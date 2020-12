Learning Tree termine l'année en recevant trois prix de l'industrie pour son programme de formation en TI et en cybersécurité basé sur les compétences

CompTIA, CertNexus et TrainingIndustry.com font partie des organisations lui ayant décerné un prix

HERNDON, Virginie, 17 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le programme de formation en TI et en gestion primé de Learning Tree International (« Learning Tree ») a une fois encore été reconnu par les principales organisations de l'industrie pour son étendue, son fond et la qualité de ses offres.

« Learning Tree se targue d'aider ses clients à atteindre les résultats commerciaux qu'ils recherchent en perfectionnant leurs compétences, en améliorant les processus et en mettant en place des initiatives de transformation numérique, a déclaré David Brown, PDG de Learning Tree. Nous sommes honorés de voir l'industrie reconnaître la qualité de notre travail et d'avoir l'occasion de célébrer l'attribution de ces prix avec nos clients. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, il n'a jamais été aussi important d'investir stratégiquement dans les personnes pour assurer une prospérité durable. »

Learning Tree figure dans le top 20 des entreprises de formation de TrainingIndustry.com pour la 10e année consécutive, ce qui démontre l'excellence de son programme de formation en science des données ainsi que de sa performance dans les critères de sélection suivants :

Leadership et innovation dans la formation en TI

Étendue et qualité de la formation en TI

Force de la clientèle et portée géographique

Taille de l'entreprise et potentiel de croissance

CertNexus a décerné le prix du partenaire de formation agréé des Amériques de l'année à Learning Tree. Jeff Felice, président de CertNexus, a commenté : « Learning Tree s'est avéré être un partenaire très actif, proposant des webinaires ainsi que des déjeuners-conférences, et intégrant CertNexus au nouveau lancement de sa marque en 2019. Ce partenariat a été couronné de succès et la qualité du programme de formation en cybersécurité de Learning Tree continue de dépasser les attentes. »

CompTIA a nommé Learning Tree Partenaire mondial Platine 2020 pour la croissance, la qualité et le leadership de son programme de formation dans le domaine de la cybersécurité.

En outre, Learning Tree a remporté divers autres prix de l'industrie, notamment :

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire mondial de confiance qui fournit des formations et des certifications en TI essentielles à la mission et qui permet à ses clients d'acquérir des compétences en communication et un esprit critique nécessaires à la mise en œuvre efficace d'importantes initiatives informatiques, améliorations des processus et solutions d'affaires transformationnelles. Près de 3 millions de professionnels de l'informatique et des affaires dans le monde entier ont amélioré leurs compétences grâce à Learning Tree et ses experts-formateurs, de vrais spécialistes qui donnent vie aux vastes bibliothèques de contenus exclusifs et de partenaire de ses clients. L'approche pratique suivie par Learning Tree en matière de perfectionnement des compétences reflète la façon dont l'apprentissage se fait aujourd'hui et a plus d'effets que l'apprentissage en ligne ou en classe.

Pour en savoir plus, composez le 1-888-THE-TREE (843-8733) ou consultez le site www.LearningTree.com.

