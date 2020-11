Leanne Zeng, vice-présidente des Affaires mondiales de TCSA, a été invitée par le RBWC à participer à un groupe d'experts du Dialogue of Continents

Le groupe d'experts présidé par Ousmene Mandeng, conseiller principal à Accenture, était composé des panélistes suivants : Jean Pierre Landau, ancien sous-gouverneur de la Banque de France, Rod Garratt, titulaire d'une chaire en économie dans l'Université de Californie à Santa Barbara, Harold James, professeur d'histoire et d'affaires internationales à l'Université de Princeton, et Livio Stracca, directeur général adjoint des relations internationales de la Banque centrale européenne. Les panélistes se sont engagés dans un débat animé et ont échangé leurs points de vue sur les problèmes existants dans le système monétaire mondial, ainsi que sur l'impact positif de la monnaie numérique des banques centrales et de la monnaie numérique privée sur les systèmes de paiement internationaux et la finance inclusive.

Mme Zeng a été invitée à donner son point de vue sur l'importance du paiement électronique en monnaie numérique (DCEP) créé par la Banque populaire de Chine, l'incidence de la monnaie numérique en RMB sur les paiements transfrontaliers et l'internationalisation du RMB dans les pays concernés par l'initiative « la Ceinture et la Route ». Elle a souligné que, bien que l'émergence de la Libra ait été le catalyseur de la recherche sur la monnaie numérique dans les milieux monétaire et financier, la Banque populaire de Chine avait déjà entrepris des recherches en 2014.

À tire de première monnaie numérique de la Chine, le DCEP combine les fonctionnalités de la monnaie numérique et du paiement électronique. Le DCEP soutient les paiements hors ligne et a des répercussions profondes sur la finance inclusive et l'internationalisation du RMB. En recueillant des données en temps réel sur les flux monétaires, le DCEP fournit une référence utile pour la formulation et la mise en œuvre de politiques monétaires personnalisées et améliore la transparence dans l'élaboration des politiques. Avec le soutien de la monnaie numérique, les banques centrales peuvent obtenir des données transactionnelles et comportementales à l'unisson, exercer efficacement une supervision financière, combattre les activités illicites et même spécifier l'utilisation spéciale de la monnaie numérique en situation d'urgence.

Le président du groupe d'experts a également invité Mme Zeng à présenter la solution novatrice de TCSA dans le domaine de l'analyse des données monétaires. En se basant sur des données monétaires en temps réel, TCSA synchronise les données économiques, fiscales, monétaires et financières nationales, qui sont intégrées à un cerveau de données économiques nationales. Cette solution renforce le leadership du gouvernement en matière de ressources sociales et économiques et améliore la rapidité et l'exactitude des décisions économiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1332892/DOC.jpg

SOURCE TCSA