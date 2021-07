LearnWorlds pozyskało od Insight Partners 32 mln USD funduszy rozwojowych, aby pomagać edukatorom w tworzeniu i sprzedawaniu kursów online w postpandemicznej rzeczywistości

LIMASSOL, Cypr, 15 lipca 2021 r. /PRNewswire/ - LearnWorlds, platforma skupiająca w jednym miejscu narzędzia do tworzenia i sprzedaży kursów online, ogłosiła dzisiaj pozyskanie 32 mln USD w ramach inwestycji mniejszościowej dokonanej przez globalną spółkę venture capital i private equity Insight Partners.

LearnWorld to platforma white-label bez kodu, skupiająca w jednym miejscu wszystkie potrzebne narzędzia, za pomocą których edukatorzy i twórcy treści mogą tworzyć, przeprowadzać, reklamować i sprzedawać interaktywne i angażujące kursy online. Mieszcząca się na Cyprze spółka skorzystała na przełomowym dla e-nauczania okresie, jakim był ostatni rok, odnotowując trzykrotny wzrost w obliczu dynamicznego wzrostu popytu na lekcje online, które w międzyczasie stały się „nowym standardem".

LearnWorld planuje wykorzystać finansowanie do realizacji strategii produktowej, zapewnienia klientom lepszych osiągnięć oraz przyspieszenia marketingu i sprzedaży z naciskiem na małe i średnie przedsiębiorstwa. LearnWorld zakłada dwukrotne zwiększenie kadry z 80 do 170 pełnoetatowych pracowników w kolejnym roku oraz utworzenie oddziałów zagranicznych poza Grecją i Cyprem, w których aktualnie mieści się siedziba firmy.

Panos Siozos, współzałożyciel i dyrektor generalny LearnWorld, powiedział: „Naszym zamiarem było stworzenie najlepszej i najbardziej przystępnej platformy do tworzenia kursów online dla edukatorów, którzy podzielają naszą pasję do nauczania. Dokonaliśmy demokratyzacji e-nauczania w modelu bezpośrednim, dając każdemu możliwość prowadzenia własnych zajęć online z miejsca zamieszkania i czerpania zysków z posiadanych umiejętności i tworzonych treści.

Pełny potencjał e-nauczania zawsze oceniany był w perspektywie kolejnych 5 lat, jednak pandemia COVID-19 przyspieszyła ten trend. Obecnie edukatorzy i firmy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują narzędzi umożliwiających im przekwalifikowywanie ludzi w sposób mobilny, powszechny, elastyczny, przyjemny, ale również oszczędny i wydajny. Takim narzędziem jest właśnie LearnWorld".

„W ciągu ostatnich kilku lat platformy edukacyjne online zmieniły kształt przyszłości nauczania w odpowiedzi na rosnącą potrzebę rozwijania dodatkowych kompetencji i plany przedsiębiorstw w zakresie przekwalifikowywania pracowników – powiedział Nikitas Koutoupes, dyrektor zarządzający Insight Partners. - LearnWorld stanowi idealny system do zarządzania nauczaniem w chmurze, zapewniając wysokiej klasy interaktywne i markowe zajęcia, które wpływają na wyniki nauczania w mierzalny sposób. W Insight inwestujemy w światowej klasy kadry, które tworzą najlepsze produkty na rynku, dlatego jesteśmy zachwyceni nawiązaniem współpracy z Panosem i jego zespołem, w ramach której pomożemy im jeszcze bardziej przyspieszyć imponujące tempo rozwoju".

LearnWorld odnotowuje dynamiczny wzrost i już teraz ma ponad 4,3 tys. klientów w przeszło 120 krajach, w tym samodzielnych „edukatorów-przedsiębiorców", małe i średnie przedsiębiorstwa czy też duże korporacje sprzedające kursy szkoleniowo-edukacyjne online oraz startupy i spółki prowadzące szkolenia dla klientów i pracowników. LearnWorld spotkała się z ogromnym popytem na jej platformę, który utrzymuje się przez cały 2021 r.

Insight Partners, jedna z największych na świecie spółek venture capital i private equity, znana jest z bliskiej współpracy z rozwijającymi się spółkami, oferując niezrównaną wiedzę i strategię biznesową oraz pomagając im zwiększyć skalę działalności. Insight Onsite, stworzony przez nią silnik ScaleUp, ma pomagać spółkom portfelowym w świadczeniu szeregu usług w kluczowych obszarach działalności gospodarczej, w tym rekrutacji, marketingu i rozwoju produktu. Insight współpracował z takimi tuzami jak Twitter, Shopify czy Pluralsight, a do jej aktualnego portfela spółek zaliczają się takie platformy jak Udemy, Skilljar, Epignosis czy Monday.com.

