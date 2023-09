Le verre de contrôle de la lumière Digital Curtain (TM) d'AGC a été adopté pour le « Century » de Toyota

TOKYO, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- AGC Inc., basé à Tokyo, l'un des principaux fabricants mondiaux de verre, de produits chimiques et de matériaux de haute technologie, a annoncé le 12 septembre que son verre de contrôle de la lumière Digital Curtain (TM) (*1) a été adopté pour le nouveau modèle de luxe Century de Toyota, qui sortira en 2023. L'adoption du Digital Curtain (TM) au niveau des sièges arrière permet de contrôler instantanément la transmission de la lumière et la visibilité, contribuant ainsi à rendre l'habitacle spacieux et confortable. C'est la première fois au monde (*2) qu'un verre de contrôle de la lumière est utilisé sur les portières de voiture.

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/202309079119-O1-RB8Q17PT

Image 1 : Century, le nouveau modèle de Toyota

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202309079119/_prw_PI5lg_8mr1KoOc.jpg

Le Digital Curtain (TM) est un type de verre de contrôle de la lumière qui réduit la chaleur et la luminosité du soleil et garantit l'intimité en mode atténué (état opaque), tout en donnant une impression d'ouverture en mode transmissif (état clair). Jusqu'à présent, le verre de contrôle de la lumière était utilisé pour les fenêtres fixes, telles que les toits panoramiques. Le nouveau Digital Curtain (TM) a atteint non seulement une durabilité chimique pour résister à une exposition à long terme au vent, à la pluie et à la lumière du soleil, mais aussi une durabilité mécanique pour l'ouverture, la fermeture, le relèvement et l'abaissement. En outre, le design en céramique noire autour de la vitre a été rendu aussi fin et net que possible, ce qui a été très apprécié car il s'agit d'un design de porte digne du prestige du Century et qui a conduit à la première utilisation au monde d'un verre de contrôle de la lumière sur des portes arrière.

Le Digital Curtain (TM) remplace les pare-soleil et agrandit l'espace arrière, le rend plus avancé et plus confortable, tout en augmentant l'intimité.

Vue d'ensemble du verre de contrôle de la lumière Digital Curtain (TM)

- Structure

Image 2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/202309079119-O3-AkPf97PQ

Le verre de contrôle de la lumière Digital Curtain (TM) se compose d'un verre feuilleté avec un film spécial inséré entre deux feuilles de verre, qui contient un matériau spécial si petit qu'il est invisible à l'œil. Il réduit les rayons UV d'environ 99 % (*3) en mode atténué et en mode transmissif.

- Mécanisme

Image 3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202309079119/_prw_PI4fl_c7OqEYe5.jpg

Une tension est utilisée pour contrôler la distribution et l'orientation du matériau spécial dans le film placé entre les couches intercalaires du verre feuilleté, ce qui permet de passer instantanément du mode atténué au mode transmissif.

Notes :

(*1) La gamme de produits du groupe AGC de verre de contrôle de la lumière pour les applications automobiles.

(*2) D'après des recherches d'AGC. C'est la première fois au monde que du verre de contrôle de la lumière avec des spécifications de verre feuilleté est utilisé sur des portes.

(*3) Norme ISO9050

Les fonctions du verre automobile devenant de plus en plus sophistiquées et diversifiées, le groupe AGC contribuera à la réalisation d'une nouvelle société de la mobilité en fournissant des matériaux et des solutions optimales.

SOURCE AGC Inc.