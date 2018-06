L'université de Leeds choisit le logiciel Planon de facility management

Steve Gilley, Directeur de l'immobilier à l'Université de Leeds, déclare : « Nous croyons que l'université a trouvé le meilleur produit et la meilleure société pour nous aider à concrétiser notre vision stratégique pour notre Immobilier ».

L'Université a besoin d'un système de Facility Management flexible qui réponde à ses exigences fonctionnelles et offre le meilleur rapport qualité-prix. Le logiciel Planon sera utilisé pour maintenir ses bâtiments et actifs conformes aux réglementations et minimiser les coûts. Il optimisera la gestion de la main d'œuvre pour une maintenance réactive et préventive et maintiendra un référentiel immobilier à jour avec les archives de schémas techniques/ BIM. Le niveau de service auprès des étudiants et des employés sera amélioré.

Matthew Tidmarsh, Directeur adjoint en charge des Opérations à l'Université de Leeds, explique : « Ce système FMAO représente un changement important dans les process de gestion des installations, en particulier pour le département Immobilier. Cela nous aidera à transformer la façon dont nous travaillons et à faire évoluer nos offres de services. L'impact potentiel ne doit pas être sous-estimé ».

Christine Houghton, Directrice des ventes chez Planon UK, déclare : « Cette alliance stratégique avec une prestigieuse université comme l'Université de Leeds est une formidable opportunité pour Planon. Grâce à un travail en étroit partenariat, nous pouvons soutenir efficacement les objectifs stratégiques de l'Université pour son immobilier. »

