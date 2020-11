Leanne Zeng, wiceprezes ds. globalnych TCSA, zaproszono do udziału w zorganizowanym przez RBWC panelu w ramach forum „Dialogue of Continents"

Zeng poproszono o podzielenie się jej opinią na temat istotności opracowanej przez Bank Ludowy Chin Cyfrowej Waluty na Potrzeby Płatności Elektronicznych (DCEP - Digital Currency Electronic Payment), wpływu cyfrowej waluty renminbi (RMB) na płatności transgraniczne oraz internacjonalizacji renminbi w państwach objętych Inicjatywą Pasa i Drogi (Belt and Road Initiative). Zeng podkreśliła, że choć pojawienie się Libry stało się katalizatorem dla prowadzenia w kręgach walutowych i finansowych badań nad walutą cyfrową, Bank Ludowy Chin rozpoczął te badania już w roku 2014.

Jako pierwsza, chińska waluta cyfrowa DCEP łączy w sobie funkcjonalności waluty cyfrowej i płatności elektronicznej. DCEP umożliwia obsługę płatności offline i wywiera daleko idący wpływ na system finansowy sprzyjający włączeniu finansowemu oraz internacjonalizację RMB. Dzięki gromadzeniu danych o przepływach walutowych w czasie rzeczywistym, DCEP stanowi użyteczny punkt odniesienia dla formułowania i wdrażania dostosowanych do konkretnych potrzeb strategii polityki walutowej oraz przyczynia się do ulepszenia przejrzystości polityki. Dzięki obsługiwaniu waluty cyfrowej banki centralne mogą uzyskać jednolite dane dotyczące transakcji i zachowań, skutecznie wykonywać nadzór finansowy, zwalczać działania bezprawne, a nawet określić szczególne zastosowania waluty cyfrowej w okolicznościach nadzwyczajnych.

Przewodniczący zachęcił panią Zeng do przedstawienia innowacyjnego rozwiązania TCSA w dziedzinie analizy danych walutowych. Za pomocą danych walutowych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym TCSA umożliwia synchronizację krajowych danych gospodarczych, skarbowych, walutowych i finansowych, zintegrowanych w krajowym „aparacie przetwarzania danych" gospodarczych (National Economic Data Brain). Rozwiązanie to rozszerza kontrolę organów państwowych nad zasobami społecznymi i ekonomicznymi, co wpływa na poprawę terminowości i zasadności decyzji gospodarczych.

