Le très célèbre hôtel Address Downtown ouvre ses portes aux clients

Address Downtown a ouvert ses portes en offrant divers équipements innovants tels que de nouveaux concepts de restaurants, encore plus de chambres et de suites, The Spa at Address Downtown, et un design intérieur complètement neuf. Doté de 220 chambres et suites, Address Downtown présentera d'autres équipements dans les jours à venir.

Olivier Harnisch, PDG d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Address Downtown occupe une place particulière dans le cœur de tous les voyageurs et clients exigeants. Nous donnons naissance à l'accomplissement de notre groupe hôtelier, dans la lignée de notre positionnement unique "Where life happens" (en français "là où la vie se passe"). »

Avec ses 302 mètres de haut sur 63 étages, Address Downtown n'est qu'à 15 minutes de l'aéroport international de Dubaï. Situé au cœur du quartier Downtown de Dubaï, il n'est qu'à quelques pas du centre commercial The Dubai Mall.

Les chambres et les suites spacieuses aux finitions originales sont équipées du Wi-Fi haut débit, de télévisions interactives, d'un système de domotique et d'une interface de divertissement. Les clients ont le choix entre 16 types de chambres et de suites impeccablement tenus.

L'hôtel vous fait découvrir son restaurant populaire The Restaurant at Address Downtown, conçu comme un appartement français moderne. Le Lounge, un oasis invitant à la détente, et le restaurant Katana qui propose une cuisine japonaise de style robatayaki.

Ouvriront prochainement The Galliard qui mêlera les saveurs turques aux interprétations innovantes de la cuisine française et espagnole ; et STK, un steakhouse américain dans un cadre de salon contemporain.

Le Cigar Lounge sera le refuge des amateurs de cigares et le Club Lounge, réservé aux clients séjournant dans les suites et chambres Club, proposera une cuisine internationale et des boissons gratuites. Neos, le salon ultra luxueux situé au 63e étage et Zeta, avec ses terrasses en plein air, ouvriront d'ici peu.

Address Downtown propose une sélection de lieux de réunion tandis que les soins rajeunissants proposés à The Spa at Address Downtown contribuent à l'équilibre du corps et de l'esprit. Le raffinement classique et la sophistication moderne de l'hôtel lui confèrent un charme hors du commun. Portant la marque des grands espaces publics de par le monde, le hall arbore des détails architecturaux raffinés et des décorations fruits de l'artisanat.

Emaar Hospitality Group exploite également Address Boulevard, Address Dubai Mall, Palace Downtown, Vida Downtown et Manzil Downtown dans le quartier Downtown de Dubaï. Réservations en ligne sur le site http://www.addresshotels.com

