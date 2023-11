Ledger et YouHodler SA annoncent un partenariat stratégique pour étendre les services de Ledger Live

Comment améliorer l'expérience Crypto grâce au trading intégré sur Ledger Live

LAUSANNE, Suisse, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- YouHodler, une plateforme Web3 basée en Suisse fournissant des solutions fintech innovantes qui font le lien entre les services financiers en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec Ledger, la plateforme mondiale pour les actifs numériques et Web3. Cette collaboration devrait ouvrir de nouvelles voies pour les utilisateurs de l'application Ledger Live, en leur offrant un accès transparent au monde dynamique du trading et de l'investissement en crypto-monnaies.

Le partenariat entre YouHodler et Ledger marque une étape importante dans la fusion des atouts de deux technologies incroyables. Les utilisateurs de Ledger Live pourront désormais tirer parti de la plateforme de pointe de YouHodler pour effectuer des transactions et participer au marché florissant des crypto-monnaies. L'objectif de cette collaboration est d'offrir aux utilisateurs de Ledger Live une expérience transparente et conviviale, en comblant le fossé entre les services financiers et le monde innovant des actifs numériques.

« Nous sommes ravis d'amener notre partenariat avec Ledger à un niveau supérieur en offrant une intégration améliorée dans l'écosystème sécurisé de Ledger Live », a déclaré Ilya Volkov, PDG de YouHodler. « Ce perfectionnement vise à fournir aux utilisateurs de Ledger Live une voie transparente pour explorer le trading de crypto-monnaies et s'y engager, en leur permettant de tirer le meilleur parti de leurs actifs numériques directement au sein de l'écosystème de Ledger Live. En signe de reconnaissance, YouHodler est heureuse de proposer une offre exclusive aux utilisateurs de Ledger, pour améliorer votre expérience de trading et maximiser la valeur de vos actifs numériques. »

L'engagement de Ledger Live à offrir une gestion sécurisée et efficace des actifs numériques cadre parfaitement avec la vision de YouHodler de créer un écosystème financier transparent pour les utilisateurs de crypto-monnaies.

« Les Ledgers sont le moyen le plus sûr d'autodéposer vos actifs, ce qui est plus important que jamais. L'association de votre Ledger avec Ledger Live offre une passerelle facile à utiliser vers le monde des actifs numériques, grâce à un certain nombre de services améliorés par Ledger. YouHodler offre désormais ses services FinTech avancés via Ledger Live, élargissant ainsi l'éventail des possibilités pour nos utilisateurs, leur permettant de participer activement au marché des crypto-monnaies et d'explorer de nouvelles opportunités », a déclaré Jean-François Rochet, vice-président des services aux consommateurs chez Ledger.

Alors que l'industrie des crypto-monnaies continue d'évoluer, des collaborations comme celle-ci soulignent l'importance de nouer des partenariats stratégiques pour créer un écosystème plus sûr, plus inclusif et plus convivial. Le partenariat entre YouHodler et Ledger Live devrait redéfinir le paysage de la gestion des actifs numériques, en offrant une passerelle entre différents services financiers dans le monde innovant de la blockchain et des crypto-monnaies.

À propos de YouHodler :

YouHodler est une plateforme Web3 basée en Suisse qui fournit des solutions Fintech innovantes qui font le lien entre les services financiers en monnaie fiduciaire et en crypto-monnaie avec simplicité, efficacité et transparence. Sa gamme complète d'offres comprend des prêts adossés à des crypto-monnaies, des comptes d'épargne en crypto-monnaies, des accélérateurs de crypto-monnaies innovants et des échanges de devises universels. Conviviale et intuitive pour les consommateurs ordinaires, la plateforme réglementée et agréée à l'échelle internationale est également suffisamment évolutive pour permettre d'effectuer des transactions stratégiques avancées sur le marché des cryptomonnaies. Grâce à la technologie Web3, YouHodler, contrairement aux banques traditionnelles, remet la propriété d'actifs numériques uniques entre les mains de leurs utilisateurs, ce qui permet de réaliser l'égalité des revenus. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site YouHodler.com.

À propos de Ledger

Fondée à Paris en 2014, LEDGER est une plateforme mondiale pour les actifs numériques et le Web3. Ledger est déjà le leader mondial de la sécurité et de l'utilité des actifs numériques critiques. Avec plus de 6 millions d'appareils vendus aux consommateurs dans 200 pays et plus de 10 langues, plus de 100 institutions financières et marques en tant que clients, 20 % des actifs crypto du monde sont sécurisés, plus des services prenant en charge le commerce, l'achat, les dépenses, les gains et les NFT. Les produits Ledger comprennent les portefeuilles matériels Ledger Stax, Nano S Plus, Nano X, l'application compagnon LEDGER Live, et Ledger Enterprise. Grâce à sa facilité d'utilisation, LEDGER permet aux utilisateurs de commencer à investir dans des actifs numériques et, à terme, d'atteindre la liberté financière dans un environnement sûr et sans stress.