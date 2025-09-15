Narxoz Business School eröffnet Weltklasse-Campus in Almaty

An der Eröffnungsfeier nahmen Darkhan Satybaldy, Akim von Almaty, Gulzat Kobenova, Vizeministerin für Wissenschaft und Hochschulbildung der Republik Kasachstan, Aidan Akanov, CEO von Verny Capital, sowie führende Vertreter der Wirtschaft, leitende Angestellte internationaler Unternehmen, Diplomaten und akademische Partner der Narxoz University teil.

Der moderne 6.700 m² große Campus ist das Ergebnis eines umfassenden Umbauprojekts. Der Bau steht in Kontinuität zum historischen Hauptgebäude der Narxoz University, während das Innere als „lebendiges Ökosystem" konzipiert wurde, das Austausch, Kreativität und Zusammenarbeit fördert. Zu den hochmodernen Einrichtungen gehören digitale Labors, Arbeitsbereiche mit Werken kasachischer Künstler und ein moderner interaktiver Videoaufnahmeraum für die Produktion und Ausstrahlung von Bildungsinhalten.

Kanat Kozhakhmet, Präsident der Narxoz University, sagte „Narxoz ist heute die führende Universität für Wirtschaftsausbildung in der Region. Dieser neue Campus der Business School spiegelt unser Engagement für globale Bildungs- und Innovationsstandards wider. Mit Programmen, die auf Englisch, Kasachisch und Russisch angeboten werden, können unsere Studenten eine erstklassige Ausbildung erhalten und gleichzeitig in Kasachstan bleiben. Diese Investition in Infrastruktur und akademische Exzellenz ist eine Investition in unsere Mitarbeiter, die als zukünftige Führungskräfte Innovation und nachhaltiges Wachstum in unserem Land und unserer Region vorantreiben werden."

Aidan Akanov, CEO von Verny Capital, fügte hinzu:„Die Eröffnung des neuen Campus der Narxoz Business School spiegelt die Vision unseres Aktionärs Bulat Utemuratov und sein Engagement für die Stärkung der Bildung in Kasachstan wider. Mit einer Investition von mehr als 14 Millionen US-Dollar hat dieses Projekt Narxoz in die Lage versetzt, seine Einrichtungen, Lehrpläne und das akademische Umfeld zu verbessern. Im QS Global MBA 2025-Ranking unter den 50 besten Business Schools in Asien platziert, ist Narxoz gut positioniert, um ein Zentrum für Wissen, Führung und Innovation in der Region zu sein."

In den vergangenen 17 Jahren haben mehr als 3.000 Studenten die MBA-, EMBA-, DBA- und Unternehmensprogramme der Narxoz Business School absolviert. Sie zieht weiterhin internationale Dozenten und Alumni von führenden Universitäten und Business Schools weltweit an, darunter Harvard, Yale, INSEAD, ESMT Berlin und IMD.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772864/Narxoz_University_Photo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772865/Narxoz_University_Photo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772866/Narxoz_University_Photo_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2772867/Narxoz_University_Photo_4.jpg

