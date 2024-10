Le vote en Ouzbékistan confirme le programme de réformes libérales pour un nouveau mandat

La commission électorale publie les résultats officiels, validant la victoire décisive de la coalition réformatrice

TACHKENT, Ouzbékistan, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Selon les résultats rendus officiels par la Commission électorale centrale, les libéraux-démocrates sortent grands vainqueurs, ayant augmenté leur part dans l'Oliy Majlis (Parlement) de 150 sièges de 53 à 64. Cela met du vent dans les voiles du programme de réforme du président Shavkat Mirzoyoyev, qui a remporté son second mandat l'année dernière. Voici un résumé des résultats officiels :

Parti Général Pourcentage de voix Sièges par liste de parti Sièges par circonscription Nombre total de sièges Variation depuis la dernière élection Parti libéral démocrate 42.7 % 26 38 64 +11 Parti démocratique du renouveau national 19.3 % 14 15 29 -7 Parti social-démocrate de la justice 14 % 12 9 21 -3 Parti démocratique populaire 13.3 % 13 7 20 -2 Parti écologique 10.7 % 10 6 16 +1

Le scrutin du weekend a marqué la première fois en Ouzbékistan qu'une élection législative était organisée selon un modèle hybride similaire à celui de l'Allemagne, dans lequel la moitié des 150 sièges sont sélectionnés par un scrutin uninominal à un tour dans les circonscriptions. L'autre moitié des sièges est sélectionnée à la proportionnelle sur la base de listes nationales de partis, pour lesquelles tous les partis participants ont franchi le seuil des 7 %.

Lors d'une conférence organisée la semaine dernière, le sénateur Sodyq Safoyev, ancien ministre des affaires étrangères et actuel vice-président de la chambre haute de l'Ouzbékistan, a replacé ce changement dans son contexte et a établi un lien direct entre les réformes électorales et l'obligation de rendre des comptes, se faisant ainsi l'écho d'un sentiment qui est devenu l'une des caractéristiques du mandat de M. Mirzoyev : l'administration publique est au service du public, et non l'inverse. « La loi électorale a été modifiée et, pour la première fois, nous avons un système mixte proportionnel et majoritaire. Cela signifie que les partis politiques devront définir plus clairement leurs positions, leurs croyances, leurs slogans et trouver un moyen d'atteindre le cœur et l'esprit de leurs électeurs. Il sera essentiel d'instaurer la confiance entre le public et le gouvernement, et seules des élections libres et équitables peuvent y parvenir. »