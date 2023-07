Lectra lance VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2, une nouvelle génération d'équipements de découpe intelligents et connectés pour le marché de la mode

Ces nouveaux équipements permettent aux industriels de la mode de s'adapter au besoin croissant de petites séries. Ils améliorent la productivité, la flexibilité et l'empreinte environnementale des salles de coupe.

PARIS, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Lectra facilite la transformation des acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement en leur fournissant des solutions technologiques qui accélèrent leur passage à l'industrie 4.0. Le Groupe annonce le lancement d'une nouvelle génération intelligente et connectée d'équipements pour la mode, VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2, particulièrement bien adaptés pour assurer rapidement et facilement le passage d'une production de petits volumes à des volumes de commandes plus significatifs, tout en améliorant la qualité de découpe. Conçus avec une démarche d'éco-conception, leur impact environnemental et sociétal a été significativement amélioré.

Lectra VectorFashion iX2

Dans la mode, la tendance actuelle est aux collections capsules et au renouveau permanent des références. Pour les industriels de la mode, cela implique une diminution des volumes de fabrication pour un même article, et une multiplication du nombre de commandes à réaliser, comme du nombre de matières à découper. VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2 permettent de produire de manière agile des volumes de découpe variables, dans toutes les matières.

« Alors que les possibilités de réaliser des économies d'échelle diminuent, les industriels de la mode ont besoin de gagner en flexibilité tout en maîtrisant les dépenses associées à la production des commandes reçues. Avec des coûts d'utilisation optimisés et une plus grande performance, la nouvelle génération d'équipements de découpe VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2 leur offre un meilleur retour sur investissement, et les aide à dégager davantage de marge tout en leur permettant de diminuer leur empreinte environnementale. La responsabilité sociétale des entreprises étant un enjeu majeur pour Lectra, nous avons renforcé l'intégration des principes d'éco-conception dans le développement de ces nouveaux équipements. Nos clients ont ainsi la possibilité de faire face aux deux enjeux majeurs de l'industrie de la mode : la réduction de leur empreinte environnementale et le gain matière », explique Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer and Chief Product Officer chez Lectra.

Une empreinte environnementale réduite

Les acteurs de la mode ont également des attentes de plus en plus importantes en matière d'empreinte environnementale. Lectra leur fournit une réponse adaptée, en appliquant les principes de l'éco-conception. VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2 consomment 30% à 40% d'énergie en moins que la génération précédente, déjà réputée pour ses performances énergétiques, pour une efficience supérieure. Ils pèsent 200 kg de moins que les précédents et leurs dimensions sont plus compactes. De ce fait, le bilan carbone lié au transport des équipements, et aux ressources utilisées à sa production et sa maintenance est également fortement réduit.

L'ergonomie et la protection des opérateurs, au cœur des préoccupations de Lectra, ont été entièrement repensées avec l'introduction de nouveaux standards au sein des cartes électroniques, l'intégration de radars de détection de mouvements, et la réduction du niveau sonore de l'équipement. Ce qui garantit un niveau de confort d'utilisation et de sécurité optimal des opérateurs, tout en minimisant les temps d'arrêt des équipements.

Plus de connectivité, plus d'intelligence, plus d'efficacité

VectorFashion iX2 et VectorFashion Q2 disposent d'un haut niveau de connectivité grâce à de nombreux capteurs intégrés qui les rend pleinement compatibles avec l'industrie 4.0.

Grâce à l'intelligence des données et à une meilleure connectivité, les industriels ont à leur disposition toutes les données nécessaires pour accroître l'efficience de leurs processus, gagner en productivité, améliorer la qualité de leurs produits et mieux faire face aux enjeux de demain.

Ils bénéficient également de nouveaux services associés, ainsi que d'une maintenance prédictive avec un contenu enrichi et digital pour une plus grande autonomie. Les interventions de maintenance, divisées par deux, engendrent des dépenses réduites en consommables, et augmentent sensiblement le taux de disponibilité de l'équipement par rapport à la génération précédente.

A propos de Lectra :

Acteur majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra contribue au développement de l'industrie 4.0 avec audace et passion.

Le Groupe propose des solutions d'intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, équipements, données et services, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 2 500 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d'ouverture d'esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.

Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de 522 millions d'euros en 2022 et est cotée sur Euronext (LSS).

Pour plus d'informations, visitez www.lectra.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151595/Lectra_Fashion.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2151594/Lectra_Logo.jpg

Hotwire pour Lectra – [email protected]

SOURCE Lectra