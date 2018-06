Leeds University kiest voor Planons Facility Management Technologie

"Wij geloven dat we als universiteit het beste product en het beste bedrijf hebben gevonden om onze visie voor de toekomst van onze faciliteiten te helpen realiseren", zegt Steve Gilley, directeur Estates Services aan de Leeds University.

De universiteit had behoefte aan een flexibel faciliteitenbeheersysteem dat aan de bedrijfsvereisten kon voldoen en tegelijk de beste prijs-kwaliteitsverhouding bood. Planons software zal worden gebruikt om de staat van de gebouwen en activa van de universiteit te onderhouden en te verbeteren volgens een standaard die voldoet aan de wettelijke voorschriften en tegelijkertijd de kosten minimaliseert. Het maximaliseert het gebruik van zijn directe arbeidsorganisatie voor zowel reactief als gepland onderhoud, en onderhoudt één database voor CAD / BIM-records van de locaties om effectief beheer van de activa mogelijk te maken, een betere service aan studenten en personeel met minimale verstoring .

Matthew Tidmarsh, adjunct-directeur Operations aan de Leeds University, legt uit: "Dit CAFM-systeem vertegenwoordigt een belangrijke verandering van het bedrijfsproces voor het directoraat Facilities en in het bijzonder Estates Services aan de Universiteit van Leeds. Het zal een bijdrage leveren aan de transformatie van de manier waarop wij een breed scala van onze diensten beheren en leveren.

Christine Houghton, Sales Director bij Planon UK, zegt: "Deze strategische alliantie met een prestigieuze universiteit zoals de University of Leeds is een fantastische kans voor Planon. Door nauw samen te werken, kunnen we de strategische doelen van de universiteit om haar vastgoedstrategie te leveren effectief ondersteunen.

