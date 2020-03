Le World ATM Congress récompense les vainqueurs des Prix Maverick 2020

Le Prix de la collaboration récompense l'importance de relations et partenariats efficaces au sein et parmi les disciplines et secteurs en vue d'atteindre un objectif commun.

Les vainqueurs de cette année son NATS, NAV CANADA et Aireon LLC.

Le service pionnier et global d'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) basé dans l'espace en temps réel d'Aireon a été mis en œuvre par NATS et NAV CANADA, aux côtés de leurs capacités existantes, pour déployer de nouvelles normes mondiales de séparation du contrôle du trafic aérien (CTA), et créer un concept révisé des opérations dans la région nord-atlantique. Le 27 mars 2019, ces organisations ont transformé à jamais l'espace aérien mondial, en adoptant de manière sécurisée et réussie une nouvelle capacité de surveillance des services de trafic aérien — un ADS-B basé dans l'espace doté de nouveaux outils de GTA et de normes de séparation du CTA — dans le cadre d'un service en direct.

Le Prix de l'innovation récompense les nouvelles idées et technologies, ainsi que les nouveaux concepts qui défient les normes actuelles en matière de GTA, et qui sont susceptibles de faire progresser significativement les performances, les opérations ou les capacités.

Les vainqueurs de cette année sont Saab Digital Air Traffic Solutions et Scandinavian Mountains Airport.

Saab Digital Air Traffic Solutions et Scandinavian Mountains Airport ont bâti un aéroport de pointe sur un terrain vacant, qui est équipé de services de tour numériques à partir d'un centre de tour à distance basé à Sundsvall, en Suède. Les contrôleurs sont désormais en mesure de fournir des services à la demande à partir d'un centre de tour numérique partagé par trois autres aéroports. Dans la mesure où le Scandinavian Mountains Airport est un aéroport saisonnier, le concept de tour à distance de Saab Digital Air Traffic Solutions offre véritablement un service de CTA efficient et rentable à la région.

Le Prix de la durabilité récompense les dirigeants, initiatives et organisations qui œuvrent en faveur de la réduction de l'impact de l'aviation sur l'environnement, et qui contribuent significativement à l'amélioration de l'empreinte environnementale de l'aviation via la GTA.

Le vainqueur de cette année est ENAIRE.

ENAIRE, en étroite collaboration avec CRIDA, a développé l'outil PERSEO d'ENAIRE, qui génère des économies de carburant et d'émissions pour tous les vols, afin qu'elles soient ensuite analysées pour améliorer le réseau espagnol de routes aériennes. En 2018, les contrôleurs ENAIRE ont économisé, grâce à une autorisation directe du CTA, près de 7 millions de milles nautiques concernant les vols exploités dans l'espace aérien espagnol, en empêchant l'émission de 243 000 tonnes de CO 2 .

En raison de l'annulation du World ATM Congress 2020, les vainqueurs de chaque catégorie ont été annoncés plus tôt aujourd'hui via téléconférence par Peter F. Dumont, PDG de l'ATCA, et Simon Hocquard, directeur général de la CANSO. Pour en savoir plus sur les vainqueurs, les finalistes, le jury et les mentions d'honneur, veuillez consulter le programme des Prix Maverick .

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Abigail Glenn-Chase .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1136353/World_Maverick_Joint.jpg

SOURCE World ATM Congress