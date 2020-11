Leanne Zeng, vice-presidente de Assuntos Globais da TCSA, foi convidada a participar do painel "Diálogo dos Continentes" pela RBWC

Presidido por Ousmene Mandeng, conselheiro sênior da Accenture, os palestrantes incluíram Jean Pierre Landau, ex-vice-governador do Banque de France, Rod Garratt, presidente em Economia da Universidade da Califórnia Santa Barbara, Harold James, professor de História e Assuntos Internacionais da Universidade de Princeton e Livio Stracca, vice-diretor geral de Relações Internacionais do Banco Central Europeu. Os palestrantes participaram em um debate acalorado e trocaram suas opiniões sobre os problemas existentes no sistema monetário global, bem como o impacto positivo da moeda digital do banco central e da moeda digital privada nos sistemas de pagamentos internacionais e finanças inclusivas.

Zeng foi convidada a compartilhar suas percepções sobre a importância do Pagamento Eletrônico de Moeda Digital (DCEP na sigla em inglês) criado pelo Banco Popular da China, a implicação da moeda RMB digital no pagamento internacional e a internacionalização da RMB em países da "Belt and Road Initiative". Zeng destacou que embora o surgimento da Libra tenha sido o catalisador para pesquisas em moeda digital entre os círculos monetários e financeiros, o Banco Popular da China já havia embarcado na pesquisa em 2014.

Como a primeira moeda digital da China, a DCEP combina as funcionalidades de moeda digital e pagamento eletrônico. A DCEP suporta pagamentos offline e tem efeitos de longo alcance nas finanças inclusivas e na internacionalização da RMB. Por meio da coleta de dados em tempo real sobre os fluxos monetários, a DCEP fornece uma referência útil para a formulação e implementação de políticas monetárias personalizadas e melhora a transparência na elaboração de políticas. Com o apoio da moeda digital, os bancos centrais podem obter dados transacionais e comportamentais em uníssono, exercer supervisão financeira com eficácia, combater atividades ilícitas e até mesmo especificar o uso especial da moeda digital em situações de emergência.

O presidente também convidou Zeng para apresentar a solução inovadora da TCSA na área de análise de dados monetários. Com base em dados monetários em tempo real, a TCSA sincroniza dados econômicos, fiscais, monetários e financeiros nacionais, que são integrados em um centro de dados econômicos nacional. Essa solução aumenta a liderança do governo em recursos sociais e econômicos, melhorando a exatidão e precisão das decisões econômicas.

