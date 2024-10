Le World Employer Branding Festival se tiendra en Chine du 1er au 2 décembre. Rejoignez-nous pour un voyage inoubliable d'inspiration et de reconnaissance.

SHANGHAI, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le World Employer Branding Festival, un événement de premier plan organisé par l'Employer Branding Institute qui rassemble des connaissances et une expertise mondiales, arrive enfin à Jingdezhen du 1er au 2 décembre 2024. Cet événement de premier plan rassemble des connaissances et une expertise mondiales, offrant une occasion unique d'explorer les dernières tendances en matière de marque employeur. En tant qu'exposition à grande échelle présentant des projets novateurs en termes de ressources humaines, il s'agit de la plateforme par excellence pour les études de cas et les réflexions de pointe. Avec plus de 1 000 marques déjà présentes, c'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec les acteurs les plus influents du secteur. Ne ratez pas cet événement, sous peine de passer à côté de l'avenir de la marque employeur.

Le festival vise à partager avec tous les participants des théories avancées et bien établies ainsi que des méthodes pratiques. Pour ce faire, nous avons créé une plateforme ouverte permettant aux professionnels de la marque employeur d'échanger librement leurs idées. Des représentants d'entreprises primées présenteront les meilleures pratiques pour attirer, retenir et développer les talents. En outre, des experts et des praticiens du monde entier, dont Richard Mosley, exploreront l'avenir de la marque employeur, en se concentrant sur la façon dont les marques peuvent évoluer en réponse aux conditions changeantes du marché, aux technologies émergentes et à l'importance croissante de la diversité, de l'équité et de l'inclusion.

Le World Employer Branding Festival se tiendra à Jingdezhen, souvent considérée comme la « capitale chinoise de la porcelaine », dont la riche histoire remonte à plus de 1 700 ans. Rejoignez-nous pour une exploration de deux jours à Jingdezhen, où la tradition rencontre l'innovation. Nous nous plongerons dans l'art de la céramique, symbole du riche patrimoine de la Chine. La journée s'achèvera par la cérémonie de remise des 2024 Employer Branding Creativity Awards, qui récompensera l'innovation et l'excellence dans le domaine de la marque employeur.

Il est désormais plus facile d'entrer en Chine, de nombreux pays bénéficiant de la politique de visa accéléré en 72 heures. Cela a grandement facilité les échanges et la coopération au niveau international, permettant ainsi aux experts en marque employeur, aux représentants d'entreprises et aux professionnels du secteur du monde entier de participer au événements de développement mondial de la marque employeur et à d'autres s'y rapportant en Chine. Cela a permis de promouvoir efficacement le partage d'expériences en matière de marque employeur entre la Chine et la communauté internationale. Nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre sur ce chemin de l'innovation et de l'échange.

Inscrivez-vous ici pour obtenir un billet à tarif préférentiel : https://ebiglobal.mike-x.com/ZeMVc

Contactez nous : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2539542/image_5019585_37814115.jpg