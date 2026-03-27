Learning Beyond Paper lanza "Learning Beyond the Bell", el primer plan de estudios totalmente digital y bilingüe diseñado para programas extraescolares y fuera del horario escolar

La nueva plataforma ofrece soporte para los grados K-6 con un plan de estudios basado en proyectos y alineado con los estándares en seis áreas de aprendizaje

WEST PALM BEACH, Florida, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los educadores de todo el país trabajan sin descanso para apoyar a los estudiantes durante la jornada escolar. Sin embargo, cuando suena el timbre, millones de niños se quedan sin acceso a oportunidades de aprendizaje estructuradas. Según la Afterschool Alliance, el 52 % de los niños en los Estados Unidos no tienen acceso a programas extraescolares de calidad (Afterschool Alliance, 2023).

Las horas posteriores a las 3 p. m. representan una de las oportunidades más importantes en el ámbito educativo.

Learning Beyond Paper creó Learning Beyond the Bell para ayudar a cerrar esa brecha.

Los padres quieren saber que sus hijos están aprendiendo y desarrollándose después de la escuela, y no simplemente esperando a que los recojan. Los proveedores de programas necesitan recursos que se adapten a las realidades de los entornos extraescolares. Lo más importante es que los estudiantes merecen vivir experiencias estimulantes durante las horas que transcurren entre la escuela y el hogar.

Learning Beyond Paper anunció hoy el lanzamiento oficial de Learning Beyond the Bell, la primera plataforma curricular totalmente digital y bilingüe diseñada específicamente para programas extraescolares, actividades fuera del horario escolar (OST) y campamentos para estudiantes de los grados K-6.

Desarrollada por el equipo liderado por educadores que creó Learning Beyond Paper, una plataforma en la que confían más de 100,000 docentes, administradores y familias de todo el país, Learning Beyond the Bell extiende esa misma misión a las horas posteriores al final de la jornada escolar.

Herramientas de aprendizaje diseñadas para programas extraescolares

Los entornos extraescolares son dinámicos. Estos programas suelen funcionar con horarios flexibles, grupos de edades mixtas y personal que se preocupa profundamente por los niños, aunque tal vez no tenga formación docente formal.

Learning Beyond the Bell se diseñó teniendo en cuenta esas realidades.

La plataforma ofrece actividades basadas en proyectos y centradas en el juego en seis áreas de aprendizaje:

Artes creativas y expresión

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)

Lenguaje y alfabetización

Juego físico y bienestar

Estudios sociales y participación cívica

Habilidades sociales y para la vida cotidiana

Todo el contenido del plan de estudios es completamente bilingüe, en inglés y en español. Las unidades por grado están disponibles para los estudiantes de K–2, 3–4 y 5–6.

El aprendizaje profesional se integra en el programa Learning Beyond University, lo que permite a los miembros del personal ofrecer programas de alta calidad desde el primer día, independientemente del nivel de experiencia.

Los programas pueden implementar Learning Beyond the Bell de inmediato. La plataforma es totalmente digital, accesible desde cualquier dispositivo y no requiere impresión ni hardware especializado. Muchos programas pueden comenzar a usar el plan de estudios el mismo día en que se inscriben.

Los docentes que utilizan las plataformas de Learning Beyond Paper informan que ahorran un promedio de tres horas por semana en la planificación de las clases (Learning Beyond Paper, 2025). Un modelo de precios sencillo elimina los costos ocultos, los gastos de impresión y las tarifas inesperadas.

Creado por educadores, para educadores

Learning Beyond the Bell fue desarrollada por un equipo con más de 300 años de experiencia combinada en educación infantil y primaria. El equipo está formado por antiguos líderes del Departamento de Educación, directores de la Coalición para el Aprendizaje Temprano y docentes de aula.

Cada actividad y recurso de aprendizaje profesional se diseñó teniendo en cuenta las condiciones reales de los programas extraescolares. Entre estas condiciones, se incluyen horarios flexibles, grupos de diferentes edades y miembros del personal que necesitan implementar los programas con rapidez.

El resultado es un plan de estudios basado en la experiencia en el aula y moldeado por las opiniones de los educadores que conocen bien los programas extraescolares.

Declaraciones

Peter Smith, director ejecutivo/presidente, Learning Beyond Paper

"Los programas extraescolares desempeñan una función importante en el avance de las oportunidades educativas, pero históricamente han carecido de recursos curriculares específicos. Estos programas no son simplemente guarderías. Son entornos de aprendizaje que merecen herramientas diseñadas específicamente para sus necesidades".

"No nos limitamos a convertir un plan de estudios en papel a formato digital. Creamos algo nuevo que se adapta a las realidades de los programas extraescolares. Al mismo tiempo, mantuvimos el apoyo bilingüe y el aprendizaje profesional que los educadores esperan de Learning Beyond Paper".

"Animamos a los directores de programas a que prueben la plataforma de primera mano mediante la solicitud de una demostración y comprueben cómo un plan de estudios diseñado para su entorno puede apoyar el aprendizaje extraescolar".

Dra. Corinne Muller, directora de operaciones, Learning Beyond Paper

"Durante todo el proceso de desarrollo, trabajamos directamente con los directores, los docentes y los estudiantes de los programas extraescolares. Sus comentarios influyeron en cada unidad, actividad y decisión de diseño en Learning Beyond the Bell. El plan de estudios refleja las opiniones de las personas que mejor conocen estos programas".

Disponibilidad

Learning Beyond the Bell ya está disponible.

Los programas extraescolares, los distritos escolares, los programas Head Start, las sedes de la YMCA, los Boys & Girls Clubs, los programas 21st CCLC y los organizadores de campamentos pueden obtener más información o programar una demostración en:

www.learningbeyondthebell.com

Para consultas de los medios u oportunidades de colaboración, comuníquese con Suzanne Adinolfi, Ph.D.

Acerca de Learning Beyond the Bell

Learning Beyond the Bell es una plataforma curricular totalmente digital y bilingüe diseñada para programas extraescolares, actividades fuera del horario escolar (OST) y campamentos para estudiantes de los grados K-6. Desarrollada por educadores con más de 300 años de experiencia combinada en educación infantil y K–12, la plataforma ofrece un aprendizaje basado en proyectos y alineado con los estándares en seis áreas: Artes creativas y expresión, STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), Lenguaje y alfabetización, Juego físico y bienestar, Estudios sociales y participación cívica, y Habilidades sociales y para la vida cotidiana.

Diseñada para ser asequible, accesible y fácil de implementar, Learning Beyond the Bell fomenta experiencias de aprendizaje significativas durante las horas posteriores al final de la jornada escolar.

Más información en www.learningbeyondthebell.com

Acerca de Learning Beyond Paper, Inc.

Learning Beyond Paper es una empresa de tecnología educativa con sede en West Palm Beach, Florida. La misión de la empresa es cerrar la brecha de equidad en la educación infantil y primaria mediante un plan de estudios digital asequible y accesible.

Las plataformas de Learning Beyond Paper, que prestan servicio a más de 100,000 usuarios activos en todo Estados Unidos, se ajustan a los estándares de aprendizaje temprano de los 50 estados, al Marco de Resultados de Aprendizaje Temprano (ELOF) de Head Start y a los indicadores del Sistema de Calificación de Evaluación en el Aula (CLASS®). La empresa ofrece 52 semanas de planes de clase basados en la investigación, más de 4,000 actividades diarias, desarrollo profesional integrado y ELBY, un tutor de instrucción impulsado por IA disponible en 36 idiomas.

Más información en www.learningbeyondpaper.com

Referencias

Afterschool Alliance. (2023). Estados Unidos después de las 3 p. m.: la demanda crece, las oportunidades se multiplican. Afterschool Alliance. https://afterschoolalliance.org/AA3PM/landing/

Learning Beyond Paper. (2025). Informe sobre el impacto de la plataforma y los resultados del educador. Learning Beyond Paper, Inc. https://www.learningbeyondpaper.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2943434/5885873/Learning_Beyond_the_Bell_Logo.jpg

FUENTE Learning Beyond Paper, Inc.