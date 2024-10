Vietnam weiht auf dem Ho Chi Minh City Economic Forum (Wirtschaftsforum in Ho-Chi-Minh-Stadt) ein Zentrum für die vierte industrielle Revolution ein

HO-CHI-MINH-STADT, Vietnam, 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ho-Chi-Minh-Stadt, ein führendes Zentrum für wirtschaftliche, technologische und wissenschaftliche Entwicklung und internationales Tor Vietnams, war kürzlich Gastgeber des 5.Ho Chi Minh City Economic Forum (Wirtschaftforum in Ho-Chi-Minh-Stadt) (HEF 2024) vom 24. bis 27. September. Im Mittelpunkt des Forums stand das Thema „Industrial Transformation: A New Growth Driver for Sustainable Development in Ho Chi Minh City" (Industrieller Wandel: Ein neuer Wachstumsmotor für nachhaltige Entwicklung in Ho-Chi-Minh-Stadt). Den Abschluss bildete die Einweihung des Center for the Fourth Industrial Revolution (C4IR) in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh engages in dialogue with ministries and delegates attending HEF 2024.

An der Veranstaltung nahmen fast 1.500 Delegierte teil, darunter Vietnams Premierminister Pham Minh Chinh, Regierungsvertreter, lokale Führungskräfte, internationale Organisationen, Experten und Unternehmen aus Ländern wie den Vereinigten Staaten, China, Japan, Südkorea und ganz Europa.

Während des Policy Dialogue betonte Premierminister Pham Minh Chinh: „Der industrielle Wandel in Ho-Chi-Minh-Stadt muss umfassend erfolgen und eng mit dem Ziel verbunden sein, eine intelligente Stadt mit intelligenter Verwaltung aufzubauen. Die Stadt braucht also eine besondere, unabhängige Politik, um den industriellen Wandel zu beschleunigen."

Ho-Chi-Minh-Stadt hat bereits Strategien umgesetzt, die sich auf die grüne Wirtschaft, den digitalen Wandel für Unternehmen und eine günstige Politik für Start-ups und Innovationen konzentrieren. Die Stadtverantwortlichen kündigten an, dass sie sich für eine weitere Beschleunigung der Bemühungen um eine doppelte Transformation (grün und digital) und den Ausbau der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen wie der Weltbank und dem Netzwerk des Weltwirtschaftsforums für die vierte industrielle Revolution einsetzen werden. Ein wichtiger Schwerpunkt wird die Schaffung eines modernen öffentlichen Dienstes sein, der Anreize für eine bessere Umsetzung der Politik bietet.

Die Einweihung des C4IR stellt einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen der vietnamesischen Regierung und dem Weltwirtschaftsforum im Zeitraum 2023-2026 dar. Als zweites C4IR in Südostasien und 19. weltweit wird das C4IR Ho-Chi-Minh-Stadt als wichtige Drehscheibe für das Weltwirtschaftsforum dienen und Vietnam mit globalen Experten verbinden, um den industriellen Wandel voranzutreiben.

Nach fünf Ausgaben des Ho Chi Minh City Economic Forum ist die Stadt bereit, das Forum in eine unabhängige Organisation umzuwandeln, die die sozioökonomischen Entwicklungsziele der Stadt unterstützen wird. Das HEF 2024 folgte auf den 2. Ho Chi Minh City Friendship Dialogue (Ho-Chi-Minh-Stadt (Freundschaftsdialog) (23.-24. September) mit dem Thema „Industrial Transformation: Erfahrungen und Prioritäten in der Entwicklungszusammenarbeit" (Industrieller Wandel: Erfahrungen und Prioritäten in der Entwicklungszusammenarbeit), mit dem Ziel, die Kooperationsbeziehungen zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und ihren Partnerstädten weltweit zu stärken und gleichzeitig die vietnamesische Kultur und Bevölkerung zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517455/Caption_Vietnamese_Prime_Minister_Pham_Minh_Chinh_engages_dialogue_ministries.jpg