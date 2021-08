LEAP Commerce est le catalyseur du commerce électronique et partenaire de marques lauréat de nombreux prix dans la région de l'Asie-Pacifique

Aujourd'hui, LUXASIA annonce l'intégration de LEAP Commerce , une filiale en propriété exclusive qui continuera de façonner l'écosystème de facilitation du commerce électronique dans la région de l'Asie-Pacifique. Le bassin de clients de l'entreprise a été multiplié par plus de 40, et celle-ci n'a enregistré aucune perte de clients en quatre ans, tirant des précieuses leçons de son appui à plus de 70 marques provenant de différents secteurs à l'échelle régionale. Elle est maintenant prête à tirer pleinement parti de l'accélération du commerce électronique au sein de 10 marchés : Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam, Taïwan, Hong Kong, Inde et Australie.

Le programme LEAP Commerce offre des solutions complètes de facilitation du commerce électronique couvrant tous les canaux numériques : les marchés en ligne, les sites mono ou multimarques et le commerce social. Ses services intégrés couvrent la stratégie, la création et l'exploitation de détaillants multicanaux, le marketing axé sur le rendement et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, y compris la réglementation et l'importation, la planification de la demande, l'analyse des données et le service à la clientèle.

LEAP Commerce est déjà le leader des marchés des produits de beauté et des jouets, et un acteur de premier plan du domaine des biens de consommation courante et des accessoires de mode. L'entreprise a établi des partenariats avec des marques comme SK-II, Benefit, LEGO, Hasbro, Dettol, Durex et Ray-Ban. Pour poursuivre sa croissance, elle souhaite étendre son rayonnement aux domaines de l'électronique, des produits pour la mère et le bébé et de la mode. Grâce à son équipe solide en grande partie régionale, qui demeure profondément locale, comptant plus de 70 spécialistes du commerce électronique et plus de 200 spécialistes du soutien dans les bureaux et entrepôts gérés, LEAP Commerce a la capacité de produire des résultats commerciaux et d'assurer la satisfaction de ses clients.

Ce qui distingue LEAP Commerce, c'est son respect scrupuleux des particularités de l'image de marque de ses partenaires au sein des différents formats numériques, compte tenu de ses racines dans LUXASIA. Satyaki Banerjee, directeur général de LEAP Commerce, a déclaré : « Nous veillons à ce que l'esprit de la marque soit bien représenté dans l'univers virtuel tout en poursuivant une croissance exponentielle du commerce électronique et du commerce social, comme en témoigne le taux de rétention de 100 % de notre marque à ce jour. » En outre, l'agence appuyée par LUXASIA jouit d'un degré de stabilité financière enviable malgré son statut d'entreprise en démarrage. À ce sujet, M. Wolfgang Baier, PDG du groupe LUXASIA et directeur du conseil d'administration de LEAP Commerce, a souligné « la création de LEAP Commerce en tant qu'entité ciblée et autonome donne à toutes les marques une confiance constante et la tranquillité d'esprit de savoir que notre croissance passe par la leur, aujourd'hui, demain et à plus long terme. »

