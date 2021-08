LEAP Commerce, a premiada facilitadora de comércio eletrônico e parceira de marca na Ásia-Pacífico

Hoje, a LUXASIA anunciou a incorporação da LEAP Commerce , uma subsidiária de propriedade integral que continuará a moldar o ecossistema de facilitação de comércio eletrônico na região da Ásia-Pacífico. Em quatro anos, a empresa cresceu mais de 40 vezes com zero rotatividade de clientes, aprendendo lições valiosas durante a facilitação feita para mais de 70 marcas em várias categorias regionalmente. Agora, ela está pronta para aproveitar ao máximo a aceleração do comércio eletrônico em dez mercados: Singapura, Malásia, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietnã, Taiwan, Hong Kong, Índia e Austrália.

A LEAP Commerce oferece soluções de facilitação de comércio eletrônico de ponta a ponta que abrangem todos os canais digitais, ou seja, marketplaces on-line, sites mono/multimarcas e comércio social. Seus serviços integrados envolvem estratégia, criação e operação de lojas multicanal, marketing de desempenho, gestão da cadeia de suprimentos incluindo regulamentação e importação, planejamento de demanda, análise de dados e atendimento ao cliente.

A LEAP Commerce já é líder de mercado em beleza e brinquedos e é uma importante atuante em FMCG (produtos de giro rápido) e acessórios de moda, tendo feito parceria com empresas como SK-II, Benefit, LEGO, Hasbro, Dettol, Durex e Ray-Ban. Para crescer ainda mais, o objetivo é aprofundar seu alcance em eletrônicos, produtos para mães e bebês e moda de nicho. Movida por uma equipe robusta que é amplamente regional, mas profundamente local, com mais de 70 talentos de comércio eletrônico e mais de 200 talentos de suporte em escritórios locais e armazéns gerenciados, a LEAP Commerce está confiante de que pode oferecer às marcas resultados comerciais e satisfação do cliente.

O que diferencia a LEAP Commerce é a maneira como ela preserva conscientemente as nuances das marcas de seus parceiros em todos os formatos digitais, considerando suas raízes na LUXASIA. Satyaki Banerjee, diretor executivo da LEAP Commerce, afirmou: "Garantimos que o ethos da marca seja bem representado no mundo on-line, ao mesmo tempo que buscamos o comércio eletrônico exponencial e o crescimento do comércio social, conforme evidenciado pela retenção total de nossa marca até hoje." Além disso, apoiada pela LUXASIA, a empresa conta com um grau de estabilidade financeira invejável, embora seja uma startup. Em relação a isso, o Dr. Wolfgang Baier, CEO do LUXASIA Group e diretor do conselho da LEAP Commerce, ressaltou: "O estabelecimento da LEAP Commerce como uma entidade focada e autônoma oferece a todas as marcas uma confiança constante e a tranquilidade de que cresceremos com elas hoje, amanhã e no futuro longínquo."

