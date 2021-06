Le Veeva Commercial Summit met en lumière l'innovation numérique dans les principales entreprises du secteur des sciences de la vie

Des experts d'Argenx, Boehringer Ingelheim, GSK, Regeneron, Sobi et UCB détailleront leurs stratégies pour favoriser l'agilité commerciale

BARCELONE, Espagne, 1er juin 2021 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que les dirigeants d'entreprises telles que Boehringer Ingelheim, GSK et UCB figureront parmi les orateurs principaux du Veeva Commercial & Medical North America Summit Connect 2021, qui se tiendra le 10 juin 2021. Ils partageront les approches numériques innovantes et les meilleures pratiques qui aident leurs entreprises à maximiser leur impact commercial.

Au cours d'une causerie au coin du feu qui ouvrira l'événement en direct en ligne, le Dr Cecil T. Holbert, M.D., médecin généraliste, et Amanda Romano, spécialiste du diabète chez Boehringer Ingelheim, discuteront de la façon dont l'engagement numérique permet de nouvelles méthodes de travail et une meilleure expérience client à mesure que l'accès des prestataires de soins se développe.

L'événement comprendra également des débats sur des sujets d'actualité comme :

Faire progresser l'engagement numérique — Raakhi Khera Sippy , vice-présidente des opérations mondiales de marketing pharmaceutique chez GSK, tiendra une allocution sur le renforcement de l'expérience client exceptionnelle grâce à de nouvelles stratégies de contenu numérique. Des sessions avec Argenx, Merck, Novo Nordisk, Regeneron, Sanofi et Sobi mettront également en lumière la manière dont le numérique a réinventé le parcours commercial en pleine pandémie.

, vice-présidente des opérations mondiales de marketing pharmaceutique chez GSK, tiendra une allocution sur le renforcement de l'expérience client exceptionnelle grâce à de nouvelles stratégies de contenu numérique. Des sessions avec Argenx, Merck, Novo Nordisk, Regeneron, Sanofi et Sobi mettront également en lumière la manière dont le numérique a réinventé le parcours commercial en pleine pandémie. Favoriser l'innovation en matière de données pour l'avenir — Dans un autre discours, Mamta Chhabra , responsable mondiale du marketing pour les maladies rares chez UCB, expliquera comment son entreprise s'adapte aux changements dans la consommation des médias et la prestation des soins de santé en utilisant les données pour mieux atteindre les patients et leurs prescripteurs. En outre, Chiasma, G1 Therapeutics, Oncopeptides et Takeda échangeront sur la manière dont les informations fondées sur les données alimentent des relations plus significatives avec les professionnels de santé et des échanges scientifiques.

« Au cours de l'année écoulée, les attentes des prestataires de soins ont complètement changé, car le passage au numérique a placé la barre de l'engagement client très haut », a déclaré Paul Shawah, vice-président exécutif de la stratégie chez VEEVA. « Le Summit Connect de cette année montrera comment de nouveaux modèles innovants axés sur le numérique transforment les relations avec les clients. »

Le Veeva Summit Connect est l'un des plus grands rassemblements de leaders commerciaux dans le domaine des sciences de la vie, où ils peuvent échanger des idées et entrer en contact avec des pairs du secteur. Conçu pour partager un maximum de connaissances par le biais de sessions interactives et de tables rondes, l'événement de cette année proposera plus de 100 sessions animées par des leaders qui changent le commerce dans les sciences de la vie.

Les professionnels du secteur des sciences de la vie peuvent en savoir plus et s'inscrire sur veeva.com/Summit.

