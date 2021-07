Le Trust Project (« Projet Confiance ») élargit son réseau et obtient de nouveaux financements

L'organisation à but non lucratif a également annoncé le renouvellement d'un financement de la part du Democracy Fund dans le but de favoriser le journalisme de confiance, permettant de soutenir le processus démocratique.

« Nous sommes fiers d'aider davantage de personnes à travers le monde à utiliser les indicateurs de confiance pour trouver des partenaires d'information fiables, ce qui leur permettra de prendre des décisions éclairées concernant leur vie, leur communauté et leur gouvernement », a déclaré Sally Lehrman, fondatrice et PDG du Trust Project. « Nos nouveaux sites partenaires renforcent leur engagement envers les principes fondamentaux du journalisme, à savoir l'intégrité, l'honnêteté et l'inclusion. »

Le logo Trust Mark indique qu'un site a pris des engagements spécifiques et affiche sur ses pages les 8 Trust Indicators® (Indicateurs de confiance), une norme mondiale en matière de transparence et d'intégrité des informations. Les 8 indicateurs de confiance détaillent qui et quoi se cache derrière un site d'informations donné et aident les gens à distinguer facilement un journalisme impartial d'un site rapportant des rumeurs ou de fausses informations ; ce qui est évidemment essentiel tout le temps, mais particulièrement aujourd'hui.

Les sites d'information étendent le réseau du Trust Project à de nouvelles régions du Brésil, à la région de la Catalogne en Espagne, au Panama et à de vastes zones des États-Unis mal desservies par les organismes de presse :

Le principal site d'information de l'État brésilien d'Espírito Santo, A Gazeta, fournit quotidiennement un contenu local et régional sur un large éventail de sujets d'intérêt public.

Amazônia Real dispose d'un réseau de reporters, dont beaucoup sont eux-mêmes autochtones, qui couvrent les questions environnementales dans la région amazonienne et donnent une visibilité aux populations autochtones et riveraines, en particulier celles qui ne sont pas couvertes par la presse grand public.

Le quotidien à grand tirage El Periódico de Catalunya est publié dans sa région et plus généralement à travers l'Espagne et porte une attention progressiste et laïque aux droits humains, sociaux et économiques, en mettant l'accent sur les personnes, la planète et le progrès.

La Prensa est un média indépendant respecté au Panama, sans propriétaire unique, ayant même subi plusieurs fermetures administratives par les forces gouvernementales au cours de ses 40 ans d'existence. Sa mission est de renforcer la démocratie au Panama.

Public News Service fournit des informations à environ 60 millions de personnes chaque semaine par l'intermédiaire de plus de 4 000 stations de radio, de journaux, de télévision et de sites internet, en mettant l'accent sur les communautés rurales qui reçoivent peu d'attention de la part des médias. Grâce à ce service d'information, le public entendra désormais régulièrement les indicateurs de confiance à l'antenne.

Les nouveaux partenaires ont suivi un processus approfondi pour mettre en œuvre les 8 indicateurs de confiance du Trust Project : évaluation et mise à jour des politiques, création de nouvelles procédures et ajout de transparence aux normes existantes. Développés par le Trust Project en collaboration avec le public et les dirigeants d'organismes de presse du monde entier, les 8 indicateurs de confiance aident les médias à se responsabiliser et à se consacrer à l'intérêt public. Ils sont de plus en plus utilisés comme outils de formation à la maîtrise de l'information et pour l'évaluation externe de la validité des sites d'information.

Les 8 indicateurs de confiance comprennent :

Des pratiques exemplaires (normes et politiques) Expertise des journalistes Labels de type de travail Contacts pour toute réclamation Méthodes de reportage Expertise et sources locales Voix et opinions diverses Commentaires exploitables (participation du public)

Democracy Fund est un précieux contributeur au Trust Project, tout comme Craig Newmark Philanthropies, Facebook et Google. Les politiques du Trust Project et les indicateurs de confiance sont élaborés et appliqués indépendamment des sources de financement du projet.

Pour en savoir plus sur le Trust Project et les 8 indicateurs de confiance, veuillez consulter le site thetrustproject.org .

À propos du Trust Project :

Le Trust Project est un réseau mondial d'organismes de presse qui s'efforce d'affirmer et d'amplifier l'engagement du journalisme en faveur de la transparence, de l'exactitude et de l'inclusion. Le projet a créé des indicateurs de confiance, qui sont une norme collaborative pour la transparence des informations générées et qui aident les personnes et les algorithmes à évaluer facilement l'autorité et l'intégrité des informations. Les indicateurs de confiance sont basés sur une solide recherche de conception centrée sur l'utilisateur et répondent aux besoins et aux souhaits du public. Le Trust Project, les Trust Indicators (indicateurs de confiance) et Trust Mark sont des marques exclusives du Trust Project. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site thetrustproject.org/faq/.

