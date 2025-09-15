L'école de commerce Narxoz inaugure un campus de classe mondiale à Almaty

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de Darkhan Satybaldy, Akim d'Almaty ; Gulzat Kobenova, vice-ministre des sciences et de l'enseignement supérieur de la République du Kazakhstan ; Aidan Akanov, PDG de Verny Capital ; ainsi que de dirigeants de la communauté des affaires, de cadres supérieurs d'entreprises internationales, de diplomates et de partenaires académiques de Narxoz University.

Le campus moderne de 6 700 m² est le résultat d'un projet de reconstruction complet. Sa construction s'inscrit dans la continuité du bâtiment principal historique de Narxoz University, tandis que l'intérieur a été conçu comme un « écosystème vivant » qui favorise les échanges, la créativité et la collaboration. Les installations ultramodernes comprennent des laboratoires numériques, des espaces de travail où sont exposées des œuvres d'artistes kazakhs, ainsi qu'un espace d'enregistrement vidéo interactif avancé pour la production et la diffusion de contenus éducatifs.

Kanat Kozhakhmet, président de Narxoz University, a déclaré « Narxoz est aujourd'hui la première université de formation commerciale de la région. Ce nouveau campus de l'école de commerce reflète notre engagement en faveur de normes mondiales en matière d'éducation et d'innovation. Avec des programmes dispensés en anglais, en kazakh et en russe, nos étudiants peuvent accéder à une éducation de niveau international tout en restant au Kazakhstan. Cet investissement dans l'infrastructure et l'excellence académique est un investissement dans notre personnel, qui deviendra les futurs leaders de l'innovation et de la croissance durable dans notre pays et notre région ».

Aidan Akanov, PDG de Verny Capital, a ajouté :« Le lancement du nouveau campus de la Narxoz Business School reflète la vision de notre actionnaire Bulat Utemuratov et son engagement à renforcer l'éducation au Kazakhstan. Avec un investissement de de plus de 14 millions de dollars, ce projet a permis à Narxoz d'améliorer ses installations, ses programmes et son environnement universitaire. Classée parmi les 50 meilleures écoles de commerce d'Asie par le classement QS Global MBA 2025, Narxoz est bien placée pour être un centre de connaissances, de leadership et d'innovation dans la région ».

Au cours des 17 dernières années, plus de 3 000 étudiants ont été diplômés des programmes MBA, EMBA, DBA et d'entreprise de la Narxoz Business School. Il continue d'attirer des professeurs et des anciens élèves d'universités et d'écoles de commerce de premier plan dans le monde entier, notamment Harvard, Yale, INSEAD, ESMT Berlin et IMD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772864/Narxoz_University_Photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772865/Narxoz_University_Photo_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772866/Narxoz_University_Photo_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2772867/Narxoz_University_Photo_4.jpg

