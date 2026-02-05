LEADER DES FOIRES COMMERCIALES EN ITALIE, ITALIAN EXHIBITION GROUP APPROUVE SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE 2025-2030 ET ANNONCE L'AGRANDISSEMENT ET LE RÉAMÉNAGEMENT DES SITES D'EXPOSITION DE RIMINI ET DE VICENCE

RIMINI et VICENCE, Italie, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration d'IEG (Italian Exhibition Group S.p.A.), société chef de file de l'organisation de salons internationaux en Italie, cotée sur Euronext Milan, a approuvé le plan stratégique 2025-2030.

Corrado Peraboni, CEO d'IEG, a déclaré : « Ce plan confirme notre ambition de croissance continue, qui vise à atteindre d'ici à 2030 un chiffre d'affaires compris entre 360 et 365 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation ajusté compris entre 100 et 105 millions d'euros. »

From left to right: Maurizio Ermeti, President of IEG, and Corrado Peraboni, CEO of IEG.

L'horizon temporel du plan stratégique 2025-2030 a été mis à jour pour tenir compte des excellents résultats obtenus par IEG en 2023 et 2024, qui ont dépassé les objectifs du plan précédent.

Le nouveau plan se concentre sur la croissance organique à travers les activités de base, le renforcement du plan d'investissement et la recherche de possibilités de croissance externe, avec pour objectif de positionner IEG comme un groupe international de premier plan dans le secteur des foires commerciales.

La stratégie repose sur l'expansion des événements internationaux favorisant la diversification des recettes, la consolidation des marques phares du portefeuille, le développement des événements de second plan, la croissance des services numériques, la croissance internationale grâce aux acquisitions et au lancement de nouveaux salons commerciaux, la valorisation du capital humain, ainsi que l'extension des sites d'exposition.

En ce qui concerne le développement des sites d'exposition, le président d'IEG, Maurizio Ermeti, a annoncé l'inauguration d'un nouveau grand pavillon sur le site d'exposition de Vicence en septembre 2026, à l'occasion du salon Vicenzaoro. Cette nouvelle installation renforcera considérablement l'attrait du site de Vicence pour les nouvelles expositions et les organisateurs internationaux.

À Rimini débuteront les travaux de construction d'un nouveau pavillon circulaire, un projet emblématique portant sur une structure unique destinée à soutenir l'expansion des expositions existantes telles que SIGEP World et Ecomondo, ainsi qu'à accueillir de grands concerts, des manifestations sportives et des événements de grande envergure. Les deux projets ont été conçus par le cabinet d'architectes international GMP, basé à Hambourg.

