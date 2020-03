World ATM Congress ehrt Gewinner der Maverick Awards 2020

Die diesjährigen Gewinner sind NATS, NAV CANADA und Aireon LLC.

Der bahnbrechende weltweit und in Echtzeit verfügbare, weltraumgestützte Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Dienst von Aireon wurde von NATS und NAV CANADA zusammen mit bestehenden Fähigkeiten implementiert, um neue weltweite Trennungsstandards für die Flugsicherung einzuführen und ein überarbeitetes Konzept für den Flugbetrieb in der nordatlantischen Region zu schaffen. Durch die sichere und erfolgreiche Inbetriebnahme einer neuen Überwachungsmöglichkeit für Flugverkehrsdienste – weltraumgestützte ADS-B in Kombination mit neuen Tools für das Flugverkehrsmanagement (ATM) und Trennungsstandards für die Flugsicherung (ATC) – wurde der weltweite Luftraum am 27. März 2019 dauerhaft von diesen Organisationen transformiert.

Der Innovation Award würdigt neue Ideen, Technologien und Konzepte, die bestehende ATM-Standards herausfordern und über das Potenzial verfügen, Leistungsfähigkeit, Betriebsabläufe oder Fähigkeiten bedeutend voranzubringen.

Die diesjährigen Gewinner sind Saab Digital Air Traffic Solutions und Scandinavian Mountains Airport.

Saab Digital Air Traffic Solutions und Scandinavian Mountains Airport haben einen neuen, hochmodernen Flughafen errichtet, der über von einem Remote-Tower-Zentrum in Sundsvall, Schweden, bereitgestellte Digital-Tower-Dienste verfügt. Fluglotsen sind damit in der Lage, Flugverkehrsleistungen nach Bedarf von einem Digital-Tower-Zentrum aus bereitzustellen, das von drei anderen Flughäfen mitgenutzt wird. Da der Scandinavian Mountains Airport ein saisonaler Flughafen ist, schafft das Remote-Tower-Konzept von Saab Digital Air Traffic Solutions überragende Voraussetzungen für effiziente, kostengünstige ATC-Dienste in der Region.

Der Sustainability Award würdigt Führungskräfte, Initiativen und Organisationen, die an der Reduzierung der Umweltauswirkungen der Luftfahrt arbeiten und in diesem Bereich mittels ATM signifikante Beiträge leisten.

Der diesjährige Gewinner ist ENAIRE. ENAIRE

hat in enger Zusammenarbeit mit CRIDA das ENAIRE PERSEO Tool entwickelt, das für jeden Flug die Realisierung von Treibstoff- und Emissionseinsparungen ermöglicht, die wiederum analysiert werden, um das spanische Luftverkehrsnetz zu verbessern. Im Jahr 2018 konnten die Fluglotsen von ENAIRE durch direkte Clearance mit ATC ca. 7 Millionen nautische Meilen bei Flügen im spanischen Luftraum einsparen. Auf diese Weise wurde der Ausstoß von 243.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre vermieden.

Aufgrund der Absage des World ATM Congress 2020 wurden die Gewinner jeder Kategorie heute morgen von Peter F. Dumont, President und CEO der ATCA, und Simon Hocquard, Director General der CANSO, per Telekonferenz bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Gewinnern, Finalisten, Preisrichtern und ehrenvollen Erwähnungen finden Sie im Maverick Awards Programm.

