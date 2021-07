LEAD Horizon: Como Viena saiu do lockdown graças a gargarejos

VIENA, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Com a iniciativa "tudo gargareja", Viena passou pela pandemia melhor do que outras cidades europeias. Todos os dias, até 70.000 pessoas participam dos simples testes de PCR de gargarejo para verificar se estão contaminadas com o vírus Covid-19. Seguindo o exemplo de Viena, o acesso de baixa exigência a testes de PCR também poderia se estender a outros países e, especialmente, a escolas.

Receba um kit de teste gratuito da loja, gargareje, coloque-o de volta no pacote, leve-o à loja mais próxima e conheça o resultado do teste dentro de 24 horas. Desde janeiro, esses testes de PCR fazem parte do dia a dia vienense. A empresa austríaca LEAD Horizon desenvolveu o teste de PCR de alta qualidade usando um fluido de enxágue da garganta e um aplicativo da Web.

A Organização Mundial da Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças também chamaram a atenção para a eficácia desses testes de gargarejo: Eles colocam a amostra de saliva de forma equivalente a um swab nasofaríngeo, especialmente ao testar pessoas assintomáticas. "A amostragem de saliva é fácil, não invasiva e autorrealizável, mas também se comprovou que é mais precisa do que o teste de antígenos", afirmou o Dr. Christoph Steininger, virologista, infectologista e internista no hospital universitário em Viena e cofundador da LEAD Horizon.

Devido ao manuseio simples e aos resultados mais precisos em comparação com os testes com o swab nasal de antígenos, há projetos em escolas ocorrendo atualmente na Áustria e Eslováquia. Com base no sucesso do modelo de Viena, a LEAD Horizon desenvolveu um software específico para escolas, para poder dominar esse desafio a partir do outono no hemisfério norte.

A LEAD Horizon é uma empresa austríaca fundada pelo Prof. Assoc. e médico Christoph Steininger e Michael Putz. Juntamente com parceiros de negócios, eles desenvolveram o conjunto de autoteste personalizado com patente pendente para a determinação do Covid-19 usando um fluido de enxágue da garganta e sob a orientação de um aplicativo da Web. Com esses testes de PCR, eles oferecem uma solução adequada para realizar um grande número de testes com baixa exigência, economia de tempo e conveniência. www.lead-horizon.com

