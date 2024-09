Veeva Vault QMS ajoute la gestion des actions sur le terrain et des rappels pour les technologies médicales

Les nouvelles fonctionnalités améliorent la surveillance, la ponctualité et la précision des actions sur le terrain afin de garantir la qualité des produits et la sécurité des patients

BARCELONE, Espagne, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui l'extension de Veeva Vault QMS, en y ajoutant de nouvelles capacités de gestion des actions sur le terrain dans le domaine des technologies médicales et des rappels de produits. Les nouvelles fonctionnalités permettront d'assurer la surveillance, la ponctualité et la précision tout au long du processus d'action sur le terrain, depuis l'identification du problème, l'évaluation, la planification, l'exécution et le suivi jusqu'à la clôture.

« Notre partenariat avec Veeva MedTech nous a permis de collaborer étroitement sur les fonctionnalités de Veeva Vault QMS », a déclaré Matt Roberts, directeur principal des systèmes qualité chez Teleflex. « Le lancement d'actions sur le terrain et ses connexions transparentes avec les éléments connexes du système de gestion de la qualité nous aideront à rationaliser les processus, à gagner en efficacité et à mieux servir nos clients. »

Entièrement intégrée à Vault QMS, la gestion des actions sur le terrain et des rappels est reliée de manière transparente aux processus qualité adjacents, tels que le traitement des réclamations, la gestion des risques pour la qualité, les actions correctives et préventives et le contrôle des modifications. Cela réduit la nécessité d'une transcription ou d'une intégration manuelle, améliorant ainsi la rapidité et la précision.

« La gestion des actions sur le terrain nécessite une coordination complexe des équipes interfonctionnelles et des données, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation », a déclaré Vishaka Rajaram, directeur principal de la stratégie qualité chez Veeva MedTech. « En collaborant étroitement avec l'industrie pour comprendre ses besoins, Veeva Vault QMS offre aux entreprises de technologie médicale un moyen rationalisé d'améliorer l'agilité d'un processus essentiel à la qualité des produits et à la sécurité des patients. »

Informations complémentaires

