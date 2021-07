Trust Project anuncia expansão da rede e financiamento renovado

A organização sem fins lucrativos também anunciou a renovação do financiamento do Fundo para a Democracia (Democracy Fund) para ampliar o jornalismo confiável como meio de apoiar o processo democrático.

"Estamos orgulhosos de ajudar mais pessoas em todo o mundo a usar os Indicadores de Credibilidade para encontrar um parceiro noticioso confiável, que lhes permitirá tomar decisões informadas sobre suas vidas, suas comunidades e seus governos", disse Sally Lehrman, fundadora e CEO do Trust Project. "Nossos novos sites parceiros estão aprofundando sua dedicação aos fundamentos do jornalismo, incluindo reportagens com integridade, honestidade e inclusão no coração."

O logotipo Trust Mark indica que um site assumiu compromissos específicos e mostra em suas páginas os 8 Trust Indicators®, um padrão global de transparência e integridade de notícias. Os 8 indicadores de credibilidade detalham quem e o quê estão por trás de um determinado site de notícias e ajudam as pessoas a distinguir facilmente o jornalismo imparcial de rumores e enganos - algo crítico em todos os momentos, mas especialmente hoje.

Os sites noticiosos expandem a rede do Trust Project em novas regiões do Brasil, na região catalã da Espanha, no Panamá e em grandes partes dos Estados Unidos mal servidas por organizações de notícias.

Líder do estado brasileiro do Espírito Santo, o site noticioso A Gazeta oferece diariamente conteúdo local e regional sobre uma ampla gama de tópicos de interesse público.

A Amazônia Real desenvolveu uma rede de repórteres, muitos deles indígenas, que cobrem questões ambientais na região amazônica e dão visibilidade às populações indígenas e ribeirinhas, principalmente aquelas não veiculadas pela grande imprensa.

O jornal El Periódico de Catalunya, de grande circulação, atende à sua região e à Espanha de forma mais geral, com atenção progressiva e secular aos direitos humanos, sociais e econômicos, com foco nas pessoas, no planeta e no progresso.

La Prensa é uma voz independente vital no Panamá que opera de forma colaborativa, mesmo passando por vários fechamentos forçados por forças governamentais ao longo de seus 40 anos devido à sua recusa em ceder poderes econômicos ou políticos.

O Public News Service fornece reportagens para cerca de 60 milhões de pessoas semanalmente por meio de mais de 4.000 rádios locais, mídia impressa, televisão e meios de comunicação online, com foco nas comunidades rurais que recebem pouca atenção da mídia. Pela primeira vez, o público verá e ouvirá rotineiramente os Indicadores de Credibilidade no ar.

Os novos parceiros passaram por um processo intensivo para implementar os 8 Indicadores de Credibilidade do Trust Project – avaliando e atualizando políticas, criando novos procedimentos e adicionando transparência aos padrões existentes. Desenvolvido pelo Trust Project em colaboração com o público e líderes de organizações noticiosas em todo o mundo, os 8 Indicadores de Credibilidade ajudam a mídia a se responsabilizar e se dedicar ao interesse público. Eles estão cada vez mais sendo usados como uma ferramenta de treinamento de educação midiática e para avaliação externa da validade do site noticioso.

Os 8 Indicadores de Credibilidade incluem:

Melhores Práticas (padrões e políticas) Expertise do Jornalista Etiquetas para Tipos de Conteúdo Referências para afirmações Métodos de reportagem Experiência e fontes locais Vozes e perspectivas diversas Feedback acionável (engajamento público)

Democracy Fund é um valioso colaborador do Trust Project junto com Craig Newmark Philanthropies, Facebook e Google. As políticas do Trust Project e os Indicadores de Credibilidade são moldados e aplicados independentemente das fontes de financiamento do projeto.

Para saber mais sobre o The Trust Project e os 8 Trust Indicators, visite thetrustproject.org.

Sobre o Trust Project:

O Trust Project é uma rede global de organizações noticiosas que trabalham para afirmar e ampliar o compromisso do jornalismo com a transparência, precisão e inclusão. O projeto criou os Indicadores de Credibilidade, que são um padrão colaborativo gerado pelo jornalismo para a transparência das notícias que ajuda as pessoas e os algoritmos a avaliar facilmente a autoridade e a integridade das notícias. Os Indicadores de Credibilidade são baseados em pesquisas robustas de design centrado no usuário e atendem às necessidades e desejos do público. The Trust Project, Trust Indicators e o logotipo Trust Mark são marcas registradas exclusivas de The Trust Project. Para mais, visite: thetrustproject.org/faq/.

