Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en TCSA, invitado al panel "Dialogue of Continents"

- Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en TCSA, fue invitado a participar en el panel "Dialogue of Continents" por RBWC

PARIS, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Leanne Zeng, vicepresidente de Asuntos Globales en Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), asistió a una discusión de panel que exploraba "The New Digitalization of International Finance and the Future of the International Monetary System"(La nueva digitalización de las finanzas internacionales y el futuro del sistema monetario internacional) el 5 de noviembre. El panel tuvo lugar durante el "Dialogue of Continents", un foro organizado por el Hamburg Institute of International Economics y el Reinventing Bretton Woods Committee.