L'économie et l'inflation éclipseront les talents et la technologie comme principaux risques pour les chefs d'entreprise dans le monde l'année prochaine, selon une enquête de Protiviti et de la NC State University

Les risques perturbateurs liés aux marchés et à la géopolitique mettent à l'épreuve l'agilité et la résilience des entreprises

MENLO PARK, Californie, 8 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle enquête menée conjointement par Protiviti et l'initiative de gestion des risques d'entreprise (ERM) de la NC State University, les pressions économiques et l'inflation persistante ont détrôné la guerre des talents en tant que principal risque à court terme auquel sont confrontés les chefs d'entreprise dans le monde entier. L'enquête mesure les risques les plus pressants pour les entreprises au cours de l'année et de la décennie à venir. Au-delà de l'économie et du marché des talents, les chefs d'entreprise sont également de plus en plus préoccupés par les cybermenaces à court et à long terme, ce risque se classant au premier rang des préoccupations des personnes interrogées pour la prochaine décennie.

La 12e enquête annuelle, intitulée « Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and a Decade Later » (Perspectives des dirigeants sur les principaux risques à l'horizon 2024 et 2034), a été réalisée par le cabinet de conseil international Protiviti et l'initiative de gestion des risques d'entreprise (ERM) du Poole College of Management de la NC State University. L'étude a interrogé plus de 1 100 membres de conseils d'administration et cadres supérieurs d'organisations du monde entier représentant divers secteurs d'activité, leur demandant d'évaluer 36 risques macroéconomiques, stratégiques et opérationnels sur une échelle mobile allant de 1 à 10 pour des horizons d'un an (2024) et de dix ans (2034).

Les principaux risques pour 2024

Les risques les plus importants pour la prochaine année ont connu une évolution significative, six d'entre eux ayant disparu de la liste des dix principaux risques pour 2024 par rapport à l'année dernière, y compris le risque le plus important à court terme. Les conditions économiques et les pressions inflationnistes sont apparues comme le principal risque à court terme pour 2024. Confirmant une tendance mise en évidence par les enquêtes des deux dernières années , la recherche et la rétention des talents parallèlement à la gestion de la culture et de l'évolution du lieu de travail sont restées des préoccupations majeures. Sur les 36 risques macroéconomiques, stratégiques et opérationnels évalués dans l'enquête, les cinq principaux risques identifiés pour 2024 sont les suivants :

les conditions économiques, y compris les pressions inflationnistes ; la capacité à attirer, développer et retenir les meilleurs talents, à gérer l'évolution des attentes du personnel et à relever les défis de la relève ; les cybermenaces ; les risques de tiers; et le renforcement des changements réglementaires et des contrôles

Les principaux risques pour 2034

Les répondants à l'enquête ont également évalué l'impact attendu des mêmes 36 risques dans dix ans, en 2034, afin de déterminer l'évolution éventuelle du paysage des risques au cours de la prochaine décennie. Les cinq principaux risques identifiés pour 2034 sont les suivants :

les cybermenaces ; la capacité à attirer, développer et retenir les meilleurs talents, à gérer l'évolution des attentes du personnel et à relever les défis de la relève ; l'adoption de technologies numériques exigeant de nouvelles compétences rares ; la rapidité des innovations perturbatrices rendues possibles par les technologies nouvelles et émergentes et/ou d'autres forces du marché ; et le renforcement des changements réglementaires et des contrôles

« L'économie, l'inflation et la cybersécurité occupent une place importante dans les préoccupations des dirigeants en matière de risques, mais les meilleurs d'entre eux savent que tous ces risques sont étroitement liés et qu'ils doivent être abordés dans leur ensemble, et non pas séparément », a déclaré Matt Moore, responsable de la division Risques et Conformité chez Protiviti. « Les chefs d'entreprise et les conseils d'administration doivent faire preuve d'agilité pour répondre aux préoccupations sur divers fronts stratégiques et opérationnels et suivre le rythme des changements. Les dirigeants devront gérer efficacement les multiples risques externes sans perturber les opérations, la productivité ou la rentabilité. »

Bien qu'ils ne soient pas considérés comme un risque majeur, les événements géopolitiques ont eu un effet d'entraînement important sur le paysage des risques. Avant les événements qui ont eu lieu au Moyen-Orient le 7 octobre 2023, l'enquête a révélé qu'aucune question de risque n'était classée au niveau « Impact significatif » pour 2024, mais dans les réponses recueillies après les attaques, de nombreux risques se sont accrus et quatre questions de risque ont été classées au niveau « Impact significatif ».

« La question de savoir si les récents développements économiques et les politiques des banques centrales conduiront à un atterrissage en douceur ou à une récession qui obligerait les entreprises à procéder à des changements radicaux n'est toujours pas tranchée », déclare Carol Beaumier, directeur général principal de la solution Risque et Conformité de Protiviti et responsable du programme mondial de leadership éclairé de l'entreprise. « Parallèlement à cette situation économique incertaine, des changements réglementaires sont intervenus dans des domaines très variés et omniprésents, ce qui signifie que les chefs d'entreprise doivent prévoir toute une série de conséquences quant à l'impact de ces changements sur leurs activités. »

Pour les dix prochaines années, la cybersécurité est la question de risque la plus pressante, avec une augmentation de plus de 11 % de la cote de risque pour les cybermenaces par rapport à l'enquête de l'année dernière - de loin la plus forte augmentation de la cote de risque observée dans l'histoire de l'enquête. Mark Beasley, professeur de gestion des risques d'entreprise, directeur de l'initiative ERM de NC State University et coauteur du rapport, a déclaré : « Alors que l'économie est le principal risque pour l'année à venir, les cybermenaces sont passées en tête de liste lorsque les dirigeants ont évalué les perspectives à court et à long terme, alors qu'elles ne figuraient pas du tout parmi les cinq premiers risques l'année dernière. Ce bond témoigne de la reconnaissance croissante de la complexité du paysage des cyberrisques, qui est influencé par la courbe exponentielle des progrès technologiques, et du sérieux avec lequel les dirigeants prennent ces menaces en compte. »

« Au cours de la prochaine décennie, des technologies telles que l'intelligence artificielle, le cloud et l'émergence anticipée de l'informatique quantique modifieront la façon dont les organisations sécurisent leurs données, soulevant d'importantes questions liées à la sécurité ", a déclaré Sameer Ansari, responsable mondial de la sécurité et de la protection de la vie privée chez Protiviti. « Pour s'adapter rapidement aux nouvelles technologies, de nombreuses entreprises ont de plus en plus recours à l'externalisation et au co-sourcing pour atteindre leurs objectifs opérationnels et de mise sur le marché. Des risques supplémentaires apparaissent lorsque les entreprises doivent s'assurer que leurs partenaires tiers respectent les lois et réglementations en vigueur afin de garantir la sécurité de leurs données et de celles de leurs clients. »

Quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre ?

Quel que soit l'horizon temporel, les résultats de l'enquête de cette année mettent en évidence les mesures importantes que les dirigeants doivent prendre pour protéger leur entreprise contre les risques et maximiser leurs chances de réussite future. Le rapport de Protiviti et de l'initiative ERM de la NC State University décrit les prochaines étapes que les dirigeants devraient suivre pour répondre aux principaux domaines de préoccupation, à savoir :

Évoluer dans un contexte économique incertain Les cyber-questions que les dirigeants doivent prendre en compte Développer les capacités d'intelligence artificielle Adopter de nouvelles stratégies en matière de talents Comprendre et gérer le paysage des risques géopolitiques

Ressources disponibles

Le rapport « Executive Perspectives on Top Risks for 2024 and a Decade Later » de Protiviti et de l'Initiative ERM de NC State University présente des résultats détaillés et une analyse ventilée par type d'entreprise, taille, industrie, région géographique et rôle du répondant. Le rapport, ainsi qu'une série de webinaires, une infographie et un podcast sur les résultats de l'enquête, peuvent être téléchargés gratuitement ici . La série de webinaires de Protiviti débutera par une table ronde d'une heure animée par Matthew Moore de Protiviti et réunissant des cadres de Protiviti, MacroPolicy Perspectives et Prudential Financial qui débattront des implications des résultats de l'enquête, le 11 janvier 2024 à 23 h ET. La participation est gratuite et vous pouvez vous inscrire ici .

