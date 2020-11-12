Вице-президент TCSA по международным делам Лианн Цзэн приглашена к участию в коллегии экспертов на форуме «Диалог континентов», который проводится Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (RBWC)

В состав коллегии экспертов под председательством старшего советника компании Accenture Усмена Мандэна (Ousmene Mandeng) вошли бывший заместитель управляющего Банка Франции Жан-Пьер Ландо (Jean Pierre Landau), профессор экономики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Род Гэррет (Rod Garratt), профессор истории и международных отношений Принстонского университета Гарольд Джеймс (Harold James) и заместитель генерального директора по международным отношениям Европейского центрального банка Ливио Стракка (Livio Stracca). Эксперты вели оживленную дискуссию и обменивались своими взглядами на проблемы, существующие в мировой валютной системе, а также обсуждали позитивное влияние цифровых валют центральных банков и частных цифровых валют на международные платежные системы и всеобщую финансовую систему.

Г-жа Цзэн была приглашена поделиться своими мыслями о значении цифровой валюты для электронных платежей (Digital Currency Electronic Payment, DCEP), созданной Народным банком Китая, участии цифрового юаня в трансграничных платежах и интернационализации юаня в странах, участвующих в инициативе «Один пояс и один путь». Она также подчеркнула, что хотя появление платежной системы Libra стало катализатором исследований в отношении цифровой валюты в денежно-финансовых кругах, Народный банк Китая приступил к таким исследованиям еще в 2014 году.

Будучи первой цифровой валютой Китая, DCEP сочетает в себе функции цифровой валюты и системы электронных платежей. DCEP поддерживает внесетевые платежи и оказывает существенное влияние на всеобщую финансовую систему и интернационализацию юаня. За счет сбора данных о денежных потоках в режиме реального времени DCEP обеспечивает полезную справочную информацию для формулирования и реализации оптимизированных денежно-кредитных политик и повышает прозрачность процесса выработки решений. При поддержке цифровой валюты центральные банки могут синхронно получать транзакционные и поведенческие данные, эффективно осуществлять финансовый контроль, бороться с незаконной деятельностью и даже определять особый порядок использования цифровой валюты в чрезвычайных ситуациях.

Председательствующий также предложил г-же Цзэн ознакомить присутствующих с инновационной технологией TCSA в области аналитической обработки денежно-кредитной информации. На основе денежно-кредитных данных, поступающих в режиме реального времени, TCSA синхронизирует в общенациональном масштабе экономические, фискальные, кредитно-денежные и финансовые данные, которые в систематизированном виде вносятся в национальный процессор экономических данных. Эта комплексная система совершенствует механизмы государственного управления социально-экономическими ресурсами, повышая своевременность и точность экономических решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1332892/DOC.jpg

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