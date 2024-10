Le Viêt Nam inaugure le Centre pour la quatrième révolution industrielle à l'occasion du Forum économique de Hô Chi Minh-Ville

HÔ CHI MINH-VILLE, Viêt Nam, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Hô Chi Minh-Ville, un centre de premier plan pour le développement économique, technologique et scientifique et la porte d'entrée internationale du Viêt Nam, a récemment accueilli le 5e Forum économique de Hô Chi Minh-Ville (HEF 2024) du 24 au 27 septembre. Le forum s'est porté sur la transformation industrielle : un nouveau moteur de croissance pour le développement durable à Hô Chi Minh-Ville et a culminé avec l'inauguration du Centre pour la quatrième révolution industrielle (C4IR) à Hô Chi Minh-Ville.

Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh engages in dialogue with ministries and delegates attending HEF 2024.

L'événement a accueilli près de 1 500 délégués, dont le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, des représentants du gouvernement, des dirigeants locaux, des organisations internationales, des experts et des entreprises de pays tels que les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et de toute l'Europe.

Au cours du dialogue politique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que « la transformation industrielle de Hô Chi Minh-Ville doit être globale et étroitement liée à l'ambition de construire une ville intelligente dotée d'une gouvernance intelligente. La ville devra donc se doter de politiques spéciales indépendantes pour accélérer la transformation industrielle ».

Hô Chi Minh-Ville a déjà mis en œuvre des stratégies axées sur l'économie verte, la transformation numérique des entreprises et des politiques favorables aux startups et à l'innovation. Les dirigeants de la ville ont annoncé leur volonté d'accélérer les efforts en matière de double transformation (verte et numérique) et d'élargir la coopération avec les organisations internationales, telles que la Banque mondiale et le réseau des centres de la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial. L'accent sera mis sur la mise en place d'un système de fonction publique moderne avec des incitations pour améliorer la mise en œuvre des politiques.

L'inauguration du C4IR marque une étape importante dans la coopération entre le gouvernement Viêt Namien et le Forum économique mondial pour la période 2023-2026. Deuxième C4IR en Asie du Sud-Est et dix-neuvième au niveau mondial, C4IR Ho Chi Minh City servira de plaque tournante au WEF, mettant le Viêt Nam en contact avec des experts mondiaux afin de stimuler la transformation industrielle.

Après cinq éditions du forum économique de Hô Chi Minh-Ville, la ville est prête à faire du forum une organisation indépendante qui soutiendra les objectifs de développement socio-économique de la ville. HEF 2024 a suivi le deuxième dialogue d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (23-24 septembre), dont le thème était « La transformation industrielle » : expériences et priorités en matière de coopération au développement », vise à renforcer les relations de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et ses villes sœurs dans le monde entier, tout en promouvant la culture et le peuple vietnamiens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2517455/Caption_Viêt Namese_Prime_Minister_Pham_Minh_Chinh_engages_dialogue_ministries.jpg