flughafen die Reise eines Reisenden verbessern kann. Der Flughafen wird eine Schlüsselrolle bei den Plänen Abu Dhabis spielen, seine Position als bevorzugtes Reiseziel für internationale Besucher und als strategisches Drehkreuz für Tourismus, Handel und Konnektivität zu stärken.

Das neue Terminal des internationalen Flughafens Zayed, der nur acht Flugstunden von zwei Dritteln der Weltbevölkerung entfernt liegt, ist eines der größten Bauwerke seiner Art weltweit. Mit seiner atemberaubenden Verschmelzung von modernen Materialien, natürlichem Licht und Raum ist das Gebäude die jüngste Ergänzung der ikonischen Skyline von Abu Dhabi und läutet eine ehrgeizige neue Ära der Verkehrs- und Luftfahrtinfrastruktur in Abu Dhabi und den VAE ein.

Das Terminal wurde so konzipiert, dass es die innovativste, sicherste und nahtloseste Flughafenerfahrung bietet und die höchsten Qualitäts- und Servicestandards erfüllt, die von der Luftfahrtindustrie und den Passagieren gefordert werden. Er erstreckt sich über eine bebaute Fläche von 742.000 Quadratmetern und kann 79 Flugzeuge und 11.000 Passagiere pro Stunde abfertigen. Damit verdoppelt sich die Kapazität der alten Terminals und es können jährlich bis zu 45 Millionen Passagiere abgefertigt werden. Ab Juni 2024 wird es Verbindungen zu mehr als 120 wichtigen Zielen auf der ganzen Welt mit mehr als 30 internationalen Fluggesellschaften ermöglichen.

Das von Kohn Pedersen Fox Associates entworfene X-förmige Gebäude verbessert die betriebliche Effizienz und den Passagierfluss. Es gibt vier Themenpiers, die jeweils von Abu Dhabis Naturlandschaften - Wüste, Meer, Stadt und Oase - inspiriert sind. Jeder Pfeiler zeigt in die Richtung der entsprechenden Landschaft.

Das Rebranding des internationalen Flughafens Zayed sollte das Erbe von Abu Dhabi durch Formen und Gestalten würdigen, die von der ursprünglichen Landschaft und Geschichte des Landes sowie vom Flughafen selbst inspiriert sind: Ein traditionelles Dhau-Boot, eine Dattelpalme, die Wüstensonne, das Fort Qasr Al Hosn und das ikonische Terminalgebäude verschmelzen zum Flughafenlogo und bringen stolz die Identität Abu Dhabis zum Ausdruck, während sie die Passagiere einladen, ihre eigene Geschichte zu schreiben.

Mit weltweit führenden Einrichtungen, einschließlich biometrischer Technologie zur Rationalisierung des Screening- und Boarding-Prozesses, 35.000 Quadratmetern Einzelhandels- und F&B-Fläche und 163 Geschäften, in denen die Passagiere einkaufen, speisen und genießen können, verbessert das neue Terminal das Gesamterlebnis für alle Passagiere, insbesondere für internationale Besucher. Die Fahrgäste können sich auf eine schnelle Reise freuen, da sie in nur 12 Minuten vom Bordstein zum Flugsteig gelangen, was die Wartezeiten minimiert und die Effizienz maximiert.

Der Flughafen beherbergt eines der größten Umweltkunstwerke im Nahen Osten: Sana Al Nour wiegt rund 100 Tonnen und besteht aus 1.632 gebogenen Glasplatten. Die traditionelle Barjeel-Konstruktion lenkt Luft und Licht zwischen der Abflug- und der Ankunftsebene, verbessert die Tageslichtbeleuchtung und spart durch natürliche Belüftungstechniken Energie.

Zayed International ist der erste und einzige Flughafen weltweit, der eine Gesichtserkennung mit neun Berührungspunkten an verschiedenen Stellen des Flughafens einsetzt, um die Wartezeiten in den Warteschlangen zu verkürzen und eine problemlose und nahtlose Reise durch den Flughafen zu ermöglichen. Ein modernes Gepäckfördersystem kann bis zu 19.200 Gepäckstücke pro Stunde abfertigen. Der Weg durch den Flughafen wird durch den Augmented Reality Wayfinder erleichtert, der eine Echtzeit-Navigation durch das Terminal ermöglicht. Er ist auch der einzige Flughafen in der Region und einer von nur 15 Flughäfen weltweit, der eine Vorabfertigung durch die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) anbietet, so dass Reisende die Kontrollschlangen bei der Ankunft in den USA umgehen können.

Nachhaltigkeit ist ein Kernelement des Zayed International, das im Rahmen des PBRS mit 3 Perlen in der Entwurfsphase als „Green Building" zertifiziert wurde. Über 90 % des Stahls und 82 % des Holzes, die für den Bau des neuen Terminals verwendet werden, sind zertifiziert und stammen aus nachhaltigen Quellen, wodurch die Menge der verwendeten Rohstoffe reduziert und die Kreislaufwirtschaft gefördert wird. Mehr als 70 % der auf dem Campus des Terminals verwendeten Pflanzen sind einheimische und anpassungsfähige Arten, die dürre- und salzresistent sind. Im gesamten Flughafen wurden wassersparende Armaturen installiert, was zu einer Verbesserung von 45 % gegenüber den Estidama-Benchmarkwerten führte.

Elena Sorlini, Managing Director und Chief Executive Officer der Flughäfen von Abu Dhabi, sagte: „Die Ergebnisse des ersten Halbjahres belegen den anhaltenden Erfolg der Flughäfen von Abu Dhabi, die immer mehr Fluggesellschaften und Passagiere aus der ganzen Welt anziehen. Die Flughäfen von Abu Dhabi werden auch weiterhin in ihre Einrichtungen und Dienstleistungen investieren, um das Passagiererlebnis zu verbessern und ein breiteres Wertangebot zu schaffen, um bestehende Airline-Partner und gemeinsame Kunden zufrieden zu stellen und neue Kunden zu gewinnen. Mit diesen starken Ergebnissen ist der Flughafenkonzern für weiteres Wachstum und Erfolg in der Zukunft gut aufgestellt."

