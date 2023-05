Lear baut Werk für Verbindungssysteme in Marokko

Das Werk wird im dritten Quartal 2023 eröffnet und stellt Spritzgussteile und Kunststoffkomponenten her.

SOUTHFIELD, Michigan, 23. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die Lear Corporation (NYSE: LEA), ein weltweit führender Anbieter von Automobiltechnologie in den Bereichen Seating und E-Systems, gab heute Pläne bekannt, im dritten Quartal 2023 ein Werk für Connection Systems in Marokko zu eröffnen, in dem Spritzgussteile und Kunststoffkomponenten für Automobilhersteller, Zulieferer und die Geschäftsbereiche E-Systems und Seating von Lear hergestellt werden sollen.

Lear stellt ein 5.300 Quadratmeter großes Produktionswerk / in Tanger von der Sitzmontage auf die Komponentenproduktion für seinen Geschäftsbereich Connection Systems um. Die Mitarbeiter von Seating wurden an andere Standorte des Unternehmens in Marokko verlegt, und der neue Betrieb von Connection Systems wird etwa 150 neue Arbeitsplätze schaffen und die bewährte Produktionsbasis von Lear in Marokko erweitern. Mehr als 19.000 Teammitglieder sind in dem Land an 17 Lear Standorten beschäftigt.

"Als einer der größten Arbeitgeber der Automobilindustrie in Marokko ist Lear stolz darauf, eine hochmoderne Produktionsstätte in einem Land zu eröffnen, in dem wir bereits seit 2003 tätig sind", sagte Enrique Orta, Lear Global Vice President, Electrical Distribution Systems and Connection Systems. "Dieses Werk wird neue Arbeitsplätze schaffen und unsere Fertigungs- und Produktionskapazitäten in der Region stärken, damit wir unseren Kunden auch weiterhin Produkte pünktlich und mit einem Höchstmaß an Qualität, Wert und Innovation liefern können."

Die umfunktionierte Anlage in Tanger erweitert die globale vertikale Integrationsstrategie von Lear Connection Systems und schafft Möglichkeiten für neue Geschäfte und Umsatzwachstum.

Informationen zu Lear Corporation

Lear, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automobiltechnologie in den Bereichen Sitze und E-Systeme, ermöglicht Verbrauchern auf der ganzen Welt ein hervorragendes Fahrerlebnis im Fahrzeug. Lears vielfältiges Team aus talentierten Mitarbeitern in 37 Ländern wird von einem Engagement für Innovation, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit angetrieben. Lear macht jede Fahrt besser™, indem wir die Technologie für sicherere, intelligentere und komfortablere Fahrten bereitstellen. Lear, mit Hauptsitz in Southfield, Michigan, beliefert alle großen Automobilhersteller der Welt und steht auf Platz 186 der Fortune 500-Liste. Weitere Informationen über Lear finden Sie auf lear.com oder auf Twitter @LearCorporation

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/460765/4020605/lear_corporation_logo.jpg

SOURCE Lear Corporation