LeddarTech devient une société cotée en bourse après avoir réalisé une fusion d'entreprises avec Prospector Capital Corp. et commencera à être négociée sur le Nasdaq sous le symbole « LDTC »

QUÉBEC, 22 décembre 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech®, une société de logiciels automobiles fournissant une technologie logicielle brevetée de perception et de fusion de capteurs de bas niveau basée sur l'IA pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la conduite autonome (AD), est heureuse d'annoncer aujourd'hui la finalisation de sa fusion d'entreprises, annoncée précédemment le 13 juin 2023, avec Prospector Capital Corp. (« Prospector ») (anciennementNasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW). À compter de l'ouverture des marchés le 22 décembre 2023, les actions ordinaires et les bons de souscription d'actions ordinaires de LeddarTech seront cotés sur le Nasdaq Global Market sous les symboles « LDTC » et « LDTCW », respectivement.

En tant qu'entreprise de logiciels purement automobiles, LeddarTech offre un élément crucial de la pile logicielle pour les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD). La technologie de LeddarTech fournit aux véhicules de meilleurs modèles de compréhension de l'environnement, c'est-à-dire une vue 3D en temps réel de l'environnement du véhicule considérablement améliorée, élément essentiel d'un véhicule intelligent. Son approche logicielle de fusion de capteurs de bas niveau, basée sur l'IA, permet de réduire les coûts de développement et de système des équipementiers de niveau 1 et des constructeurs, d'améliorer les performances et de réduire les frais généraux de maintenance.

La solution logicielle unique de LeddarTech arrive sur le marché au moment où l'industrie automobile se trouve à un point d'inflexion critique. Les équipementiers d'origine et les fournisseurs de niveau 1 et 2 équipent les véhicules de plus de capteurs que jamais, avec la promesse d'une sécurité accrue grâce à des applications ADAS améliorées menant à une conduite entièrement autonome à l'avenir. L'industrie s'est engagée dans une transition vers des « véhicules définis par logiciel », qui font en sorte que les OEM pensent « d'abord aux logiciels » pour obtenir des architectures de véhicules plus intégrées, plus rentables et plus souples qui sont plus faciles à entretenir et à mettre à niveau grâce à des mises à jour logicielles continues. Les logiciels ADAS représentent le plus grand marché des logiciels automobiles, avec un taux de croissance annuel moyen de 11 % qui devrait atteindre 42 milliards de dollars américains d'ici 20301.

« J'ai eu le privilège d'occuper le poste de PDG de LeddarTech au cours des dix dernières années. Je suis extrêmement heureux que nous ayons franchi cette étape importante en devenant une société publique après avoir réalisé notre fusion d'entreprises avec Prospector. Depuis l'annonce de la transaction, LeddarTech a amassé 58,6 millions de dollars américains de capital brut (44 millions de dollars américains via un PIPE convertible et 14,6 millions de dollars américains provenant de la fiducie SPAC) pour soutenir l'adoption et la croissance de la technologie de LeddarTech. Le partenariat de l'entreprise avec Prospector, combiné à ce fonds de roulement accru, contribuera à consolider davantage notre position dans le secteur des logiciels automobiles », a déclaré Charles Boulanger, PDG sortant. « Comme nous l'avons déjà annoncé, Frantz Saintellemy, notre président et directeur des opérations de longue date, assumera désormais le rôle de chef de la direction afin de mener LeddarTech vers la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Je me réjouis à l'idée de continuer à siéger au conseil d'administration de LeddarTech », a conclu M. Boulanger.

« En mon nom personnel, au nom des employés de LeddarTech, de notre conseil d'administration et des investisseurs, je remercie sincèrement Charles pour l'énorme travail qu'il a accompli en guidant LeddarTech au cours des dix dernières années vers sa position actuelle », a affirmé le nouveau PDG de LeddarTech, M. Frantz Saintellemy. « Je suis ravi d'assumer cette responsabilité supplémentaire de PDG de LeddarTech et de diriger notre équipe vers l'avenir. Les opportunités de marché sont énormes, et l'accueil que notre logiciel automobile passionnant continue de recevoir de la part de divers clients de niveau 1 et des OEM me convainc que LeddarTech deviendra un fournisseur prédominant de logiciels automobiles à l'avenir », a conclu M. Saintellemy.

« Sur la base de mon expérience chez Qualcomm, je pense que LeddarTech est prête à devenir un leader révolutionnaire dans la fourniture de solutions logicielles plus sûres, plus performantes et moins coûteuses pour les systèmes ADAS et AD », a souligné Derek Aberle, récemment nommé président du conseil d'administration de LeddarTech et ancien PDG de Prospector. « Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Frantz et le reste de l'équipe de direction pour faire de LeddarTech un chef de file mondial dans le domaine des logiciels ADAS et AD, alors que nous cherchons à conquérir une part importante de ce vaste marché en pleine croissance. »

TD Cowen est le conseiller financier exclusif de Prospector. Stikeman Elliott LLP et Vedder Price P.C. représentent LeddarTech en tant que conseillers juridiques. Osler, Hoskin and Harcourt LLP et White & Case LLP représentent Prospector en tant que conseillers juridiques. Goodwin Procter LLP est le conseiller juridique de TD Cowen.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est une entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007 dont le siège social est situé dans la ville de Québec et qui possède des centres de recherche et de développement à Montréal, Toronto et Tel Aviv, en Israël. LeddarTech développe et fournit des solutions logicielles complètes de perception et de fusion de capteurs de bas niveau basées sur l'IA qui permettent le déploiement de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et d'applications de conduite autonome (AD). Le logiciel de qualité automobile de LeddarTech applique des algorithmes avancés d'IA et de visualisation par ordinateur pour générer des modèles 3D précis de l'environnement afin d'améliorer la prise de décision et la sécurité de la navigation. Cette technologie performante, évolutive et rentable est mise à la disposition des équipementiers et des fournisseurs de niveau 1 et 2 pour mettre en œuvre efficacement des solutions ADAS pour les véhicules automobiles et tout-terrain.

LeddarTech est à l'origine de plusieurs innovations dans le domaine de la télédétection, avec plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordés) qui améliorent les capacités ADAS et AD. Une meilleure connaissance du véhicule est essentielle pour rendre la mobilité mondiale plus sûre, plus efficace, plus durable et plus abordable : c'est ce qui pousse LeddarTech à chercher à devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Vous trouverez plus d'informations sur LeddarTech à l'adresse www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter (X), Facebook et YouTube.

À propos de Prospector Capital Corp.

Prospector est une société d'acquisition créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, en mettant l'accent sur les sociétés proposant des solutions avancées et hautement différenciées dans le secteur de la technologie. La société est dirigée par une équipe d'investisseurs et de cadres expérimentés (dont deux anciens présidents de Qualcomm) qui se concentrent sur l'identification et l'investissement dans des sociétés à forte croissance dotées d'équipes de gestion solides et d'opportunités de marché attrayantes. Les titres de Prospector sont négociés sur le Nasdaq sous les symboles « PRSR », « PRSRU » et « PRSRW ».

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée (ces déclarations prospectives comprennent également les déclarations prospectives et les informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant l'inscription des actions ordinaires de LeddarTech et des bons de souscription d'actions ordinaires sur le Nasdaq et les déclarations relatives à la stratégie anticipée de LeddarTech, à ses opérations futures, à ses perspectives, à ses objectifs et à ses projections financières ainsi qu'à d'autres mesures financières. Les déclarations prospectives comprennent généralement des déclarations de nature prédictive qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y réfèrent, et comprennent des mots tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « probable », « croire », « estimer », « projeter », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires. Les déclarations qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : (i) la possibilité que les bénéfices anticipés de la fusion d'entreprises ne soient pas réalisés, et le traitement fiscal anticipé de la fusion d'entreprises ; (ii) le risque que les litiges entre actionnaires en relation avec la fusion d'entreprises ou d'autres règlements ou enquêtes puissent entraîner des coûts significatifs de défense, d'indemnisation et de responsabilité ; (iii) les changements dans les conditions économiques générales et/ou spécifiques à l'industrie ; (iv) les perturbations possibles de la fusion d'entreprises (iii) les changements dans les conditions économiques générales et/ou spécifiques à l'industrie ; (iv) les perturbations possibles résultant de la fusion d'entreprises qui pourraient nuire aux activités de LeddarTech ; (v) la capacité de LeddarTech à retenir, attirer et embaucher du personnel clé ; (vi) les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations avec les clients, les employés, les fournisseurs ou d'autres parties résultant de l'achèvement de la fusion d'entreprises ; (vii) l'incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes à la suite de la fusion d'entreprises, qui pourraient affecter la performance financière de LeddarTech ; (viii) les développements législatifs, réglementaires et économiques ; (ix) l'imprévisibilité et la gravité des événements catastrophiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d'une guerre ou d'hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés ; (x) l'accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à se conformer aux clauses de la dette ; et (xi) d'autres facteurs de risque tels que détaillés de temps à autre dans les rapports de LeddarTech et de Prospector déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), y compris les facteurs de risque contenus dans le prospectus final de LeddarTech déposé auprès de la SEC le 4 décembre 2023. La liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Sauf si la loi applicable l'exige, LeddarTech ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives, ni à faire d'autres déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Les autres marques et noms de produits sont ou peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées utilisées pour identifier des produits ou des services de leurs propriétaires respectifs.

Contact : Daniel Aitken, vice-président du marketing international, des communications et des relations avec les investisseurs, LeddarTech Inc. Tél : + 1-418-653-9000 poste 232 [email protected] ; site web des relations avec les investisseurs : investors.LeddarTech.com ; contact pour les relations avec les investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc., [email protected] ; contact pour les médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc., dan.brennan@icrinc.com

1 Source : McKinsey « Outlook on the automotive software and electronics market through 2030 » (Perspectives du marché des logiciels et de l'électronique automobile à l'horizon 2030) – 3 janvier 2023.

