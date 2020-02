Le Viet Nam comptera dix millions d'utilisateurs de la 4G en 2020

Viettel ajoutera 2 400 stations de base pour combler 3 700 trous de couverture



Le géant vietnamien des télécommunications coopérera avec des fournisseurs pour proposer des smartphones à moins de 65 USD et des téléphones à moins de 25 USD



Viettel prévoit de passer à dix millions d'utilisateurs de la 4G grâce à ces solutions

HANOÏ, Viet Nam, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Viettel Group prévoit d'accélérer l'universalisation de la 4G au Viet Nam, en coopérant avec les fournisseurs pour proposer des smartphones à moins de 65 USD et des téléphones à moins de 25 USD. En outre, Viettel ajoutera environ 2 400 stations de base pour combler 3 700 trous de couverture sur l'ensemble du pays. Grâce à ces deux solutions, Viettel prévoit de passer à dix millions d'utilisateurs de la 4G au Viet Nam.

En 2019, malgré un marché saturé, le chiffre d'affaires des télécommunications de Viettel Group a augmenté de 6,4 %, soit deux fois le taux moyen du secteur, tandis que le chiffre d'affaires des télécommunications sur les marchés étrangers a augmenté de 24,4 %. Le principal moteur de croissance en 2019 vient des services de données, pour lesquels Frost & Sullivan, le cabinet de recherche et de conseil, a nommé Viettel Telecom - la branche télécom de Viettel Group -, « fournisseur de services de données mobiles de l'année au Viet Nam ».

Viettel vise une croissance de 4,3 % des télécommunications en 2020, un objectif ambitieux du fait de la saturation du marché vietnamien des télécommunications et des faibles prévisions de bénéfices du secteur. De plus, le groupe ambitionne de devenir le leader des services à large bande en termes de chiffre d'affaires, grâce à une hausse de 23,2 % du chiffre d'affaires des lignes fixes en 2019.

À propos de Viettel Group

Viettel Group est une entreprise internationale basée à Hanoï (Viet Nam). Le groupe est présent dans onze pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Viettel s'étend sur cinq secteurs d'activité : les télécommunications et les technologies de l'information (TI) ; la recherche et la fabrication d'équipements électroniques et de télécommunications ; la défense ; la cybersécurité ; et les services numériques. Viettel Telecom, filiale de Viettel Group, est le plus grand fournisseur de services de télécommunications au Viet Nam.

En 2019, Viettel a été la première entreprise à tester la 5G au Viet Nam, plaçant le pays dans la liste des dix premiers à l'avoir diffusée avec succès, déployant diverses technologies de base et de l'IdO pour une société numérique. Mi-janvier 2020, Viettel a mené avec succès le premier essai d'appel vidéo 5G, en utilisant des équipements développés en interne.

Related Links

viettelglobal.com.vn



SOURCE Viettel Group